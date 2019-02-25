لماذا بكت نجوى كرم على المسرح؟

بيروت- الزمان

شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في إحياء الحلقة الختامية من برنامج «ديو المشاهير»، وشاركها في الحفل الفنان جوزيف عطية.

نجوى كرم، فوجئت بعد تقديم الفقرة الثانية لها بالبرنامج باحتفال محبيها بعيد ميلادها الـ 52 بقالب تورتة كبير بحضور أبناء شقيقتها والذين نظموا لها المفاجأة.

ومازحت نجوى كرم الجمهور المشارك في الحفل قائلة: «علشان الناس اللي بتقل دم بكرة راح يصير عمري 18 وراح يسلموني دفتر السواقة». وتلقت التهاني من لجنة تحكيم البرنامج وبسببها بكت نجوى كرم من محبة الجمهور لها ومن المفاجأة.

وكشفت نجوى في كواليس البرنامج عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: «أهم شيء إنه يكون بيفهم وإنه يكون بيعرف الفن لأنه سيتزوج فنانة وإنه يكون رأسه واعي على كل الأمور».

ومازحها المذيع بقوله: «شكله فال خير لأن الحذاء باللون الأبيض»، فردت عليه قائلة: «شو يعني المهم الطرحة».

وتالقت نجوى خلال الحفل بأكثر من إطلالة الأولى كانت باللون البنفسجي و براقة والثانية باللون الأصفر وكانت عبارة عن فستان قصير بأكمام طويلة وعاري الظهر.

نجوى كرم، ولدت في 26 فبراير 1966 ، أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري، عليها لقب شمس الأغنية اللبنانية، و تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي.