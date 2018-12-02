لماذا هذا الفراغ الشاسع؟

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فاتح عبد السلام

تجدد‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬سد‭ ‬الموصل‭ ‬وقابليته‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬أمام‭ ‬السيول‭ ‬الجديدة‭ ‬الجارفة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ويبدو‭ ‬إنّها‭ ‬خففت‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الملوحة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ .‬

سد‭ ‬الموصل‭ ‬دخل‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الثمانينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬مصمماً‭ ‬لمرحلة‭ ‬معينة‭ ‬تعقبها‭ ‬مراحل‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬السدود‭ ‬المكملة،‭ ‬غير‭ ‬انّ‭ ‬حرب‭ ‬الكويت‭ ‬والحصار‭ ‬الذي‭ ‬أعقبها‭ ‬منع‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭ .‬

واليوم‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تفكير‭ ‬جدي‭ ‬في‭ ‬المباشرة‭ ‬لبناء‭ ‬سدود‭ ‬كبيرة‭ ‬او‭ ‬متوسطة‭ ‬وثانوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬ومعالجة‭ ‬الاختناقات‭ ‬والظروف‭ ‬المناخية‭ ‬المفاجئة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬حصار‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬ولا‭ ‬حرب‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الغرق‭ ‬اليومي‭ ‬في‭ ‬مستنقعي‭ ‬الفساد‭ ‬والخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬للبلاد‭.‬

بناء‭ ‬سدود‭ ‬جديدة‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬مكلفة‭ ‬مالياً‭ ‬الآن‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬أفضل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المستقبلية‭ ‬،‭ ‬وبها‭ ‬يمكن‭ ‬لنا‭ ‬التكفل‭ ‬بحل‭ ‬مشكلة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭ ‬ومكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬حيوي‭ ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬للعراق،‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬جرى‭ ‬الاستثمار‭ ‬الانسب‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬الحاصلة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ . ‬نريد‭ ‬حكومة‭ ‬يُسجل‭ ‬باسمها‭ ‬مشروع‭ ‬استراتيجي‭ ‬يذكره‭ ‬جيلان‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬الاقل‭ ‬مستقبلاً‭ .‬

مازال‭ ‬آخر‭ ‬مصفى‭ ‬للنفط‭ ‬أو‭ ‬معمل‭ ‬للسمنت‭ ‬أو‭ ‬السكر‭ ‬أو‭ ‬الورق‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬حقب‭ ‬سياسية‭ ‬بعيدة‭ ‬جداً‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬علامات‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬في‭ ‬الاربعينات‭ ‬والخمسينات‭ ‬والثمانينات،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬بعدها‭ ‬سوى‭ ‬هذا‭ ‬الفراغ‭ ‬الشاسع‭ ‬الذي‭ ‬نشهده‭ ‬بمرارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬حلول‭ .‬

هذا‭ ‬الفراغ‭ ‬أخطر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الفراغ‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬ينشغلون‭ ‬به‭ ‬غالباً‭ ‬،‭ ‬لمصالح‭ ‬ظرفية‭ ‬صغيرة‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية