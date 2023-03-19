لماذا‭ ‬غزوا‭ ‬بلاد‭ ‬الانبياء؟

د فاتح عبدالسلام

دعكَ‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬مجاور،‭ ‬ودعكَ‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬الذين‭ ‬افتوا‭ ‬بمقاومة‭ ‬المحتل‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬افتوا‭ ‬بوجوب‭ ‬مصافحته‭ ‬وتقبيل‭ ‬وجنتيه،‭ ‬ودعكَ‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬أعداء‭ ‬الشيطان‭ ‬الأكبر‭ ‬كانوا‭ ‬يعينونه‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬حربه‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه،‭ ‬ودعكَ‭ ‬من‭ ‬الأكاذيب‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ساقوها‭ ‬لتبرير‭ ‬تدمير‭ ‬بلد‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اقتلاع‭ ‬شخص‭ ‬واحد،‭ ‬ودعكَ‭ ‬من‭ ‬التعذيب‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬أبو‭ ‬غريب،‭ ‬ودعكَ‭ ‬في‭ ‬الرمي‭ ‬العشوائي‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭ ‬ومداهمة‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬النائمين‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬آخر‭ ‬الليل،‭ ‬ودعكَ‭ ‬من‭ ‬انَّ‭ ‬الذين‭ ‬يدّعون‭ ‬السهر‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬البلد‭ ‬وتمثيله‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬دعاة‭ ‬هدمه‭ ‬ومتطوعين‭ ‬بمعاولهم‭ ‬في‭ ‬تجريف‭ ‬خمسة‭ ‬الاف‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬بلاد‭ ‬الرافدين،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬العراق‭ ‬خرج‭ ‬عارياً‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للاحتلال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مستشفى‭ ‬أو‭ ‬تعليم‭ ‬أو‭ ‬رعاية‭ ‬اجتماعية‭ ‬أو‭ ‬بحث‭ ‬علمي‭ ‬أو‭ ‬صناعة‭ ‬أو‭ ‬كهرباء‭ ‬أو‭ ‬زراعة‭ ‬أو‭ ‬بنوك‭ ‬أو‭ ‬شرطة،‭ ‬وجرى‭ ‬ترقيع‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نتيجة‭ ‬تعادل‭ ‬ما‭ ‬لدى‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬الكارثية‭ ‬أقول‭ ‬لكَ‭ ‬دعكَ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وسواه‭ ‬الالاف،‭ ‬وتعال‭ ‬الى‭ ‬المواطن‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2003‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬الغزو‭ ‬حاملاً‭ ‬عنوان‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬‭ ‬حرية‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬وراجع‭ ‬تسلسل‭ ‬مراحل‭ ‬حياته‭. ‬أليس‭ ‬المنطق‭ ‬يقول‭ ‬انّ‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يندرج‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تلك‭ ‬الحرية،‭ ‬من‭ ‬ازدهار‭ ‬في‭ ‬مفاصل‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعليمه‭ ‬وصحته‭ ‬وثقافته‭ ‬وصناعته‭ ‬وزراعته‭ ‬وأمنه‭ ‬ورفاهيته‭ ‬النفطية‭ ‬قد‭ ‬تحقق‭ ‬لذلك‭ ‬الطفل‭ ‬العراقي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬السنة‭ ‬الموعودة‭.‬

‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعش‭ ‬ما‭ ‬مضى‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬الحروب‭ ‬حالة‭ ‬يومية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقدين‭ ‬وسمع‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والامهات‭ ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬الآمال‭ ‬مُنعقدة‭ ‬على‭ ‬يوم‭ ‬الخلاص‭ ‬للالتحاق‭ ‬بركب‭ ‬الحياة‭ ‬الامنة‭ ‬المدنية،‭ ‬وجدَ‭ ‬نفسه‭ ‬نهباً‭ ‬لهجين‭ ‬من‭ ‬حروب‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية،‭ ‬حروب‭ ‬دينية‭ ‬وعقائدية‭ ‬عمرها‭ ‬قرون،‭ ‬حروب‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬لجوء‭ ‬المواطن‭ ‬لتغيير‭ ‬اسمه‭ ‬ولقبه‭ ‬لضمان‭ ‬بقاء‭ ‬رقبته‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ينجو‭ ‬أيضاً،‭ ‬حروب‭ ‬وجودية‭ ‬كادت‭ ‬تمسح‭ ‬هويته‭ ‬للأبد،‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬العيب‭ ‬أن‭ ‬يتمسك‭ ‬المرء‭ ‬بعروبته‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عراقيته‭ ‬بوصفهما‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬الشرقي‭ ‬المجاور‭ ‬والغربي‭ ‬الغازي‭ ‬سُبةً‭ ‬ومثلبةً‭ ‬تاريخيةً‭ ‬ووسيلة‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬الذات‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬عارية‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬الضمان،‭ ‬وما‭ ‬ينبغي‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬أساس‭ ‬ديباجة‭ ‬الحرب،‭ ‬موضوعَ‭ ‬التحطيم‭ ‬المشترك‭.‬

لم‭ ‬تقطف‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬العراقيين‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬بعد‭ ‬غزوهم‭ ‬بلاده‭ ‬سوى‭ ‬الكراهية،‭ ‬ليس‭ ‬لذات‭ ‬الامريكان،‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬جرفوه‭ ‬مع‭ ‬دباباتهم‭ ‬من‭ ‬جيف‭ ‬ترتدي‭ ‬الأزياء‭ ‬المزركشة،‭ ‬وأغرقوا‭ ‬بها‭ ‬بلاد‭ ‬الأنبياء‭.‬

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