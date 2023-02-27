لندن وبروكسل..اتفاق حاسم لإصلاح بروتوكول إيرلندا الشمالية

لندن‭- ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬بريطانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الإثنين‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬فصل‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬بروتوكول‭ ‬ينظّم‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬ويرمي‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬التوترات‭ ‬التي‭ ‬يؤججها‭ ‬بريكست‭.‬

وجاء‭ ‬التوصل‭ ‬للاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقده‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬في‭ ‬ويندسور‭ ‬قرب‭ ‬لندن‭.‬

ويأتي‭ ‬التوصل‭ ‬للاتفاق‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬مضنية‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬حول‭ ‬‮«‬بروتوكول‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬توترا‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬بعد‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬تاريخي‭ ‬وضع‭ ‬حدا‭ ‬لنزاع‭ ‬مسلّح‭ ‬استمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

ويحكم‭ ‬بروتوكول‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2020‭ ‬انتقال‭ ‬السلع‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم‭ ‬البريطاني‭ ‬وبقية‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬هي‭ ‬المنطقة‭ ‬البريطانية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬حدود‭ ‬برية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬لتهدئة‭ ‬الوحدويين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬كانت‭ ‬لندن‭ ‬قد‭ ‬لوّحت‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬الماضي‭ ‬بتعديل‭ ‬أحادي‭ ‬للاتفاق،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬دبلن‭ ‬وبروكسل‭ ‬التي‭ ‬حذّرت‭ ‬حينها‭ ‬من‭ ‬طيف‭ ‬حرب‭ ‬تجارية‭.‬

وتحدّث‭ ‬سوناك‭ ‬عن‭ ‬‮«‬فصل‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬ينظّم‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬أشادت‭ ‬بدورها‭ ‬بـ»فصل‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سوناك‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬توصلنا‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لحالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭… ‬لشعب‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬مسائل‭ ‬أساسية‭ ‬عدة‭ ‬سيتم‭ ‬حلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬ويندسور‮»‬‭. ‬بدورها‭ ‬أشادت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬بالاتفاق‭ ‬‮«‬التاريخي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬‮«‬علاقات‭ ‬أكثر‭ ‬متانة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬ويندسور‭ ‬الجديد‭ ‬وُضع‭ ‬لكي‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬أبناء‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬ولدعم‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بالسلام‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬إيرلندا‮»‬‭.‬

يشكل‭ ‬الاتفاق‭ ‬خاتمة‭ ‬لفصل‭ ‬مطوّل‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬المضنية‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬تعاقب‭ ‬على‭ ‬إدارتها‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البريطاني‭ ‬ثلاثة‭ ‬رؤساء‭ ‬حكومات‭ ‬وطغى‭ ‬عليها‭ ‬ملف‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ويفرض‭ ‬بروتوكول‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬عمليات‭ ‬تدقيق‭ ‬جمركية‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭ ‬البريطاني‭ ‬وبقية‭ ‬أرجاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عند‭ ‬وصول‭ ‬السلع‭ ‬إلى‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬

وأراد‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬تجنب‭ ‬قيام‭ ‬حدود‭ ‬برية‭ ‬بين‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وجمهورية‭ ‬إيرلندا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يضعف‭ ‬السلام‭ ‬المبرم‭ ‬العام‭ ‬1998‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬دامية‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

لكنه‭ ‬أثار‭ ‬توترات‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ولندن‭ ‬وأصبح‭ ‬كذلك‭ ‬مشكلة‭ ‬داخلية‭ ‬لريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬معارضة‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬المتشددين‭ ‬والوحدويين‭ ‬في‭ ‬بلفاست‭. ‬ويرفض‭ ‬الوحدويون‭ ‬أي‭ ‬تطبيق‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬للقانون‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬البريطاني‭ ‬ويعطلون‭ ‬عمل‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المحلية‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭.‬

