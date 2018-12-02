لماذا هذا الفراغ الشاسع؟

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فاتح عبد السلام
تجدد الكلام عن سد الموصل وقابليته على الصمود أمام السيول الجديدة الجارفة التي ضربت شمال العراق ، ويبدو إنّها خففت من حدة الملوحة في جنوب البلاد .
سد الموصل دخل الخدمة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ، وكان مصمماً لمرحلة معينة تعقبها مراحل أخرى في بناء السدود المكملة، غير انّ حرب الكويت والحصار الذي أعقبها منع تحقق ذلك .
واليوم لا يوجد تفكير جدي في المباشرة لبناء سدود كبيرة او متوسطة وثانوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد المائية ومعالجة الاختناقات والظروف المناخية المفاجئة ، حيث لا حصار على العراق ولا حرب ، وليس هناك سوى الاستمرار في الغرق اليومي في مستنقعي الفساد والخلافات السياسية التي لا تقدر المصالح الوطنية العليا للبلاد.
بناء سدود جديدة مهما كانت مكلفة مالياً الآن ، فهي أفضل الاستثمارات المستقبلية ، وبها يمكن لنا التكفل بحل مشكلة الكهرباء والتنمية الزراعية والحيوانية ومكافحة التصحر والتغير المناخي، وهي جزء حيوي من الدخل القومي للعراق، فيما لو جرى الاستثمار الانسب في الموارد الحاصلة من هذا المجال . نريد حكومة يُسجل باسمها مشروع استراتيجي يذكره جيلان أو ثلاثة في الاقل مستقبلاً .
مازال آخر مصفى للنفط أو معمل للسمنت أو السكر أو الورق في العراق يرجع الى حقب سياسية بعيدة جداً ، حيث كانت علامات صناعية في عموم منطقة الشرق الاوسط في الاربعينات والخمسينات والثمانينات، ولا يوجد بعدها سوى هذا الفراغ الشاسع الذي نشهده بمرارة من دون أمل في حلول .
هذا الفراغ أخطر بكثير من الفراغ السياسي الذي ينشغلون به غالباً ، لمصالح ظرفية صغيرة.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية