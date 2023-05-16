لندن‭ ‬تعتزم‭ ‬بناء‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬لتزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بمقاتلات‭ ‬إف‭-‬16

كييف‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬مكاسب‭ ‬قرب‭ ‬باخموت‭ ‬وتستقبل‭ ‬الموفد‭ ‬الصيني

ريكيافيك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ – ‬كييف‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أشارت‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لندن‭ ‬تعتزم‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دولي‮»‬‭ ‬لمساعدة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الاستحصال‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬اف‭-‬16،‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬ونظيره‭ ‬الهولندي‭ ‬مارك‭ ‬روته‭.‬

واشار‭ ‬بيان‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجلين‭ ‬اتّفقا‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمناسبة‭ ‬قمة‭ ‬لمجلس‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬أيسلندا،‭ ‬على‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬لإمداد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بقدرات‭ ‬قتالية‭ ‬جوية‭ (…) ‬بدءا‭ ‬بالتدريب‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬تسليم‭ ‬مقاتلات‭ ‬اف‭-‬16‮»‬‭.‬

‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬أوروبا،‭ ‬يجتمع‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الـ46‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬آيسلندا‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬كييف‭ ‬ووحدة‭ ‬موقفهم‭ ‬ضدّ‭ ‬موسكو‭.‬

تهدف‭ ‬القمة،‭ ‬وهي‭ ‬الرابعة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مجلس‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬قبل‭ ‬75‭ ‬عامًا‭ ‬تقريبًا،‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬وسائل‭ ‬تحميل‭ ‬روسيا‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬الدمار‭ ‬والجرائم‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

والقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬استقبلوه‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬أخيرة‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬أوروبية‭ ‬سريعة‭ ‬شملت‭ ‬كذلك‭ ‬روما‭ ‬وبرلين‭ ‬وباريس‭.‬

ورأس‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬ريكيافيك‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬ونظيرته‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭.‬

وأعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬امام‭ ‬الروس‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬معارك‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صدت‭ ‬ليلا‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬مبعوث‭ ‬صيني‭ ‬الى‭ ‬كييف‭.‬

تواجه‭ ‬روسيا‭ ‬صعوبات‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬بسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬اطراف‭ ‬باخموت‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬اليوم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭% ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬المتزايدة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬ومجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

وقالت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬غانا‭ ‬ماليار‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬حررت‭ ‬قواتنا‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬ضواحي‭ ‬باخموت‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تواصل‭ ‬تقدمها‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬نفسها،‭ ‬حيث‭ ‬تحاصر‭ ‬الجيوب‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمقاومة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬‮«‬وتدمر‭ ‬المدينة‭ ‬بالكامل‭ ‬بواسطة‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‮»‬‭.‬

وقلل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬التوقعات‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬المرتقب،‭ ‬والذي‭ ‬كانت‭ ‬كييف‭ ‬تعد‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬ويحتاج‭ ‬جيشها‭ ‬‮«‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‮»‬‭ ‬لانجازه‭.‬

ليلا‭ ‬أكدت‭ ‬اوكرانيا‭ ‬انها‭ ‬صدت‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬وأسقطت‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬روسية‭ ‬فرط‭ ‬صوتية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬كينجال‭ ‬تزعم‭ ‬روسيا‭ ‬انه‭ ‬يستحيل‭ ‬اعتراضها‭ ‬و12‭ ‬قذيفة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬صواريخ‭ ‬كاليبر‭ ‬وصواريخ‭ ‬إس‭ -‬400‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬وصواريخ‭ ‬إسكندر‭ ‬البالستية‭ ‬وأيضا‭ ‬طائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭.‬

واذا‭ ‬كانت‭ ‬كييف‭ ‬أعلنت‭ ‬انها‭ ‬دمرت‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬كل‭ ‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬فان‭ ‬موسكو‭ ‬أكدت‭ ‬ان‭ ‬الصواريخ‭ ‬‮«‬أصابت‭ ‬كل‭ ‬أهدافها‮»‬‭ ‬وبينها‭ ‬نقاط‭ ‬‮«‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭ ‬ومخازن‭ ‬ذخيرة‭ ‬وأسلحة‭ ‬غربية‭.‬

ليلا‭ ‬شاهد‭ ‬صحافيو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وقد‭ ‬أطلقت‭ ‬وتضيء‭ ‬السماء‭ ‬لتدمير‭ ‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬العاصمة‭. ‬الاثنين،‭ ‬كتب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬مع‭ ‬حزم‭ ‬دفاعية‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تُعدّ‭ ‬كييف‭ ‬هجومًا‭ ‬مضادًا‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬

في‭ ‬ظلّ‭ ‬تهديدات‭ ‬موسكو‭ ‬بإطالة‭ ‬الحرب‭ ‬رغم‭ ‬الخسائر‭ ‬الثقيلة‭ ‬التي‭ ‬تتكبّدها،‭ ‬تسعى‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬وحدتها‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬كييف‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬صعبًا‭ ‬ضدّ‭ ‬مواقع‭ ‬روسية‭ ‬محصّنة‭.‬

وأكّدت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬أوروبا‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬طالما‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

ووعدت‭ ‬بعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أوروبا‭ ‬أي‭ ‬خطوات‭ ‬‮«‬بشأن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬فيها،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تخشى‭ ‬كييف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬نفسها‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬حلفائها‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬النجاحات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتوقعة‭ ‬بسرعة‭.‬

يأمل‭ ‬المنظمون‭ ‬الأيسلنديون‭ ‬أن‭ ‬تخلص‭ ‬القمة،‭ ‬التي‭ ‬ستستمر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬تقريبًا‭ ‬ودفعت‭ ‬ريكيافيك‭ ‬إلى‭ ‬استقدام‭ ‬تعزيزات‭ ‬أمنية‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نتائج‭ ‬ملموسة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬سجلّ‭ ‬للأضرار‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

واعتبرت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين،‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬مثل‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬محكمة‭ ‬خاصة‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يكون‭ ‬مقرها‭ ‬لاهاي‭ ‬ربّما،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سجلّ‭ ‬الأضرار‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬وخطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬تعويضات‭ ‬تدفعها‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعبّر‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬ماكرون‭ ‬وسوناك‭ ‬وشولتس،‭ ‬في‭ ‬خطابات‭ ‬يلقونها‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬تأييدهم‭ ‬للمبادرة‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن‭ ‬أيضًا‭.‬

وأشار‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬سيجتمعون‭ ‬حول‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬سبل‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬مجلس‭ ‬أوروبا‭ ‬مساعدة‭ ‬فعّالة‭ ‬للأوكرانيين‭ ‬بصفتهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬القى‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬أوروبا‭ ‬حول‭ ‬قيمها‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مقرّبين‭ ‬منه‭.‬