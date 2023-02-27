لندن وبروكسل..اتفاق حاسم لإصلاح بروتوكول إيرلندا الشمالية

لندن- بروكسل -الزمان
أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين فتح «فصل جديد» في العلاقات بينهما بعد اتفاق الجانبين على تعديل بروتوكول ينظّم التجارة في إيرلندا الشمالية ويرمي إلى احتواء التوترات التي يؤججها بريكست.
وجاء التوصل للاتفاق خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ويندسور قرب لندن.
ويأتي التوصل للاتفاق بعد محادثات مضنية استمرت أكثر من عام حول «بروتوكول إيرلندا الشمالية» الذي أثار توترا في المقاطعة بعد 25 عاما على اتفاق سلام تاريخي وضع حدا لنزاع مسلّح استمر ثلاثة عقود.
ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية الموقع في كانون الثاني/يناير 2020 انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة. وإيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي. لتهدئة الوحدويين في إيرلندا الشمالية كانت لندن قد لوّحت في الربيع الماضي بتعديل أحادي للاتفاق، ما أثار غضب دبلن وبروكسل التي حذّرت حينها من طيف حرب تجارية.
وتحدّث سوناك عن «فصل جديد» على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست، وذلك بعد التوصل لاتفاق ينظّم التجارة في إيرلندا الشمالية، وذلك في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية التي أشادت بدورها بـ»فصل جديد».
وقال سوناك «أعتقد أننا توصلنا إلى سبل لوضع حد لحالة عدم اليقين… لشعب إيرلندا الشمالية»، مشيرا إلى مسائل أساسية عدة سيتم حلها من خلال «إطار عمل ويندسور». بدورها أشادت فون دير لايين بالاتفاق «التاريخي» الذي من شأنه أن يضمن «علاقات أكثر متانة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».
وقالت «إطار عمل ويندسور الجديد وُضع لكي يستفيد منه أبناء إيرلندا الشمالية ولدعم كل المجتمعات والاحتفاء بالسلام في جزيرة إيرلندا».
يشكل الاتفاق خاتمة لفصل مطوّل من المحادثات المضنية بين لندن وبروكسل تعاقب على إدارتها في الجانب البريطاني ثلاثة رؤساء حكومات وطغى عليها ملف أوكرانيا.
ويفرض بروتوكول إيرلندا الشمالية عمليات تدقيق جمركية بين الإقليم البريطاني وبقية أرجاء المملكة المتحدة عند وصول السلع إلى إيرلندا الشمالية.
وأراد هذا الاتفاق تجنب قيام حدود برية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ما قد يضعف السلام المبرم العام 1998 بين الطرفين بعد أحداث دامية استمرت ثلاثة عقود.
لكنه أثار توترات بين الاتحاد الأوروبي ولندن وأصبح كذلك مشكلة داخلية لريشي سوناك الذي يواجه معارضة مؤيدي بريكست المتشددين والوحدويين في بلفاست. ويرفض الوحدويون أي تطبيق بحكم الأمر الواقع للقانون الأوروبي في الإقليم البريطاني ويعطلون عمل السلطة التنفيذية المحلية منذ سنة.
ينص إطار العمل الجديد على إقامة ممر «أخضر» معفى من عمليات التفتيش للسلع الوافدة من بقية أنحاء المملكة المتحدة والمفترض أن تبقى في إيرلندا الشمالية وألا تنقل إلى إيرلندا والسوق الأوروبية المشتركة.
وستكون الأدوية المصادق عليها في بريطانيا متاحة في إيرلندا الشمالية، علما بأن الاتفاق سيحد من إشراف محكمة العدل الأوروبية على البروتوكول من دون أن يلغيه.
في محاولة لمعالجة ما سمّي ثغرة ديموقراطية في البروتوكول، سيسمح لبرلمان إيرلندا الشمالية بمنع تطبيق قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي الجديدة، قد تعترض عليها لندن.
وتوّجهت فون دير لايين للقاء الملك تشارلز الثالث في ويندسور، ما عرّض سوناك لانتقادات داخلية اتّهمته بالسعي لمنح الاتفاق الجديد غطاء ملكيا.
وشدد المتحدث باسم سوناك على أن اللقاء بين فون دير لايين والملك قرّره قصر باكينغهام.
يبقى على سوناك مواجهة زملائه. فعلى صعيد هذا الملف يواجه معارضة قوية من برلمانيين محافظين ولا سيما سلفه بوريس جونسون الذي رفض البروتوكول في 2022 بعدما وقعه قبل سنتين.
ويثير احتمال إبقاء قوانين الاتحاد الاوروبي سارية في إيرلندا الشمالية غضب الحزب الوحدوي الديموقراطي الذي من شأن موقفه أن يثير رد فعل محافظين مشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي في لندن.
زعيم الحزب جيفري دونالدسون الذي يرفض تشكيل حكومة تقاسم للسلطة في بلفاست من المفترض أن يقودها قوميون موالون لإيرلندا، أعلن في تغريدة أن الحزب سيدرس بتمعن تفاصيل الاتفاق.
وقال سوناك إن النواب البريطانيين سيصوتون على الاتفاق «في التوقيت المناسب».
وتابع «أعتقد أن من الأهمية بمكان أن نعطي الجميع ما يحتاجون إليه من وقت ومجال لدرس تفاصيل إطار العمل
تسعى المملكة المتحدة التي يسجل اقتصادها نموا ضعيفا وتواجه أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ عقود، إلى تعزيز العلاقات لتحسين التجارة.
وتواجه حكومة لندن ضغوطا لإحياء مبدأ تقاسم السلطة في بلفاست مع قرب حلول الذكرى السنوية الـ25 لاتفاق السلام المبرم العام 1998.
ولا حكومة في إيرلندا الشمالية منذ شباط/فبراير الماضي بسبب مقاطعة الحزب الوحدوي الديموقراطي.
في مدينة نيوري الحدودية في إيرلندا الشمالية، أعرب سكان عن توقهم لتحقيق اختراق وإعادة العمل بمبدأ تقاسم السلطة.
قال فنسنت وارد وهو إيرلندي شمالي يبلغ 53 عاما من نيوري في جنوب شرق المقاطعة لوكالة فرانس برس الاثنين «نحتاج إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها. علينا حل هذه المشكلة».
من جهته، قال جو أوهانلان (63 عاما) الذي يعيش في هذه المدينة الحدودية مع إيرلندا «لقد حان الوقت» لكي يتعاون القادة المنتخبون.