لندن‭ ‬تعلن‭ ‬خطتها‭ ‬لخفض‭ ‬الهجرة‭ ‬بعد‭ ‬بريكست

لندن–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬تنشر‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬كتابها‭ ‬الأبيض‭ ‬حول‭ ‬نظام‭ ‬الهجرة‭ ‬الذي‭ ‬تنوي‭ ‬تطبيقه‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬قبل‭ ‬مئة‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يقلق‭ ‬الأوساط‭ ‬الاقتصادية‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطاني‭ ‬ساجد‭ ‬جاويد‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الهجرة‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬سينهي‭ ‬التنقل‭ ‬الحر‭ ‬للمواطنين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬يلبي‭ ‬رغبة‭ ‬البريطانيين‭ ‬“باستئناف‭ ‬المراقبة‭ ‬على‭ ‬الحدود”‭. ‬وأضاف‭ ‬جاويد‭ ‬قبل‭ ‬نشر‭ ‬الوثيقة‭ ‬“سيكون‭ ‬نظاما‭ ‬فريدا‭ ‬للهجرة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يجلبها‭ ‬الناس،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬بلدانهم‭ ‬الأصلية”‭.‬

وأعلن‭ ‬نيته‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬المهجرين‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬“قابل‭ ‬للاستمرار”‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬أرقاما،‭ ‬بينما‭ ‬يقضي‭ ‬برنامج‭ ‬حزبه‭ ‬المحافظ‭ ‬بتخفيض‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬سنويا،‭ ‬مقابل‭ ‬280‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬2017‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬الأجر‭ ‬المطلوب‭ ‬لدخول‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬سيحدد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬مشاورات‭ ‬جديدة،‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬سنويا‭ ‬(33‭ ‬ألفا‭ ‬و300‭ ‬يورو)‭. ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬سيطبق‭ ‬“على‭ ‬مراحل”‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2021‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬بريكست‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يصادق‭ ‬عليه‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭.‬

“معالجة‭ ‬خاطئة”

وحتى‭ ‬قبل‭ ‬نشره،‭ ‬أثار‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬الأبيض‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬شديدة‭.‬

فقد‭ ‬عبر‭ ‬الجهاز‭ ‬الصحي‭ ‬البريطاني‭ ‬“ان‭ ‬اتش‭ ‬اس”‭ ‬عن‭ ‬تخوفه‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬إذا‭ ‬حدد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬للعاملين‭ ‬الأجانب‭ ‬بثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬وقال‭ ‬سافرون‭ ‬كوردري‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬إن‭ ‬“مؤهلات‭ ‬عالية‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬رواتب‭ ‬عالية”‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬“الأجر‭ ‬الأول‭ ‬للممرضات‭ ‬محدد‭ ‬بـ23‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬والأطباء‭ ‬الصغار‭ ‬بـ27‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬ومساعدي‭ ‬الممرضين‭ ‬بـ17‭ ‬ألف‭ ‬جنيه”‭.‬من‭ ‬جهته،‭ ‬دان‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬صادق‭ ‬خان‭ ‬“المعالجة‭ ‬الخاطئة”‭ ‬للحكومة‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬“إغلاق‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬آلاف‭ ‬العاملين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬القدوم‭ ‬للقيام‭ ‬بأدوار‭ ‬أساسية‭ ‬سيضر‭ ‬بقدرتنا‭ ‬التنافسية”‭. ‬وكانت‭ ‬الهجرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تمحورت‭ ‬حولها‭ ‬حملة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬2016‭. ‬وبعد‭ ‬التصويت،‭ ‬تعهدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬إنهاء‭ ‬التنقل‭ ‬الحر‭ ‬للأوروبيين‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭.‬

“خلافات‭ ‬حزبية”‭ ‬

تستعد‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬لمواجهة‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأخيرة‭ ‬للاستجواب‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬أمام‭ ‬نواب‭ ‬غاضبين‭ ‬من‭ ‬قرارها‭ ‬إرجاء‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مقررا،‭ ‬إلى‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬لتجنب‭ ‬فشل‭.‬

وأعلن‭ ‬الحزب‭ ‬الاستقلالي‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬“الحزب‭ ‬الوطني‭ ‬الاسكتلندي”‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬تنظيم‭ ‬تصويت‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬لحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬قبل‭ ‬العطلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لنهاية‭ ‬العام،‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬لكن‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬ذلك‭ ‬ضئيلة‭.‬

وتعزز‭ ‬المعارضة‭ ‬للنص‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬المشككين‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬الأوروبية‭ ‬ومؤيديها‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬احتمال‭ ‬بريكست‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2019‭.‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تسريع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لهذا‭ ‬السيناريو‭. ‬فقد‭ ‬خصصت‭ ‬ملياري‭ ‬جنيه‭ ‬إضافية‭ ‬(2,2‭ ‬مليار‭ ‬يورو)‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬وأعلنت‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬تعبئة‭ ‬الجيش‭.‬

لكن‭ ‬الأوساط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصوره‭ ‬ووجهت‭ ‬تحذيرا‭ ‬جديدا‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقالت‭ ‬أكبر‭ ‬خمس‭ ‬منظمات‭ ‬بريطانية‭ ‬لأرباب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬نادر‭ ‬إن‭ ‬“الشركات‭ ‬ترى‭ ‬بذعر‭ ‬أن‭ ‬السياسيين‭ ‬يركزون‭ ‬على‭ ‬خلافات‭ ‬حزبية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬المؤسسات”‭.‬

وحذرت‭ ‬المنظمات‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬“ستواجه‭ ‬الشركات‭ ‬نفقات‭ ‬جمركية‭ ‬هائلة”،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“اضطرابات‭ ‬في‭ ‬المرافئ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدمر‭ ‬شبكات‭ ‬التموين‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬بعناية”‭.‬