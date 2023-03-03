لماذا الوظيفة؟ – سعيد ياسين موسى

سألني أحد الأخوة عن سبب تلهف الشباب للإلتحاق بوظيفة عامة،الجواب لأن الشعب يشعر أنه مقصي عن موارد الدولة وريع الثروات وحصرها بيد فئة قليلة لذا عليه ان يلتحق بالوظيفة الحكومية لكسب راتب شهري ثابت وتقاعد وضمان، كما عدم تأمين الإحتياجات والخدمات اليومية وإستقرارها رغم الموازنات المالية الكبيرة للدولة دون مخرجات وتراجع جودة الحياة،مع تعطيل القطاع الخاص المهني والمسؤول،لذا أصبحت المؤسسات مترهلة مع تراجع الانتاج اليومي لها،مع تراجع الثقة بالمؤسسات والنظام العام يعززها غياب الرؤية الاقتصادية وتخلف السياسات العامة لتحسين جودة الحياة.

نحتاج ثورة في التربية والتعليم وفق تخطيط علمي مع الإهتمام بالتعليم والتدريب المهني ودعم القطاع الخاص المضمون لتوفير فرص العمل ودعم مجاميع الشباب في المشاريع الصغيرة كإجراء طارئ.