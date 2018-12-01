لماذا لايطلق سراح سلطان هاشم ؟ – كامل كريم الدليمي

“الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف على عزيمة المرء !

مقولة مأثورة ننطلق منها للبحث في بناء الدولة ، وعندما نتحدث عن بناء الدولة علينا ان نعرج في حديثنا عن رجال الدولة .. ورجال الدولة هم أبناء الوطن اصحاب العزيمة المضحين الذين يأثرون على انفسهم من أجل عزة وطنهم ورفاهية شعبهم ، الرجال الذين يواصلون العمل ليل نهار بضمير حي نابع من إيمان عميق بأحقية هذا البلد بالسيادة الكاملة وأحقية الشعب بالعيش الكريم .

فهل نحن في “تجربتنا الديمقراطية” مابعد 2003امتلكنا وطن حر ورجال دولة؟

هذا السؤال بحاجة الى اجابة صريحة مسندة الى افعال يشهد لها القاصي والداني ؛ وللاسف لم نشهد لحد الأن «افعال» يخلدها التأريخ او يقف عندها الشعب احتراماً وتقديراً ، او تعبر عن جوهر الدين الاسلامي وسماحته على أعتبار أن من حكمنا بعد عام 2003 هي أحزاب أسلامية تتشدق بالآية الكريمة : { وَسَارِعُوا إِلَى? مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ? وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين َ} صدق الله العظيم .. ولا تنفذها أو تعتبر بمعنى «العفو عند المقدرة !

ولعل أكثر الأسئلة حيرة : لماذا لانطلق سراح سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق ؟ وهو جندي دافع عن العراق ، في مؤسسة مهنية لم تكن يوماً ممثلا” لنظام الحكم منذ تأسيسه عام 1921الى يومنا هذا .. فهو جيش وطني يؤدي واجباته وفق مباديء العقيدة والوطنية والالتزام بالضبط العسكري والاوامر الصادرة من الجهات العليا ، فمقياس أنضباط أي قطعة عسكرية هو مدى ألتزامها بالاوامر الصادرة من مرجعها الأعلى .

فأذاً لماذا نسجن رجل دافع عن العراق مع اخوانه الضباط ؟ بل لماذا نحاسب الوطنيين ونكرم الخونة ؟ ولماذا لاينتفض رجال الدولة من الحكام والمسؤولين ليأخذوا على عاتقهم مسؤولية اطلاق سراح وزير الدفاع الاسبق وضباطه الأحرار ؟

لماذا لانبعث برسالة اطمئنان لكل ابناء شعبنا ، وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية ، فالجندي واجبه حماية سيادة البلد وامن الشعب ولايمكن ان يحاسب على ألتزامه بواجبه المقدس مهما تغيرت الاحوال .

فهل هناك فرق بين ضحايا وشهداء الدكتاتورية ، وبين ضحايا وشهداء الفساد ؟

لقد حان الوقت لان نعمل شيئاً يخلدنا التأريخ به ، فلايوجد افضل من ان نعمل على اطلاق سراح ضباط الجيش العراقي السابق وقادته الأفذاد ، وليتعاون الجميع كلٌ من موقعه لإيجاد السبل الكفيلة لتسهيل عملية شمولهم بالعفو .

بعض المختصين يتحدث عن وجوب تعديل قانون المحكمة الجنائية المركزية العليا لغرض شمولهم« بالعفو » ? وهذا في صلب مهمات البرلمان ومن خلاله سيسجل البرلمان نقطة ناصعة البياض في سفرهِ التشريعي .

والبعض الاخر يتحدث عن شمولهم بالعفو دون الحاجة لتعديل القانون ، وهو ما قد يجعله نقطة تحول في تاريخ السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية في ترسيخ قواعد السلم المجتمعي واعطاء رسالة دعم لكل قطعاتنا المسلحة .

دعونا نستفيد من تجربة الجارة ايران عندما تحولت عام 1979من الحكم الملكي الى الجمهوري وكيف تعاملت مع اركان نظام الشاه وكانت تجربة ناجحة تجلى من خلالها المعنى الحقيقي للتفكير بالمصلحة العليا للبلد بعيداً عن مصلحة السلطة والمال ؛ ولانذهب لاستنساخ التجارب “الغمة” ونعتبرها تتوافق مع الاعراف والحياة العامة

دعونا نغادر عقدة الماضي القاسي والحاضر المؤلم ونبدأ ببناء الدولة والتسامح وترسيخ المحبة والسلم وحب الوطن ، وتوظيف خبراتهم للأستفادة منها يُعد نجاح وانتصار للدولة ورجالها … العراق في حدقات عيوننا ، لذا نبحث عن كل مايحفظ امنه واستقراره وأمن شعبه .. فالدولة تحتاج ابناءها وخــــــبراتهم في مراحل التحول والــــــبناء ، ونحن نعيش الأن هذه المرحـــــــلة وبأمــــــس الحــــــاجة لتلك الخبرات المتــــــراكمة من اجل العراق لا من اجلهم شخــــــــصياً.