لندن‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬أعداد‭ ‬عابري‭ ‬قناة‭ ‬المانش‭ ‬

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عبور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬مهاجر‭ ‬قناة‭ ‬المانش‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬زوارق‭ ‬صغيرة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬نشرتها‭ ‬الأحد‭ ‬الوزارة‭ ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬الصارمة‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭ ‬نحو‭ ‬الجزر‭ ‬البريطانية‭ ‬مستمرا‭ . ‬السبت‭ ‬وحده،‭ ‬وصلت‭ ‬سبعة‭ ‬مراكب‭ ‬تقل‭ ‬374‭ ‬شخصًا‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬البريطاني،‭ ‬وفق‭ ‬الحصيلة‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمهاجرين‭ ‬الواصلين‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬القناة‭ ‬الخطرة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬10139‭ ‬شخصًا‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬لوحظ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬غير‭ ‬المواتية،‭ ‬عادت‭ ‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬لتزداد‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بفضل‭ ‬تحسّن‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية،‭ ‬بحيث‭ ‬وصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬البريطاني‭ ‬بين‭ ‬العاشر‭ ‬والسابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭. ‬مدى‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬بكامله،‭ ‬سُجّلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬عبور‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭.‬

وتواصل‭ ‬حكومة‭ ‬المحافظين‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬أولوياتها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬تشديد‭ ‬سياستها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭.‬

وفي‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬وصلت‭ ‬أصداء‭ ‬انتقاده‭ ‬الى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬تعتزم‭ ‬لندن‭ ‬منع‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬عبر‭ ‬المانش‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء‭. ‬كذلك،‭ ‬أقرت‭ ‬الحكومة‭ ‬قانونا‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬يجيز‭ ‬إرسال‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬رواندا،‭ ‬لكن‭ ‬القضاء‭ ‬الاوروبي‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬تنفيذه‭.‬

ووقعت‭ ‬لندن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬فرنسا‭ ‬وألبانيا‭ ‬لتحسين‭ ‬محاربة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭.‬