لماذا‭ ‬ستزور‭ ‬السيدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأولى‭ ‬المغرب؟

الرباط‮ ‬‭-‬‮ ‬عبدالحق بن رحمون‮ ‬

تقوم الاربعاء المقبل السيدة الأولى للولايات المتحدة،‮ ‬جيل بايدن بزيارة للمغرب وذلك في‮ ‬إطار جولة في‮ ‬الشرق الأوسط،‮ ‬وشمال إفريقياوأوروبا تستغرق ستة أيام وتشمل الأردن ومصر والبرتغال‭.‬

ومن بين أبرز القضايا التي‮ ‬ستركز عليها السيدة الاولى بالبيت الابيض خلال زيارتها للمغرب تعزيز برامج التعليم وتمكين النساء والشباب،‭ ‬كما ستبحث الزيارة سبل تقوية الاستثمارات الأميركية‭.‬‮ ‬من جهة أخرى‮ ‬يتوقع ان تلتقي‮ ‬جيل بايدن بمسؤولين حكوميين فضلا عن ذلك من‭ ‬المرتقب‮ ‬أن تقوم بزيارة لبعض المشاريع النموذجية في‮ ‬مجال التعليم والبرامج المتعلقة بالشباب والمرأة لاسيما في‮ ‬المناطق القروية‭.‬

ويشار أن السيدة بايدن على معرفة جيدة بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغرب حيث سبق لها أن زارت المغرب عام‮ ‬2014‮ ‬خلالمشاركة زوجها‮ ‬في‮ ‬الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال التي‮ ‬انعقدت بمراكش‭.‬‮ ‬حين كان جون بايدن الذي‮ ‬كان‮ ‬يشغل منصب نائب‭ ‬الرئيس الأميركي‮ ‬السابق باراك أوباما‭.‬