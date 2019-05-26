لماذ أذرف الدموع بعد الإفطار؟ – ثامر مراد

مهما حاول البعض ممن لهم قابيلة إعداد البرامج في رمضان أن ينتزعوا من عينيَّ دمعة واحدة لن يستطيعوا لأنني لم أجد برنامجا واحدا يستحق أن نذرف عليه دموعنا السخية إلا برنامجاً واحداً مهما حاولت أن أمسك أعصابي وعدم ذرف قطرة واحدة من دموعي فأنني أفشل في نهاية الحلقة وأجد نفسي أشهق شهقات كأنني فقدتُ عزيزا جدا على قلبي.

برنامج إنساني بإمتياز يعجز عن وصـــــــفه شاعر أو كاتــــــب أو أيٍّ من كانت لديه قابلــــــية الكتابة في مواضيع مختلفة. هو برنامج – قلبي اطمأن- يحكي لنا حكايات من كل الدول القريبة والبعيدة لنطلع على حالة مؤلمة تحتاج الى قدر مناسب من المال لتعود البسمة الى صاحب ذلك الحظ الذي ذهب اليه مقدم البرنامج..

لم أشاهد وجه الشاب الذي ادى دور المنقذ حتى هذه اللحظة ولم أجد له صورة في مكان ما.

هو يغطي وجهه كأنه ملاك ارسله الله سبحانه وتعالى لينقذ حالة وقعت في طريقه نتيجة بحث متواصل وجهد كبير فعله الذين اشرفوا على اعداد ذلك البرنامج.

تحية من القلب لكل من اسهم في اعداد او تمويل البرنامج فهم يمثلون قمة من قمم الأنسانية في هذه الارض الواسعة.

أشعر بالخجل لأنني لاأستـــــطيع أن أنقذ انساناً لديه مشكله تتعلق بالمال لأنني أعيش على الكفاف والحمد لله. اللهم إبني لكل من اسهم في ذلك البرنامج بيتا في الجنة.

لو فعل الأغـــــــنياء في كل الأرض مايفـــــــعله هذا البرنامج لعشنا في سعادة لاتنتهي.