لنتخيل أن مانديلا صار رئيسنا – نوزاد حسن

قبل ايام كنت اقرأ في مذكرات نلسون مانديلا وهي في الحقيقة مذكرات تستحق ان تقرا لسبب بسيط جدا وهو:عمق التجربة السياسية عند مانديلا,ولغة الكتاب التي عبرت بدقة عن فكر ذلك السياسي العنيد.

عمق التجربة واللغة صفتان شخصيتان اعطتا لمذكرات مانديلا طعما مميزا.وهذا ما لا اجده في اكثر المذكرات السياسية التي نشرت بعد عام 2003 والتي تميزت بعناوين جذابة ظاهريا لكنها مكتوبة بعجل واضح,وعدم تنسيق ايضا.

اتحدث هنا عن اكثر ما نشر من مذكرات,ولو اردت ان اشخص الفرق بين مذكرات حقيقية واخرى غير حقيقية فانني ساقول هذه الكلمة الحاسمة.

في اية مذكرات حقيقية نكتشف موقفا اخلاقيا لرجل السياسة في ابسط المواقف.وهذا ما جعلني اتخيل ان نلسون مانديلا لو تسلم السلطة في بلدي ترى كيف سيتصرف؟

احيانا نعتقد ان هناك مواقف عابرة لا بد ان نغض البصر عنها اذا اردنا ان نستمر في الوظيفة او المنصب الذي نشغله.وتحت تفسير غبي نقول ان على الانسان ان يتسامى ولا يدقق كي يستمر في مكانه.من المؤسف ان مانديلا لا يقبل هذه الحجة المريضة.وقد اخبرنا في مذكراته بموقف يقلب اساس تفكيرنا العملي الغبي.

ادارة الكلية

يقول مانديلا انه اختير مراقبا للطلبة الذين يخالفون شروط النظافة في قسم الكلية الداخلي.كان عمل مانديلا تسجيل اسماء المخالفين,وتقديمهم للمدير في اليوم التالي.وفي احدى الليالي قبض مانديلا على احد المشرفين يتبول من شباك غرفته في الطابق الثاني لعدم وجود حمامات في الاعلى.كان على مانديلا رفع اسم هذا المشرف الى ادارة الكلية مع خمسة عشر مخالفا.وحين وجد من الصعب تقديم هذا المشرف المذنب فقد قرر ان يمزق القائمة كلها.هذا الموقف البسيط العابر الذي يذكره مانديلا في مذكراته قادني للتفكير في ان الضمير الانساني لا يعرف ان يجامل.ولا توجد مساحة في ضمير الانسان تخفي عيوب المسؤولين وترى فقط عيوب الفقراء.موقف مانديلا يضعنا امام حقيقة واضحة هي:حتى في الموقف العابر يتدرب السياسي على الاحساس بالعدالة.لذا فلن يستطيع مانديلا ان يستمر في عمله كمسؤول في الحكومة العراقية وقتا طويلا.على مانديلا ان يمزق قوائم كثيرة لان حوت الفساد يبقى بعيدا عن المساءلة في حين سمكة “الزوري” تبتلع دائما.في قائمة مانديلا يتساوى الجميع,ولا يمكن ان تكون لاحد افضلية فيختفي اسمه من القائمة,لكن تظهر اسماء من هم فقراء.لن اشك في ان مانديلا سيعاني كثيرا ان اصبح مسؤولا عندنا.سيفقد هدوءه,وسيرتفع ضغطه,وسيفكر في نظرية تحلل سلوك رجال السياسة عندنا.ستتعب السلطة هذا المنصب الجذاب في بلدي هذا السياسي الصبور وقد تقتله.