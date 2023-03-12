لنكتشف الوطن بالسفر – خالد السلامي

قرأت لزميلي واخي وصديقي العزيز الدكتور جليل وادي مقالا حمل نفس العنوان أعلاه قد تم نشره في عموده الاسبوعي الذي يحمل اسم كلام ابيض في الصفحة الثانية من عدد يوم الأحد 2023/3/12 لجريدة الزمان الدولية الغراء تحدث فيه الاخ العزيز ابو اسيل عن طبائع العراقيين وصفاتهم المتميزة النادرة الوجود بين المجتمعات الأخرى وكرمهم وتضحياتهم ونخوتهم لبعضهم البعض خارج الوطن خصوصا وداخله وداخله عموما وبغض النظر عن اديانهم وطوائفهم واعراقهم وأية مسميات أخرى جلبتها الاحتلالات المتنوعة للبلد ومن جاء معها من سياسيين لا يتكلمون الا بها بدلا من التحدث عن الوطنية والوطن والشعب الواحد الموحد عبر الزمن الغائر في عمق التاريخ وبالتأكيد فإن كل محب لوطنه يعرف ما غاية المحتل ومعيته بغض النظر عن انتماءات هذه المعية الدينية والعرقية من نشر هذه المسميات بين أبناء الوطن والعمل على تعميقها بين الناس فالكل يسعى لغاياته التي صارت معلومة للقاصي والداني بكل وضوح.

وانا اثني هنا على كل كلمة قالها اخي العزيز الدكتور جليل وادي عن كل صفات العراقيين الطيبة وما الشاب العراقي المهاجر في مصر الذي قال على صفحته للعراقيين في مصر هل يرضيكم ان احتفل بزواجي وحيدا فوجد مئات ان لم نقل آلاف العراقيين يحيطون به ليزفوه الى عروسه بابهى حفل زواج وكذلك العراقي الذي احتاج الى الدم وهو يرقد في إحدى مستشفيات الرياض السعودية فقال له اطباءه من نأتي لك بمتبرع لدمك النادر فقال لهم فقط قفوا في الشارع القريب ونادوا عراقي يحتاج إلى دم في هذه المستشفى فتداعى له العشرات من إخوته العراقيين وحدثت امثلة كثيرة مثل هذه القصص وغيرها في سوريا والاردن وغيرها من اقطار الوطن العربي ودول العالم فالتربية العراقية المبنية على طبيعة المجتمع العراقي الكريمة والشجاعة المعطاء والغيرة والإباء تدفع العراقي أينما للإنتخاء لأخيه العراقي أينما وجد ودون أدنى تفكير بأي انتماء غير الانتماء العراقي الاكبر من كل الانتماءات الفرعية الاخرى.

ولكن ياصديقي هل تعلم أن الكثير الكثير من أبناء هذا الشعب العظيم بكل صفاته وطبائعه لا يستطيع السفر حتى داخل بلده من مدينة الى أخرى بل وربما حتى داخل مدينته بسبب مشكلة التشابه بالأسماء ومعروف أن جميع أسماء العراقيين متشابهة الى حد النخاع كما هو تشابه صفاتهم واطباعهم الكريمة فكيف لهم ان يسافروا خارجه وحاسبة التشابه تنتظرهم في دوائر الجوازات والمطارات والمنافذ الحدودية وعندما تحاول أن تبرأ نفسك تحتاج إلى شهور طويلة لكي تجتاز كل حلقات الروتين الخاصة بهذه العملية ابتداءً من المحكمة المختصة وانتهاءً بها ومرورا بكل الحلقات الامنية والاستخبارية المعنية بالموضوع وعندما تحصل على البراءة المرجوة فلن تُقبل صلاحيتها اجتازت اجتازت السنة التي انت فيها فعليك أن تبدأ برحلة جديدة لتلك المنازلة مع كل حلقات الروتين أعلاه لذا ارجو يا دكتور ان تضيف هذا السبب المهم جدا لاسباب عدم السفر لبعض الناس اضافة الى الاسباب المالية ومشاغل الحياة والبخل .