لمن تنادي ؟ – احمد عياش السامرائي

رسالتان مختصرة واحدة الى مدعي الزعامة السياسية واخرى الى الشعوب العراقية مني انا احمد عياش السامرائي.اما رسالتي الاولى الى مدعي الزعامة ما الذي راود ذهنكم وانتم ترون خمسة واربعون مليون ناخب يدلون بأصواتهم لشخص اردوغان من دون شراء ذمم ولا وكلاء يقفون على مراكز الناخبين لشراء الاصوات مقابل المال والوعود الكاذبة التي تمرستم عليها حتى اصبحتم اكاديميات رصينه للكذب ؟ هل عرفتم حجــــــمكم الحقيقي ام لازلتم تعتقــــدون انكم زعامات سياسية واجتماعية ؟اما رسالتي الاخرى الى الشعوب العراقية واقول شعوب لان نسبة كبيرة منهم فعلاً كذلك من حيث انتمائهم وتعدد ولائهم الا للعراق!!!

ما هو شعوركم وقد رأيتم اليوم نسبة مشاركة في الانتخابات التركية قد تجاوزت ال 90 بالئة بينما لم تصل نسبتكم في اعلى مستوياتها الى 15 بالئة ومن شارك معظمهم كان جمهور مؤدلج حزبياً او مدفوع الثمن مسبقاً .هل شاهدتم وادركتم حب الاوطان كيف يكون ؟؟

اما رسالتي لنفسي رداً على رسائلي فأقول بها على لسان الشاعر

(اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي)