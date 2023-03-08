لماذا‭ ‬يتعثر‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية؟‮ ‬

بغداد – الزمان
تتتضارب اراء النواب والسياسيين العراقيين حول عدم إقرار الموازنة العراقية حتى اليوم فيما تلتزم الحكومة العراقية ومعها رئاسة البرلمان عدم التعليق باستثناء ماقله المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في وقت سابق، في ان مشروع قانون الموازنة للعام الحالي سيكون جاهزاً وسيرسل إلى مجلس النواب بحلول نهاية الشهر الجاري
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، اسعد البزوني، الأربعاء، أسباب تأخر ارسال الموازنة العامة الى البرلمان لغاية الان، فيما اكد ان استحداث اكثر من 750 الف درجة وظيفية احد معرقلات ارسال قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب. وقال البزوني في تصريح نقلته وكالة المعلومة المحلية ، إن «استحداث اكثر من 750 الف درجة وظيفية شكل عبء على الموازنة العامة وعمل على تأخير ارسالها الى مجلس النواب لغاية الان» مشيرا الى ان «مشيرا الى ان «البرلمان يحتاج الى ما لا يقل عن أسبوعين للتصويت عليها بعد التعديلات التي ستضيفها اللجان النيابية على بعض الفقرات». وتابع، ان «الموازنات السابقة لم تشهد تعيين مثل هكذا اعداد من الموظفين دفعة واحدة»، لافتا الى «احتمالية تسجيل الاعتراضات عليها من بعض القوى السياسية بعد القراءة الأولى والثانية لها». واستطرد: ان «الحكومة تتأنى في ارسال الموازنة الى البرلمان من اجل ضمان عدم تأخر تعديلها بصورة كبيرة وتقديمها الى مجلس النواب». وكان النائب زياد الجنابي، قد اكدإن «اختلاف موازنة العام الحالي عن سابقاتها ، مشيرا إلى أن حكومة محمد شياع السوداني من شأنها تحفيز الاقتصاد العراقي».