ينص‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ممر‭ ‬‮«‬أخضر‮»‬‭ ‬معفى‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬للسلع‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمفترض‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وألا‭ ‬تنقل‭ ‬إلى‭ ‬إيرلندا‭ ‬والسوق‭ ‬الأوروبية‭ ‬المشتركة‭.‬

وستكون‭ ‬الأدوية‭ ‬المصادق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيحد‭ ‬من‭ ‬إشراف‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬البروتوكول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلغيه‭.‬

في‭ ‬محاولة‭ ‬لمعالجة‭ ‬ما‭ ‬سمّي‭ ‬ثغرة‭ ‬ديموقراطية‭ ‬في‭ ‬البروتوكول،‭ ‬سيسمح‭ ‬لبرلمان‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬بمنع‭ ‬تطبيق‭ ‬قوانين‭ ‬جديدة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الجديدة،‭ ‬قد‭ ‬تعترض‭ ‬عليها‭ ‬لندن‭.‬

وتوّجهت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬للقاء‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ويندسور،‭ ‬ما‭ ‬عرّض‭ ‬سوناك‭ ‬لانتقادات‭ ‬داخلية‭ ‬اتّهمته‭ ‬بالسعي‭ ‬لمنح‭ ‬الاتفاق‭ ‬الجديد‭ ‬غطاء‭ ‬ملكيا‭.‬

وشدد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬سوناك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬والملك‭ ‬قرّره‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭.‬

يبقى‭ ‬على‭ ‬سوناك‭ ‬مواجهة‭ ‬زملائه‭. ‬فعلى‭ ‬صعيد‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬يواجه‭ ‬معارضة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬برلمانيين‭ ‬محافظين‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬سلفه‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬البروتوكول‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬بعدما‭ ‬وقعه‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭.‬

ويثير‭ ‬احتمال‭ ‬إبقاء‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬سارية‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬غضب‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬موقفه‭ ‬أن‭ ‬يثير‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬محافظين‭ ‬مشككين‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬جيفري‭ ‬دونالدسون‭ ‬الذي‭ ‬يرفض‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬تقاسم‭ ‬للسلطة‭ ‬في‭ ‬بلفاست‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يقودها‭ ‬قوميون‭ ‬موالون‭ ‬لإيرلندا،‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬سيدرس‭ ‬بتمعن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاتفاق‭.‬

وقال‭ ‬سوناك‭ ‬إن‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬سيصوتون‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬نعطي‭ ‬الجميع‭ ‬ما‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬ومجال‭ ‬لدرس‭ ‬تفاصيل‭ ‬إطار‭ ‬العمل

تسعى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬يسجل‭ ‬اقتصادها‭ ‬نموا‭ ‬ضعيفا‭ ‬وتواجه‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬غلاء‭ ‬معيشة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬لتحسين‭ ‬التجارة‭.‬

وتواجه‭ ‬حكومة‭ ‬لندن‭ ‬ضغوطا‭ ‬لإحياء‭ ‬مبدأ‭ ‬تقاسم‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬بلفاست‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬حلول‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الـ25‭ ‬لاتفاق‭ ‬السلام‭ ‬المبرم‭ ‬العام‭ ‬1998‭.‬

ولا‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬مقاطعة‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭.‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬نيوري‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬أعرب‭ ‬سكان‭ ‬عن‭ ‬توقهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬وإعادة‭ ‬العمل‭ ‬بمبدأ‭ ‬تقاسم‭ ‬السلطة‭.‬

قال‭ ‬فنسنت‭ ‬وارد‭ ‬وهو‭ ‬إيرلندي‭ ‬شمالي‭ ‬يبلغ‭ ‬53‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬نيوري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬المقاطعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭. ‬علينا‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬جو‭ ‬أوهانلان‭ (‬63‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إيرلندا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‮»‬‭ ‬لكي‭ ‬يتعاون‭ ‬القادة‭ ‬المنتخبون‭.‬