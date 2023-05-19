لندن:وفاة احد اشهر عازفي الغيتار

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفيّ‭ ‬عازف‭ ‬الغيتار‭ ‬آندي‭ ‬رورك‭ ‬عن‭ ‬59‭ ‬عاماً‭ ‬جرّاء‭ ‬مضاعفات‭ ‬إصابته‭ ‬بسرطان‭ ‬البنكرياس،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬عازف‭ ‬غيتار‭ ‬الباص‭ ‬جوني‭ ‬مار،‭ ‬زميله‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ ‬الروك‭ ‬البريطانية‭ ‬المستقلة‭ “‬ذي‭ ‬سميث‭” ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬في‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬

وكتب‭ ‬جوني‭ ‬مار‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ “‬تويتر‭” ‬المرتبط‭ ‬بموقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭: “‬ببالغ‭ ‬الحزن‭ ‬نعلن‭ ‬وفاة‭ ‬آندي‭ ‬رورك‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬البنكرياس‭”.‬

كذلك،‭ ‬كتب‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ “‬إنستغرام‭” ‬مع‭ ‬صورة‭ ‬لهما‭ ‬عندما‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الشباب‭ “‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬عرفوه‭ ‬سيتذكرون‭ ‬من‭ ‬آندي‭ ‬روحه‭ ‬اللطيفة‭ ‬والجميلة،‭ ‬أما‭ ‬المعجبون‭ ‬فسيتذكرونه‭ ‬كموسيقي‭ ‬موهوب‭ ‬جداً‭”.‬‮ ‬

وأضاف‭ “‬التقينا‭ ‬مع‭ ‬آندي‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬كنا‭ ‬أفضل‭ ‬الأصدقاء‭ ‬وكنا‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬معاً‭”.‬

وتألفت‭ ‬الفرقة‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬ويتحدر‭ ‬أعضاؤها‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬مانشستر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إنكلترا،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أعمالها‭ ‬ألبومها‭ “‬ذي‭ ‬كوين‭ ‬إز‭ ‬ديد‭” ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عام‭ ‬1986‭.‬

وكتب‭ ‬جوني‭ ‬مار‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬أن‭ “‬آندي‭ ‬رورك‭ ‬أعاد‭” ‬في‭ ‬ألبومات‭ ‬الفرقة‭ “‬ابتكار‭ ‬ماهية‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬الغيتار‭”.‬

وأشاد‭ ‬عازف‭ ‬غيتار‭ ‬الباص‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ “‬سويد‭” (‬Suede‭) ‬مات‭ ‬أوزمان‭ ‬بمن‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‭”‬عازف‭ ‬الباص‭ ‬النادر‭” ‬الذي‭ “‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬تمييز‭ ‬صوته‭ ‬فوراً‭”.‬

بسبب‭ ‬إدمان‭ ‬الهيروين‭ ‬والصعوبات‭ ‬المالية،‭ ‬رفع‭ ‬آندي‭ ‬رورك‭ ‬مع‭ ‬عازف‭ ‬الطبول‭ ‬مايك‭ ‬جويس‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬على‭ ‬جوني‭ ‬مار‭ ‬والمغني‭ ‬والشاعر‭ ‬موريسي‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬على‭ ‬تقسيم‭ ‬حقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬انقسام‭ ‬الفرقة‭ ‬عام‭ ‬1987‭.‬

لكنّ‭ ‬رورك‭ ‬ومار‭ ‬توصلا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وبقيت‭ ‬الصداقة‭ ‬قائمة‭ ‬بينهما‭.‬

وأعرب‭ ‬منتج‭ ‬الفرقة‭ ‬ستيفن‭ ‬ستريت‭ ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬لوفاة‭ ‬أندي‭ ‬رورك،‭ ‬مشيداً‭ ‬برورك‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ “‬رجل‭ ‬محبوب‭ ‬وعازف‭ ‬باص‭ ‬مذهل‭”.‬