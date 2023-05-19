لندن:وفاة احد اشهر عازفي الغيتار

لندن (أ ف ب) – توفيّ عازف الغيتار آندي رورك عن 59 عاماً جرّاء مضاعفات إصابته بسرطان البنكرياس، على ما أعلن عازف غيتار الباص جوني مار، زميله سابقاً في فرقة الروك البريطانية المستقلة “ذي سميث” التي اشتهرت في ثمانينات القرن العشرين.
وكتب جوني مار عبر حسابه على “تويتر” المرتبط بموقعه الرسمي على الإنترنت: “ببالغ الحزن نعلن وفاة آندي رورك بعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس”.
كذلك، كتب عبر حسابه على شبكة “إنستغرام” مع صورة لهما عندما كانا في عمر الشباب “أولئك الذين عرفوه سيتذكرون من آندي روحه اللطيفة والجميلة، أما المعجبون فسيتذكرونه كموسيقي موهوب جداً”.
وأضاف “التقينا مع آندي في المدرسة عام 1975، كنا أفضل الأصدقاء وكنا نذهب إلى كل مكان معاً”.
وتألفت الفرقة عام 1982، ويتحدر أعضاؤها من مدينة مانشستر في شمال إنكلترا، ومن أبرز أعمالها ألبومها “ذي كوين إز ديد” الذي صدر عام 1986.
وكتب جوني مار على “إنستغرام” أن “آندي رورك أعاد” في ألبومات الفرقة “ابتكار ماهية العزف على الغيتار”.
وأشاد عازف غيتار الباص في فرقة “سويد” (Suede) مات أوزمان بمن وصفه بـ”عازف الباص النادر” الذي “كان يمكن تمييز صوته فوراً”.
بسبب إدمان الهيروين والصعوبات المالية، رفع آندي رورك مع عازف الطبول مايك جويس دعوى قضائية على جوني مار والمغني والشاعر موريسي في نزاع على تقسيم حقوق الطبع والنشر بعد عامين من انقسام الفرقة عام 1987.
لكنّ رورك ومار توصلا في نهاية المطاف إلى اتفاق وبقيت الصداقة قائمة بينهما.
وأعرب منتج الفرقة ستيفن ستريت عن حزنه لوفاة أندي رورك، مشيداً برورك الذي وصفه بأنه “رجل محبوب وعازف باص مذهل”.