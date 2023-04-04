لمحات من المنهج الاخلاقي للامام الحسن (ع) – حسين الصدر
-1-
من يقرأ سيرة الامام الحسن الزكي ( عليه السلام ) يجدها تنطوي على أروع الأبعاد في شتى الميادين .
-2-
وتبرز ملامح المنهج الاخلاقي واضحةً للعيان لتكون الدروسَ المُلهمة لنا في الاقتداء بسيرته والسير على نهجه .
وحسبنا في هذه المقالة الوجيزة أنْ نشير الى بعض كلماتهِ ومواقفه التي عكست منهجه الاخلاقي الرائد في التهذيب والتقويم .
-3-
روي عنه (ع) انه قال :
” اعمل لدنياكَ كانْكَ تعيشُ أبدا واعملْ لآخرتك كأنَك تموتُ غداً “
العملُ للدنيا قائم على قدم وساق والمتسابقون اليه يجعلونه أكبر اهدافهم ولا يكفون عنه في نهار أو ليل .
ولا غضاضة في هذا العمل اذا كان بموازة العمل للآخرة التي هي الحياة الدائمة ، غير ان الملاحظ – وللاسف الشديد – طغيان العمل للدنيا ونسيان العمل للاخرة .
ومن هنا جاءت موعظة الامام الحسن (ع) لتعيد الانسان الى الحقائق التي يجب أنْ لا تغيب عنه
انك لو اصبحت ” قارونَ ” عصرِكَ ستترك كُلَّ ما جمعتَ وتمضى الى قبرك ،
وحينها يأتي السؤال :
ما هي ذخائركَ لهذا اليوم ؟
وماذا قدّمت لنفسك مِنْ صالح الأعمال ؟
يقولَ ربُّ العِّزة في محكم كتابه العزيز
( فمن ثَقُلتْ موازِينُه فأولئك هم المفلحون – ومَنْ خَفّتْ موازينُه فأولئك الذين خسروا انفسهم )
الاعراف 8-9
-4-
وروي عنه (ع) انه قال :
” ما تشاور قومٌ الاّ هُدوا الى رشدهم “
فحين تشاورُ أهلَ الراي والحكمة تضم عقولاً الى عقلك وتخطو نحو القرار الصائب .
امّا اذا كنُتَ من أهل الاستبداد بالرأي وترك المشورة فانّ ذلك يُوقعك في كثير من الحُفر والمطبات الموجعة .
-5-
وروي عنه (ع) أنه قال :
” المصائب مفاتيح الأجر “
صحيح ان المصائب توجعُ القلوب، ولكنَّ الصحيح ايضا أنّ الصبر على المصيبة يفتح بوابات العطاء الالهي الكبير ، ولا شيء أحسن من مثوبات الله للصابرين .
-6-
وروي عنه (ع) انه قال :
” هلاك الناس في ثلاث :
الكِبرُ ،
والحرص ،
والحسد ،
ففي الكِبُر هلاكُ الدِين وبه لُعن ابليس
والحرصُ عدو النفس وبه أُخرج آدم من الجنة
والحسدُ رائدُ السوء وبه قَتَلَ قابيلُ هابيل “
وهكذا يحذرنا الامام الحسن ع من غوائل التكبر والحرص والحسد بوصفها من اخطر الجرائم الاخلاقية التي تنحدر بأصحابها الى الحضيض.
-7-
وحين قيل للامام الحسن ع :
لأيّ شيءٍ نراك لا تَرُدُ سائلاً وانْ كنتَ على فاقة ؟
قال :
” اني لله سائل ،
وفيه راغب ،
وأنا استحي ان اكون سائلا وأرد سائلا
وانّ الله تعالى عوّدني عادة ان يفيض نعمه عليّ ،
وعودتُه أنْ أفيض نعمه على الناس ، فأخشى إنْ قطعت العادة أن يمنعني العادة”
طوبى لمن أتقن الدرس .
وأفاض نِعَمَهُ على الناس
واهتم بالفقراء والضعفاء والأرامل واليتامى والمساكين والسائلين .
كتبنا الله وايّاكم في ديوان مُحبي الامام الحسن ع الثابتين على ولائه ولا حرمنا شفاعته يوم الدين .