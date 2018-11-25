لمن تشتكي حبة القمح إذا الوالي دجاجة ؟-نجاح سميسم

شاهدت عنوان هذه المقالة، في منشور كُتب عن أحد النواب الفاسدين (بعد اختياره رئيساً للجنة برلمانية مهمة لمراقبة الفساد والنزاهة) ينتمي إلى كتلة، تدّعي الأصلاح وتدعو له ، ولكن غالبية وزرائها السابقين ونوابها السابقين والجدد عليهم شبهة فساد، بل إن الفساد يتلبس أغلبهم من أخمص أقدامهم إلى أعلى شعرة في رؤوسهم الفارغة من الشرف والغيرة على الوطن والمواطن، وهذا ينطبق على الغالبية العظمى ممن اشتركوا في العملية السياسية ، وأداروا دفتها على علم ومرأى من رؤساء كتلهم المعممين وغير المعممين! فهل من المنطقي أن لا يعلم رئيس الكتلة عن النائب والوزير الذي ينتمي لكتلته ، كيف كان ، وكيف اصبح ، نعم جاءا من قاع المجتمع حفاة لايمتلكون حتى إيجار دورهم ، واليوم يمتلكون المليارات والعقارات في الداخل والخارج 000 هل من المعقول أن رئيس الكتلة لم يسمع بالخبر الذي تناقلته وسائل الأعلام عن قيام هيئة النزاهة بإعادة عقار في الكاظمية استولت عليه زوجة أحد المسؤلين الفاسدين ( حد النخاع والذي يمتلك هو نفسه الملايين من الدولارات والكثير من العقارات والفنادق والفلل في داخل العراق وخارجه وقبل أن يسلط على خزائن العراق كان عاملاً في أحد محلات بيع الهواتف النقالة في لندن ولقد سرق ولي نعمته صاحب المحل000) ، ألم يسمع رئيس الكتلة بهذه الفضيحة التي سبقتها من الفضائح ممن مارسها أتباعه ومريدوه والذي تسيدوا ومارسوا السرقات والرذائل لأنهم وصلوا إلى تلك المناصب بفضل تلك الكتل التي جائت بهم من قاع المجتمع وسلطتهم على رقاب الناس وأموالهم! أهذه الأمانة ياسادة التي أأتمنكم عليها المجتمع بجهله وغفلته0

يقول برناردشو ( أن الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل، لأن أغلبية من … ستحدد مصيرك)0

نعم ياسيداتي وسادتي ، يامثقفي العراق وجهابذته، ياعمال العراق وفلاحيه، ياطلاب العراق وعلماءه، ياكل العراق ، لقد ضاع البلد وهو على حافة الهاوية ، إن لم يكن قد سقط فيها ! فهل من منقذ؟

عشرون بالمئة إن لم يكن أقل من الجهلة الموجَهين بفكر الحزب والسيد والشيخ يقررون مصير العراق، مصيري ومصيرك ، والمرجعية تقول المجرب لايجرب، ولكنها اخيراً قالت جربوا المجرب ، ودعتْ إلى الإسراع في تشكيل الحكومة( من المُجربين الفاسدين والفاشلين وكأن نساء العراق عجزن أن يلدن غير هذه الحثالة) 0

يا مرجعيتنا الرشيدة هل من كلمة تقولوها فيها رضى لله ولرسوله ولأوصيائه وللمواطن المسكين والمستكين؟

يامرجعيتنا الرشيدة : لانعاني من نقص الأموال بل من زيادة اللصوص : القول لأدوارد غالباتو0، وأغلب اللصوص من أحزاب الأسلام السياسي ومليشياتهم الذين يمتلكون من السلاح أكثر مما تمتلك الدولة كماً ونوعا! فهل من صوت وصرخة وفتوى من قبلكم لأنقاذ الوطن والمواطن؟ أنا أقرأ في التأريخ فتوى التنباك التي أطلقها المرجع الكبير في حينها الشيخ محمد حسن الشيرازي وهو في سامراء فغيرت المقاييس في ايران0

أن الذي يمر به العراق هذه الأيام ، لم يحصل في كل تاريخه الطويل ، وخصوصاً منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة عام 1921مروراً بالملكية والجمهوريات المتعاقبة ( عدا فترة الزعيم عبد الكريم قاسم) من سيطرة الأحزاب الأسلامية والمليشيات والفكر الغنوصي المتخلف والتجاذبات بين دول الجوار التي جعلت من العراق ساحة لتصفية صراعاتها وتناقضاتها القومية والمذهبية والسياسية والاقتصادية، وهذا كله يتم بأدوات وشخوص وكتل عراقية أتجنب ذكرها ليس خوفاً ولكن لحرصي ولكي لا أعطي ذريعة لهؤلاء الصعاليك من ممارسي السياسية لمقاضاة الجريدة التي أكتب لها0

فهل من المنطقي والمعقول أن يحكم في دولة سومر وأكد وبابل وأشور وبغداد مراهق وسارق لم يختمر حليب السياسية في فمه ويتحكم بمصير العراق كونه جاء ببورصة شراء المناصب، وهل من المعقول يتحول السكين ليفتح جرحاً في خاصرة العراق المضرج بالدماء0

أخيراً أقول كما قال الرصافي:

من أين يرجى للعراق تقدمٌ 0000 وسبيل ممتلكيه غير سبيله

إلى الشعب العراقي رسالتي ! هل من صحوة وموقف؟

إلى أمريكا: مَنْ بدأ المأساة يُنهيها!