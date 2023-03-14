لماذا‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التنبؤ‭ ‬بانهيار‭ ‬المصارف؟

نيويورك‭- ‬جولييت‭ ‬ميشال‮ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

يقول‭ ‬محللون‭ ‬ماليون‭ ‬وخبراء‭ ‬استثمار‭ ‬انّ‭ ‬الخوف‭ ‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬انتقال‭ ‬عدوى‭ ‬انهيار‭ ‬المصارف‭ ‬الامريكية‭ ‬ليصيب‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الأوربي،‭ ‬لكن‭ ‬المخاوف‭ ‬تنصب‭ ‬على‭ ‬احتمال‭ ‬انتقال‭ ‬عدوى‭ ‬عدم‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالانهيارات‭ ‬المالية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬فجأة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اية‭ ‬مقدمات‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬أخفق‭ ‬مستثمرون‭ ‬وجهات‭ ‬ناظمة‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬مؤشرات‭ ‬الخطر‭ ‬قبل‭ ‬انهيار‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ (‬إس‭ ‬في‭ ‬بي‭) ‬المدوّي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وبقي‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬الإغفال‭ ‬السؤال‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الخبراء‭ ‬المصرفيين‭ ‬إذ‭ ‬ركز‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬ضعف‭ ‬القواعد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأعلن‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬لمراجعة‭ ‬‮«‬معمّقة‭ ‬وشفافة‭ ‬وسريعة‮»‬‭ ‬لعملية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬‮«‬إس‭ ‬في‭ ‬بي‮»‬‭ ‬سيتم‭ ‬نشر‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إقرارا‭ ‬عمليا‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬القيام‭ ‬بأداء‭ ‬أفضل‭. ‬وتعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬القيام‭ ‬بـ»محاسبة‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حدث‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬سيطلب‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الناظمة‭ ‬تشديد‭ ‬القواعد‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬وكان‭ ‬الخبراء‭ ‬المصرفيون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬شعروا‭ ‬بالقلق‭ ‬حيال‭ ‬الانهيار‭ ‬السريع‭ ‬لـ»إس‭ ‬في‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬المصرف‭ ‬الأميركي‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الأصول‭ ‬والكيفية‭ ‬التي‭ ‬تحوّل‭ ‬انهياره‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬نذير‭ ‬بإخفاق‭ ‬مقرض‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬سيغنتشر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬استاذ‭ ‬القانون‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬آرثر‭ ‬ولمارث‭ ‬إن‭ ‬الإخفاقات‭ ‬‮«‬كشفت‭ ‬عدم‭ ‬كفاءة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تمّت‭ ‬منذ‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بإمكان‭ ‬نظرة‭ ‬سريعة‭ ‬على‭ ‬المصرف‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬علامات‭ ‬خطر‭ ‬محتملة‭ ‬واضحة‭ ‬تتمثّل‭ ‬في‭ ‬التعرّض‭ ‬غير‭ ‬المتناسب‭ ‬لـ»إس‭ ‬في‭ ‬بي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬خطير‭ ‬تم‭ ‬تشبيهه‭ ‬بقطاعي‭ ‬العقارات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬اللذين‭ ‬أثّرا‭ ‬على‭ ‬المقرضين‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

وأشار‭ ‬ولمارث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إس‭ ‬في‭ ‬بي‮»‬‭ ‬حقق‭ ‬نموا‭ ‬سريعا‭ ‬للغاية‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2020‭ ‬و2022‭ ‬وبأن‭ ‬تعرّضه‭ ‬إلى‭ ‬سندات‭ ‬فائدة‭ ‬ثابتة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬جعله‭ ‬أكثر‭ ‬ضعفا‭ ‬أمام‭ ‬التحوّل‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬النقدية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭. ‬وقال‭ ‬ولمارث‭ ‬‮«‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬تقريبا‭ ‬وصفة‭ ‬مضمونة‭ ‬للفشل‭. ‬إذا‭ ‬تحوّل‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬تبدأ‭ ‬المشاكل‭.. ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬أي‭ ‬الأمور‭ ‬هذه‭ ‬لتكون‭ ‬غامضة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجهات‭ ‬الناظمة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الخبراء‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬التدريجي‭ ‬لقوانين‭ ‬أميركية‭ ‬سُنّت‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬2008‭ ‬المالية‭. ‬وفرض‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬دود‭-‬فرانك‮»‬‭ ‬الأصلي‭ ‬الصادر‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬أعلى‭ ‬وسيولة‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬على‭ ‬المصارف‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬أصولا‭ ‬تبلغ‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وفي‭ ‬2018،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬الأصول‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تأثر‭ ‬عدد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المصارف‭. ‬لكن‭ ‬التحوّل‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يبرر‭ ‬إخفاقات‭ ‬الجهات‭ ‬الناظمة،‭ ‬بحسب‭ ‬استاذة‭ ‬القانون‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬جامعة‭ ‬جورجتاون‮»‬‭ ‬آنا‭ ‬غلبرن‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تخفيف‭ ‬الشرط‭ ‬التنظيمي‭ ‬إما‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬لا‭ ‬تشكّل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬المنظومة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬حجمها‭ ‬أو‭ ‬لأن‭ ‬الإشراف‭ ‬عليها‭ ‬أسهل،‭ ‬يفاقم‭ ‬ذلك‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الإشراف‭ ‬التقليدية‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬امتلاكك‭ ‬جرس‭ ‬الإنذار‭ ‬التلقائي‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقه‭ ‬مع‭ ‬الشروط‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬السلوك‭ ‬غير‭ ‬آمن‭ ‬ولا‭ ‬منطقي‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬التصنيف‭ ‬الرسمي‭ ‬للمصرف‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يبرر‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬المراقبة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أشار‭ ‬الاستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬مايكل‭ ‬أوهلروغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬الناظمة‭ ‬تولي‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬صفر‭ ‬مخاطر‮»‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمتطلبات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المصرفية‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬آمنة‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬تتعامل‭ ‬الجهات‭ ‬الناظمة‭ ‬بتساهل‭ ‬مع‭ ‬المصارف‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالمودعين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ (‬وهي‭ ‬العتبة‭ ‬للإيداعات‭ ‬المؤمّنة‭ ‬فدراليا‭) ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬المصرف‭ ‬يقيم‭ ‬علاقة‭ ‬تجارية‭ ‬ذات‭ ‬معنى‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭.‬

وأفاد‭ ‬أوهلروغ‭ ‬‮«‬سيتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬إعادة‭ ‬نظر‭ ‬وتفكير‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬جدية‭ ‬بشأن‭ ‬مخاطر‭ ‬الخسارة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬ودائع‭ ‬غير‭ ‬مؤمّنة‮»‬‭.‬