لماذا يتبجح البعض بجملة حقوق المكون؟ – امير علي الحسون

هتافات سخيفة لمن يمتلكون جنسيات وعقد نفسية ودونية وعقارات واموال ضخمة ومسلحين ومافيات واجندات اجنبية

ماعلاقة خدمة الناس والوطن بعقيدة العبادة ؟

كل دول الجوار فيها اديان ومكونات ومذاهب لكن الوطن عندهم مقدس ،

لماذا يصر البعض الاستمرار بارتداء الثوب الامريكي الذي يمزق وطننا؟

اليست امريكا نفسها فيها الزنج والبيض والاديان والملل والمثلية ووووو وعشرات الولايات كلها تعيش تحت عنوان الدولة الامريكية ؟

لماذا شغل ويشغل اتباعم مناصب خطيرة بالدولة تصول وتجول بالمال العام والتخلف الاداري ويحتمون بكم من الرقابة والعقاب؟

لماذا ابن الخايبة تصبون عليه كل القوانين والتعليمات المجحفة وهو في الصف الاخير بكل محطات الحياة ؟

لماذا تشتعل صراخاتكم والذهاب الى اثارة النعرات القومية والطائفية حينما تشعرون ان ادارة البلد ورئيس الحكومة ينجح في عمله وبنطلق نحو الخدمات والمواطنة؟

لماذا تصرون على استبدال القوى والسلطات المتعاركة بدلاً من الدولة المتماسكة

لماذا نفتقد الى من يحاسب هؤلاء ؟

لماذا اصواتنا عندكم نشاز ومرفوضة ونتعرض من اتباعكم لكل مؤمرات التسقيط والغدر؟

لماذا يخاف الكثير الجهر بالحقيقة رغم انها مكشوفة ؟

الاسئلة تطول ولكن دون مجيب عدا همسات الصمت عند الاغلبية.