لن‭ ‬نقبل‭ ‬استخدام‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬شطرنج‭ ‬دبلوماسية

وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬لموسكو‭: ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬الجمعة‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الضابط‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬بول‭ ‬ويلان‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسيتين‭ ‬الأميركية‭ ‬والبريطانية‭ ‬ومتهم‭ ‬ب»التجسس»،‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬مناورة‭.‬

وقال‭ ‬هانت‭ ‬للبي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬«لن‭ ‬نقبل‭ ‬باستخدام‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬شطرنج‭ ‬دبلوماسية»‭. ‬وأضاف‭ ‬«نحن‭ ‬قلقون‭ ‬جدا‭ ‬بشأنه‭ ‬وبشأن‭ ‬عائلته»،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬قنصلية‭. ‬وأوضح‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تلقت‭ ‬«طلب‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬قبله»‭. ‬وكان‭ ‬فلاديمير‭ ‬جيريبنكوف‭ ‬محامي‭ ‬ويلان‭ ‬أعلن‭ ‬ألخميس‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬الروسي‭ ‬وجه‭ ‬تهمة‭ ‬«التجسس»‭ ‬الى‭ ‬موكله‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬عن‭ ‬المحامي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬«المحكمة‭ ‬أمرت‭ ‬بتوقيفه‭ ‬احترازياً»،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬يلي‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬ويسبق‭ ‬المحاكمة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬استأنف‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬طالبا‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬موكله‭ ‬بكفالة‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬لوكالة‭ ‬انترفاكس‭ ‬أن‭ ‬ويلان‭ ‬اتهم‭ ‬رسميا‭ ‬ب»التجسس»،‭ ‬وهي‭ ‬تهمة‭ ‬ينفيها‭. ‬وأضاف‭ ‬المحامي‭ ‬أن‭ ‬المحققين‭ ‬يتعاملون‭ ‬معه‭ ‬«بشكل‭ ‬انساني‭ ‬ومهني»‭. ‬وتؤكد‭ ‬أجهزة‭ ‬الامن‭ ‬الروسية‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬ويلان‭ ‬«فيما‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بعمل‭ ‬تجسسي»‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬وهو‭ ‬يواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬حتى‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭.‬

وزاره‭ ‬السفير‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬جون‭ ‬هانتسمان‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬ليفورتوفو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية،‭ ‬بحسب‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭. ‬وويلان‭ ‬(48‭ ‬عاما)‭ ‬هو‭ ‬مدير‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬«بورغ‭ ‬وورنر»‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬للسيارات‭ ‬ومقرها‭ ‬قرب‭ ‬ديترويت،‭ ‬بحسب‭ ‬شقيقه‭ ‬ديفيد‭ ‬ويلان‭.‬