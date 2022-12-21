لماذا تعتبر الولايات المتحدة تيك توك تهديدا لأمنها القومي؟

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتزايد‭ ‬التحذيرات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تشكلها‭ ‬روابطه‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬بحسب‭ ‬منتقديه‭.‬‮ ‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬حججهم‭:‬‮ ‬‭ ‬تعتمد‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬منافساتها‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬و»سناب‭ ‬شات‮»‬‭ ‬و‮»‬يوتيوب‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تداول‭ ‬بيانات‭ ‬مستخدميها،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يكترثون‭ ‬كثيرًا‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭. ‬يساور‭ ‬منتقدو‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬بايت‭ ‬دانس‭ (‬الشركة‭ ‬الأم‭) ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬نظريًا‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الخبيثة‭ ‬يمكنها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عمن‭ ‬يملك‭ ‬المنصة‭.‬

يقول‭ ‬جاستن‭ ‬شيرمان،‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬بجامعة‭ ‬ديوك‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمواطنين‭ ‬الأميركيين،‭ ‬فلا‭ ‬توجد‭ ‬قونين‭ ‬تنظمها‭ … ‬هناك‭ ‬القليل‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬اللوائح‭ ‬التنظيمية‭… ‬تقوم‭ ‬الشركات‭ ‬باستمرار‭ ‬بجمع‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬البيانات،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬شركات‭ ‬أميركية‭ ‬أو‭ ‬أجنبية‮»‬‭.‬

قالت‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إنها‭ ‬ستخزن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمستخدمين‭ ‬الأميركيين‭.‬

‭ ‬تجسس‭ ‬

مثل‭ ‬جميع‭ ‬التطبيقات،‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يؤمن‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬والميزات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬المستخدم‭.‬‮ ‬‭ ‬قال‭ ‬مايكل‭ ‬دانيال،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لـ‭ ‬Cyber‭ ‬Threat‭ ‬Alliance،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬متخصصة‭ ‬بأمن‭ ‬المعلومات‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تقوم‭ ‬بتنزيل‭ ‬تطبيق‭ ‬على‭ ‬الهاتف،‭ ‬فمن‭ ‬الممكن‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬في‭ ‬الهاتف‭.‬واوضح‭ ‬المنسق‭ ‬السابق‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطبيق‭ ‬يمكن‭ ‬لمشغل‭ ‬خبيث‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬‮«‬تفعيل‭ ‬الميكروفون‭ ‬أو‭ ‬الكاميرا‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذا‭ ‬الجهاز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬المستخدم‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬اشار‭ ‬إيتاي‭ ‬ماور،‭ ‬مسؤول‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬Cato‭ ‬Networks‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بيغاسوس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ان‭.‬اس‭.‬او‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ويستخدمه‭ ‬بعض‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬لمراقبة‭ ‬المعارضين‭.‬

واوضح‭ ‬‮«‬مع‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬قد‭ ‬نقوم‭ ‬بتثبيت‭ ‬الإصدار‭ ‬الصيني‭ ‬من‭ ‬بيغاسوس‭ ‬على‭ ‬هواتفنا‭ ‬الذكية‮»‬‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يقلق‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

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من‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتيك‭ ‬توك،‭ ‬يشير‭ ‬الخبراء‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬برقابة‭ ‬محتوى‭ ‬معين‭ ‬ليتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني‭.‬‮ ‬

واوضح‭ ‬دانيال‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬بتسريب‭ ‬المحتوى‭ ‬الداعم‭ (‬للاحتجاج‭ ‬في‭ ‬التيبت‭ ‬أو‭ ‬تايوان‭) ‬عبر‭ ‬منصتها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تشكيل‭ ‬مشهد‭ ‬المعلومات‮»‬‭ ‬المتاح‭ ‬للمستخدمين‭.‬‮ ‬

وتؤكد‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتدخل‭ ‬أبدًا‭ ‬في‭ ‬محتواها‭ ‬لإرضاء‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭.‬‮ ‬واعتبر‭ ‬شيرمان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬بمراقبة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬الصحافيين،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المستبعد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

معلومات‭ ‬مضللة‭ ‬

بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬تعديل‭ ‬المحتوى‭ ‬ذي‭ ‬التوجه‭ ‬السياسي،‭ ‬يثير‭ ‬المراقبون‭ ‬احتمال‭ ‬استخدام‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬وتعطيل‭ ‬العملية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬روسيا‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬‮ ‬

أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬منظمة‭ ‬Global‭ ‬Witness‭ ‬ومركز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬للديموقراطية‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬نيويورك،‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬قامت‭ ‬بتسريب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مضللة‭ ‬أثناء‭ ‬الحملة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬الأميركية‭.‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬مقارنة،‭ ‬سجلت‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬النتائج‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المنصات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختبارها‮»‬،‭ ‬وبينها‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬و‮»‬يوتيوب‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الثغرات،‭ ‬وضعت‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تدابير‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الاعتدال‭ ‬وتطلب‭ ‬الآن‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬الحكومية‭ ‬والسياسية‭.‬يشكك‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬على‭ ‬طمأنة‭ ‬مخاوف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نبذ‭ ‬المنصة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬بسبب‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الصين‭. ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يزداد‭ ‬تدهوراً‭ ‬مع‭ ‬سيطرة‭ ‬الجمهوريين‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬‮ ‬

يمارس‭ ‬الجمهوريون،‭ ‬الأكثر‭ ‬عداءً‭ ‬للصين‭ ‬من‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬تقليدياً،‭ ‬ضغوطًا‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬التي‭ ‬تتفاوض‭ ‬حاليًا‭ ‬مع‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬على‭ ‬بروتوكول‭ ‬محتمل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬معالجة‭ ‬مخاوف‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭.‬

تتواصل‭ ‬المحادثات‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وفقًا‭ ‬لموقع‭ ‬بوليتيكو،‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬الخلافات‭ ‬قائمة‭ ‬داخل‭ ‬الحكومة،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعثرها‭ ‬والدفع‭ ‬بالدولة‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬إرغام‭ ‬شركة‭ ‬بايت‭ ‬دانس‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬تيك‭ ‬توك‭.‬