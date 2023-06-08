لمن كل هذه الحمايات؟ – جواد الشمري

جواد الشمري

مقطع فيديو يظهر مسؤولا، امام حمايات بأعداد هائلة وكأنهم أفراد عصابات..وبغض النظر عن الشخص فيما اذاهو مسؤول ام شيخ عشيرة ام رئيس حزب ام نائب.. لا اعرفه مطلقا وأجهل الزمان والمكان ايضا، وليس لي علاقة بشخصيته وعمله، والذي يهمني هذا المنظر من اعداد الحمايات والسيارات.

هذا الذي يحدث.

حلال لو حرام.

منطقي أم غير منطقي.

معقول أم غير معقول.

انساني أم غير انساني.

حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدّق فلا عقل له.

مضت ٢٠ سنة والكهرباء منهارة.

ونقص خدمات بكل مفاصل الحياة.

فقر وبطالة وتردي صناعة وزراعة.

طرق متهالكة وحوادث سير كارثية.

انتهاكات بالجملة.

مستشفيات ومدراس ودوائر الكل يعرف ما هو وضعها.

انتحار …

مخدرات ..

اكتظاظ بالسجون.

ثم يأتي أحدهم ولديه هذا العدد الهائل من الحمايات والسيارات.

كم تكلف ميزانية الدولة، هذه؟

كم لدينا من النواب والوزراء والمسؤولين وغيرهم وراهم هذا الكم الكبير من الحمايات ولديهم هذا العدد الكبير من السيارات..

أنا عن نفسي اقول هذا حرام، وكل ما يحدث لنا حرام حتى ابرأ ذمتي امام الله سبحانه وتعالى..