لماذا‭ ‬يتعثر‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية؟‮ ‬

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بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

تتتضارب‭ ‬اراء‭ ‬النواب‭ ‬والسياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬فيما‭ ‬تلتزم‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ومعها‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬عدم‮ ‬‭ ‬التعليق‮ ‬‭ ‬باستثناء‮ ‬‭ ‬ماقله‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬باسم‭ ‬العوادي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬سيكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬وسيرسل‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‮ ‬

كشف‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون،‭ ‬اسعد‭ ‬البزوني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أسباب‭ ‬تأخر‭ ‬ارسال‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭ ‬لغاية‭ ‬الان،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬استحداث‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬الف‭ ‬درجة‭ ‬وظيفية‭ ‬احد‭ ‬معرقلات‭ ‬ارسال‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬البزوني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬المعلومة‮ ‬‭ ‬المحلية‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استحداث‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬الف‭ ‬درجة‭ ‬وظيفية‭ ‬شكل‭ ‬عبء‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬وعمل‭ ‬على‭ ‬تأخير‭ ‬ارسالها‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لغاية‭ ‬الان‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬البرلمان‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬أسبوعين‭ ‬للتصويت‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬ستضيفها‭ ‬اللجان‭ ‬النيابية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الفقرات‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وتابع،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الموازنات‭ ‬السابقة‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬تعيين‭ ‬مثل‭ ‬هكذا‭ ‬اعداد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬احتمالية‭ ‬تسجيل‭ ‬الاعتراضات‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬بعد‭ ‬القراءة‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬لها‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ واستطرد‭: ‬ان‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬تتأنى‭ ‬في‭ ‬ارسال‭ ‬الموازنة‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬تأخر‭ ‬تعديلها‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتقديمها‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬النائب‭ ‬زياد‭ ‬الجنابي،‭ ‬قد‭ ‬اكدإن‭ ‬‮«‬اختلاف‭ ‬موازنة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ‬سابقاتها‭ ‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحفيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‮»‬‭.‬‮ ‬