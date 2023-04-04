لمحات من المنهج الاخلاقي للامام الحسن (ع) – حسين الصدر

-1-

من يقرأ سيرة الامام الحسن الزكي ( عليه السلام ) يجدها تنطوي على أروع الأبعاد في شتى الميادين .

-2-

وتبرز ملامح المنهج الاخلاقي واضحةً للعيان لتكون الدروسَ المُلهمة لنا في الاقتداء بسيرته والسير على نهجه .

وحسبنا في هذه المقالة الوجيزة أنْ نشير الى بعض كلماتهِ ومواقفه التي عكست منهجه الاخلاقي الرائد في التهذيب والتقويم .

-3-

روي عنه (ع) انه قال :

” اعمل لدنياكَ كانْكَ تعيشُ أبدا واعملْ لآخرتك كأنَك تموتُ غداً “

العملُ للدنيا قائم على قدم وساق والمتسابقون اليه يجعلونه أكبر اهدافهم ولا يكفون عنه في نهار أو ليل .

ولا غضاضة في هذا العمل اذا كان بموازة العمل للآخرة التي هي الحياة الدائمة ، غير ان الملاحظ – وللاسف الشديد – طغيان العمل للدنيا ونسيان العمل للاخرة .

ومن هنا جاءت موعظة الامام الحسن (ع) لتعيد الانسان الى الحقائق التي يجب أنْ لا تغيب عنه

انك لو اصبحت ” قارونَ ” عصرِكَ ستترك كُلَّ ما جمعتَ وتمضى الى قبرك ،

وحينها يأتي السؤال :

ما هي ذخائركَ لهذا اليوم ؟

وماذا قدّمت لنفسك مِنْ صالح الأعمال ؟

يقولَ ربُّ العِّزة في محكم كتابه العزيز

( فمن ثَقُلتْ موازِينُه فأولئك هم المفلحون – ومَنْ خَفّتْ موازينُه فأولئك الذين خسروا انفسهم )

الاعراف 8-9

-4-

وروي عنه (ع) انه قال :

” ما تشاور قومٌ الاّ هُدوا الى رشدهم “

فحين تشاورُ أهلَ الراي والحكمة تضم عقولاً الى عقلك وتخطو نحو القرار الصائب .

امّا اذا كنُتَ من أهل الاستبداد بالرأي وترك المشورة فانّ ذلك يُوقعك في كثير من الحُفر والمطبات الموجعة .

-5-

وروي عنه (ع) أنه قال :

” المصائب مفاتيح الأجر “

صحيح ان المصائب توجعُ القلوب، ولكنَّ الصحيح ايضا أنّ الصبر على المصيبة يفتح بوابات العطاء الالهي الكبير ، ولا شيء أحسن من مثوبات الله للصابرين .

-6-

وروي عنه (ع) انه قال :

” هلاك الناس في ثلاث :

الكِبرُ ،

والحرص ،

والحسد ،

ففي الكِبُر هلاكُ الدِين وبه لُعن ابليس

والحرصُ عدو النفس وبه أُخرج آدم من الجنة

والحسدُ رائدُ السوء وبه قَتَلَ قابيلُ هابيل “

وهكذا يحذرنا الامام الحسن ع من غوائل التكبر والحرص والحسد بوصفها من اخطر الجرائم الاخلاقية التي تنحدر بأصحابها الى الحضيض.

-7-

وحين قيل للامام الحسن ع :

لأيّ شيءٍ نراك لا تَرُدُ سائلاً وانْ كنتَ على فاقة ؟

قال :

” اني لله سائل ،

وفيه راغب ،

وأنا استحي ان اكون سائلا وأرد سائلا

وانّ الله تعالى عوّدني عادة ان يفيض نعمه عليّ ،

وعودتُه أنْ أفيض نعمه على الناس ، فأخشى إنْ قطعت العادة أن يمنعني العادة”

طوبى لمن أتقن الدرس .

وأفاض نِعَمَهُ على الناس

واهتم بالفقراء والضعفاء والأرامل واليتامى والمساكين والسائلين .

كتبنا الله وايّاكم في ديوان مُحبي الامام الحسن ع الثابتين على ولائه ولا حرمنا شفاعته يوم الدين .