لماذا‭ ‬ستزور‭ ‬السيدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأولى‭ ‬المغرب؟

الرباط - عبدالحق بن رحمون
تقوم الاربعاء المقبل السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن بزيارة للمغرب وذلك في إطار جولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقياوأوروبا تستغرق ستة أيام وتشمل الأردن ومصر والبرتغال.
ومن بين أبرز القضايا التي ستركز عليها السيدة الاولى بالبيت الابيض خلال زيارتها للمغرب تعزيز برامج التعليم وتمكين النساء والشباب، كما ستبحث الزيارة سبل تقوية الاستثمارات الأميركية. من جهة أخرى يتوقع ان تلتقي جيل بايدن بمسؤولين حكوميين فضلا عن ذلك من المرتقب أن تقوم بزيارة لبعض المشاريع النموذجية في مجال التعليم والبرامج المتعلقة بالشباب والمرأة لاسيما في المناطق القروية.
ويشار أن السيدة بايدن على معرفة جيدة بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغرب حيث سبق لها أن زارت المغرب عام 2014 خلالمشاركة زوجها في الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال التي انعقدت بمراكش. حين كان جون بايدن الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.