لنخرج من السياسة قليلاً.. إنحراف الأنوف عند العراقيين – سمير عبيد

هناك موضوع زاد فضولي أن أتابعه منذ فترة ليست بالقصيرة. وعندما وجدته شائعا بين معظم الأقرباء والأصدقاء والجيران العراقيين ألا وهو موضوع :

الأنحراف في الأنوف والتعرض لصداع شبه دائم مع عدم أستقرار في موضوع ضغط الدم !.

الجيوب الأنفية وموضوع الصداع الدائم في الجبهة !.

ولنخرج من السياسة ومشاكلها ونذهب لنناقش هذه الظاهرة التي هي من ظواهر كثيرة فتكت بجيوب العراقيين وميزانياتهم المالية لصالح الأطباء العراقيين ( والذين نسبة 90 بالمئة منهم ليسوا أطباء بل جزارين وجشعين وغير إنسانيين ومتكبرين ، ولا يمتلكون 20 بالمئة من مقومات الطب الحقيقي وحالهم حال السياسيين حيث حنثوا بالقسم المهني والأخلاقي جملةً وتفصيلاً) وايضا لجيوب مالكي الصيدليات التي تحولت الى سوبر ماركت والذين هم شركاء بقتل العراقيين فيما لو اعتمدنا تصريح وزير الصحة والبيئة العراقي الحالي قبل أسابيع عندما قال ( أن 75 بالمئة من الدواء في الصيدليات والمذاخر هو دواء مغشوش ومنتهي الصلاحية وليست هناك رقابة)!!.

وهذا يحتاج الى سلسلة مقالات لانه يدخل حتى في صلب الجريمة المنظمة ضد الشعب العراقي وفِي صلب الحرب السرية للتلاعب بجينات العراقيين وحرب بيلوجية سرية ضد العراقيين اصلا .

ونعود لموضوعنا والسؤال:

لماذا معظم العراقيين لديهم انحرافات في الأنوف ولديهم مشاكل في الجيوب الأنفية ؟

الجواب:

وطبعا الجواب لا يخلو من الكوميديا السوداء .

1- لا تنسون الگماط ” القاتل” الذي تستعمله امهاتنا العراقيات والذي لدى عن معظم العراقيين الانقباض النفسي والكآبة الوراثية وتحديد وعدم مرونة العضلات والعظام.. مع شد قطعة القماش ( العصّابة) على الجبهة والعيون للأطفال بطريقة تعذب الطفل ولا ترحمه، ودائما كانت تترك اجيال واجيال من الاطفال ساعات طويلة في مكان نومه والذي معظمه غير صحي اصلا حتى تفرغ امهاتهم من اعمالهن وتأتي اليه لتعطيه ” رضعة حليب” وحتى دون ان تعالج الام تلك ” العصابة ” التي فتكت بجبهته وعيونه وأنفه بسبب الحركة والبكاء والاستغاثة!!.

2-ينمو الطفل العراقي (يزحف ويگوم ويوگع) ولا احد يراقبه وسط أجواء صوبات علاء الدين ، والبطل ابو الفتيلة “أبو تمرة” والفوانيس نصف السوداء التي كانت تحول اجواء الغرفة والبيت الى جحيم .ناهيك ان الكرسي ، والأثاث ، والطشت، والمواعين ، والگدورة ، ومواعين الشاي، والفانوس الحار ، والجدار ، وحافات السرير ، والقوري الحار كلها أخذت حصتها من الأجيال العراقية في طفولتهم وأغلبها السقوط على الرأس والوجوه والأنوف والاصطدامات التي جميعها تبقى دون مراقبة وعلاج !!.

3- لا توجد ثقافة وضع غطاء الرأس بالنسبة للأطفال لا في الصيف ولا في الشتاء فولد ” صكعات” ما انزل بها من سلطان من البرد والحر بحيث خرجت اجيال عراقية تسمى ” طفره ونص” ، بحيث فتكت باغلب العراقيين أمراض التيفوئيد وأنواع الحمى والحصبة والعصبية وقلة الصبر وامراض مختلفة بسبب نقص الثقافة الصحية وعدم الاكتراث باجيال عراقية كثيرة!!.

4- عندما يكبر الأطفال يستلمهم الاب والأخوان والاصدقاء وصولا لمعلم المدرسة ” بالراشديات ، والضربات المختلفة والدفرات وضربات الحجارة / بحيث نادرا ما تجد عراقياً رأسه صافي بلا حفر وبلا آثار !!!! ” بحيث لم يسلم الا ما ندر من جسم الأجيال العراقية .وحتى وصول المدرسة كان شاقاً في البرد والحر والأنوف تجري مختلف السوائل، والوجوه جامدة من البرد والأنوف تنزف عند الكثيرين من البرد دون مراقبة !!.

5-عندما يكبر الطفل ويصبح شاباً يبدأ موسم السباحة في الأنهر والسواقي والتي جميعها أغلاط واخطاء حيث القفز من القناطر والجسور والأماكن العالية على الرأس والأنوف وسط تسابق بين الأجيال دون توجيه ودون وعي ودون ثقافة !!.

6- حتى جاءت مواسم العسكرية والحروب ورائحة البارود والأسلحة المختلفة والمحرمة دوليا التي قذفوا بها العراق والعراقيين والتي جميعها استقبلتها انوف العراقيين كاول عضو في اجسامهم كان ضحية الفتك من الداخل!!.

7-حتى جاءت حكومات مابعد عام 2003 فكسّرت أخشوم العراقيين وجففت مراجلهم وجعلتهم يركضون والعشا خباز!!.

بعد ما تقدم !!.

ابربكم اشلون ما تصير في أنوف العراقيين انحرافات ومصايب وجيوب وملاجيء وحفر وطسات وكمائن!؟

تقبلوا تحياتي

ضروري جدا ان تكون هناك ابتسامة قبل النوم !.

اسطنبول