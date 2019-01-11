لندن تخصص أموالا ًجديدة لتعزيز السلام في إيرلندا الشمالية

لندن- (أ ف ب)

اعلنت الحكومة البريطانية الجمعة عن مساهمة تناهز 300 مليون جنيه لتمويل برنامج للاتحاد الأوروبي لمصلحة إيرلندا الشمالية، من اجل “الحفاظ على السلام” في المنطقة “بعد بريكست”.

وهذا البرنامج الذي أطلق في 1995 وسمي “سلام” (بيس)، يهدف الى “تشجيع السلام والمصالحة” والى “تحفيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في ايرلندا الشمالية وفي المنطقة الحدودية لإيرلندا”.

ولتأمين تمويله حتى 2027، ستساهم الحكومة البريطانية فيه بحوالى 300 مليون جنيه (نحو 333 مليون يورو)، كما قال في بيان مكتب ايرلندا الشمالية أحد اجهزة السلطة التنفيذية البريطانية.

واضاف أن هذه الأموال “متأتية من برنامجنا المشترك مع الاتحاد الاوروبي في اطار اتفاق بريكست للاستمرار في تمويل الاعمال المتعلقة بالمصالحة” في ايرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية التي شهدت نزاعا استمر ثلاثة عقود بين القوميين الجمهوريين والوحدويين بين 1968 و 1998.

وسيطرح اتفاق بريكست الذي جرى التفاوض في شأنه شهورا طويلة مع بروكسل، الثلاثاء لتصويت النواب البريطانيين.