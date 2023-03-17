قراءة في رواية شاي مع ماريو فيتالي

لم أكن اصدق ان الكون مخلوق بهذه الهشاشة – حسين ابو سعود

ان قراءة الروايات رغم انها ممتعة لا تخلو من مشقة والروائي الناجح يستطيع من خلال أدوات السرد جعل القارئ يتألم ويفرح ويبتهج ويحزن حسب الاحداث ودقة التصوير ورواية (شاي مع ماريو فيتالي) للكاتب البحريني احمد جمعة هي رواية غنية ومكتنزة ولكنها غير معقدة ولغتها واضحة ورفيقة بالقارئ، وهي كغيرها من الروايات المتميزة زاخرة بأحداث الحب والخيانات والسفر والغزل والجنس والموت والولادة وتفاصيل أخرى كثيرة لها علاقة بالحياة العامة للناس ولا ادري ان كان الكاتب هو بطل القصة ام انه متقمص ومجرد مبدع للقصة، فالبطل هو كاتب خليجي قريب السبعين عنده زوجة وابنتان.فيتالي الإيطالي دوره في الرواية ليس رئيسيا رغم انه عنوان الرواية وهل يكفي حدث عابر عبارة عن مجرد تناول شاي مع فيتالي ان يكون عنوان لرواية طويلة؟ انها قناعة السارد وربما يكون اختيار الاسم بسبب الموسيقى الخاصة الموجودة في اسم ماريو فيتالي وبالإضافة الى فيتالي كما اسلفت هناك احداث وهناك ام واب وزوجة واخوة كل منهم له مواقف وقصص واهات ومرض وموت ورحيل ونجاح واخفاق، اذن فالرواية ليست حكاية أحادية فحسب والكاتب له نفس طويل وتركيز واضح وقلم سيال والصفحات تناهز الستمائة صفحة.الكتاب كان رفيقي في الحدائق العامة والمقاهي وكان معي في الباص والقطار وحتى في المطارات في اسفاري المتكررة.

يتفرد الكاتب في أسلوبه في رسم مواجهات المظلوم مع الظالم والجلاد والضحية (ص 71) ويذكر الصفات العجيبة لضباط التحقيق في الشرق، انهم قساة هدفهم كشف الجريمة بالإيقاع بالمتهم ونزع الاعتراف منه باي وسيلة.

من هو ماريو فيتالي الذي يتصدر اسمه غلاف رواية بهذه الفخامة؟ وماذا فعل؟ أيكفي انه عشيق صوفيا وصديق القرمزي وموقفه الشهم من جلاده: اعرف انك غاضب مني فانا مسرور لأني حققت عدالة الأرض قبل عدالة السماء لان الحساب هناك اصعب (ص584) وهو لا يبرئ نفسه ويقول في ص 627: لست فخورا ان قلت بانني ارتكبت جرائم ربما ادفع ثمنها في حياة أخرى.ولا أنكر بان الكاتب قد يتعرض الى مساءلة في بعض أجزاء الرواية منها كيف كانت مرام وندى يتفاهمان مع ماريو فيتالي وباي لغة؟ ومنها استخدامه بعضا من غرائب التعبير ولا أدرى هل هي أخطاء ام أمور يقصدها الكاتب مثل: شعر بوخز في صدره الايسر ص182 ورغم وعورة المناخ ص377 والابحار في صحراء محيطات مائية ص 396وتأبط فتى نحيف كتف فتاة ص 486وهي تمسك بيدها غصن شجرة عنب ص 496وفاق اعجابه بآلهة من الهة عصور الخالقون ص 542وتوغل في الغبار تلون بالشمس الليلية وكنس الشارع بخطواته التي تنشر أوراق الأشجار السوداء ص549.انا لا أرى ان مهمتي تنحصر في تلخيص الرواية لان في ذلك افساد لمتعة القارئ وجهده ولكن الاحداث تتسارع بعد صفحة 500 لعالم كله في خطر، خطر الحروب والاوبئة والأسلحة الوبائية والجرثومية ويعبر عنها كلها بالغبار الارجواني.المرأة كانت حاضرة في الرواية والجنس كان حاضرا أيضا ولكن بحذر مع ان البعض يتصور بان ادراج المشاهد الصريحة هي من مقومات نجاح الاعمال الروائية.مايا سعود رغم انها امرأة ثرية وارستقراطية وراقية ولكنها قد يخفق قلبها لإنسان عادي مهنته الكتابة وتصارحه برغبتها رغم انها محاطة برجال كثيرين.

ان معاناة اللاجئين لا يعرفها الا لاجئ ولكن الكاتب بثقافته الواسعة العابرة للحدود وخبرته في الكتابة استطاع ان يجسد ادق التفاصيل عن أحوال المهاجرين واللاجئين.القرمزي كان في رحلة غامضة لا مفر منها وما أكثر رحلاتنا وتصرفاتنا التي لا مفر منها والعالم غارق في حالة طوارئ وقد يعود الى نقطة الصفر مع بدء خليقة جديدة ص11.