لماذا‭ ‬تقرع‭ ‬بريطانيا‭ ‬الجرس‭ ‬لإفلاس‭ ‬بنك‭ ‬أمريكي؟

لندن‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬إفلاس‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ (‬إس‭ ‬في‭ ‬بي‭) ‬ومقره‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأميركية‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬جسيما‮»‬‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬البريطاني‭.‬

وقال‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬جسيم‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والعلوم‭ ‬لدينا،‭ ‬وكثير‭ ‬منها‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬البنك‮»‬‭.‬‮ ‬

أغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬الجمعة‭ ‬ووضعته‭ ‬تحت‭ ‬سلطة‭ ‬وكالة‭ ‬تأمين‭ ‬الودائع‭ ‬الفدرالية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬إعادة‭ ‬فتحه‭ ‬الاثنين‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬جديد‭.‬

وأشار‭ ‬هانت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬ومحافظ‭ ‬بنك‭ ‬إنكلترا‭ ‬أندرو‭ ‬بيلي‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬بخطى‭ ‬حثيثة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬ستلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬النقدية‭ ‬للشركات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬البنك‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬قروضا‭ ‬‮«‬لبعض‭ ‬أفضل‭ ‬شركاتنا‭ ‬الواعدة‮»‬‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬‮«‬إس‭ ‬في‭ ‬بي‮»‬‭ ‬معروفا‭ ‬لعامة‭ ‬الناس،‭ ‬فقد‭ ‬تخصص‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وأصبح‭ ‬البنك‭ ‬الأميركي‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الأصول‭.‬

وانهياره‭ ‬يشكل‭ ‬أكبر‭ ‬فشل‭ ‬مصرفي‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬بنك‭ ‬واشنطن‭ ‬ميوتشوال‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

لم‭ ‬يتمكن‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬الهائلة‭ ‬لمودعيه،‭ ‬وخاصة‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ولم‭ ‬تنجح‭ ‬محاولاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لجمع‭ ‬أموال‭ ‬جديدة‭.‬

أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬جانيت‭ ‬يلين‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تريد‭ ‬تجنب‭ ‬تأثير‭ ‬إفلاس‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ (‬إس‭ ‬في‭ ‬بي‭) ‬على‭ ‬بقية‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي،‭ ‬لكنها‭ ‬استبعدت‭ ‬إمكانية‭ ‬إنقاذ‭ ‬المؤسسة‭ ‬عبر‭ ‬ضخّ‭ ‬أموال‭ ‬عامة‭ ‬فيها‭. ‬وقالت‭ ‬يلين‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬إس‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مشكلات‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬لا‭ ‬تسبب‭ ‬عدوى‭ ‬لبنوك‭ ‬أخرى‭ ‬قوية‮»‬‭.

وضعت‭ ‬وكالة‭ ‬تأمين‭ ‬الودائع‭ ‬الحكومية‭ ‬الجمعة‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬الذي‭ ‬شارف‭ ‬على‭ ‬الانهيار‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬الهائلة‭ ‬من‭ ‬مودعيه‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬البريطانية‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬مشاكل‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬‮«‬مخصوصة‮»‬‭ ‬و»ليس‭ ‬لها‭ ‬آثار‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬الأخرى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفرع‭ ‬البريطاني‭ ‬للمصرف،‭ ‬أوضح‭ ‬بنك‭ ‬إنكلترا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‭ ‬مهمة‮»‬‭ ‬فإنه‭ ‬‮«‬يعتزم‭ ‬مطالبة‭ ‬محكمة‭ ‬بوضع‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬يو‭ ‬كاي‭ ‬ليميتد‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬إفلاس‭ ‬مصرفي‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬لندن‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬يدرس‭ ‬احتمالات‭ ‬إنقاذ‭ ‬الفرع‭ ‬البريطاني‭ ‬لبنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي،‭ ‬دون‭ ‬إيراد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