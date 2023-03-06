لماذا‭ ‬الوزيرة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬بغداد؟

بغداد‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬ألمانيا‭ ‬آنالينا‭ ‬بيربوغ،‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬واوضح‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بيربوغ‭ ‬ستلتقي‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوزيرة‭ ‬الألمانية‭ ‬ستجري‭ ‬مباحثات‭ ‬موسَّعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تمتين‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وبرلين،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬ومنها‭ ‬الطاقة‭ ‬والاستثمار‮»‬‭. ‬وتعد‭ ‬الصفقة‭ ‬الكبرى‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وألمانيا،‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سيمنس‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬التوربينات‭ ‬الكهربائية‭ ‬ومحطات‭ ‬التوليد‭ ‬،‭ ‬وهذه‭ ‬الحكومة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتحقق‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ . ‬وبحسب‭ ‬مراقبين‭ ‬مختصين‭ ‬فإن‭ ‬استحواذ‭ ‬المانيا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬سيكون‭ ‬مدخلا‭ ‬كبيرا‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬العناية‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬الميزان‭ ‬العام‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬هل‭ ‬تستطيع‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬انقاذ‭ ‬التفاهمات‭ ‬من‭ ‬طي‭ ‬النسيان‭ ‬هذه‭ ‬المرة؟‭ ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬المانيا‭ ‬تريد‭ ‬الانتفاح‭ ‬الاستثماري‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬استعداد‭ ‬للاسوأ‭ ‬الذي‭ ‬أظهرته‭ ‬دراسة‭ ‬طلبتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الألمانية‭ ‬ونشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬تفيد‭ ‬أن‭ ‬تكثف‭ ‬الظواهر‭ ‬الطبيعية‭ ‬القصوى‭ ‬نتيجة‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭ ‬قد‭ ‬يكلّف‭ ‬ألمانيا‭ ‬حوالى‭ ‬ألف‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2050‭. ‬بحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬فإن‭ ‬عواقب‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬مثل‭ ‬الفيضانات‭ ‬أو‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكبّد‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬نفقات‭ ‬مقدارها‭ ‬910‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تُتَّخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬للتكيف‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمناخ‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬تقديرات‭ ‬منخفضة‮»‬‭ ‬للعواقب‭ ‬المحتملة‭ ‬لأن‭ ‬نموذج‭ ‬التحليل‭ ‬المستخدم‭ ‬للدراسة‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الاخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬كل‭ ‬التداعيات‭ ‬الممكنة‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬لم‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الوفيات‭ ‬الإضافية‭ ‬وتدهور‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭ ‬وانقراض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الحيوانات‭ ‬والنباتات‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬أهميتها‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭. ‬بالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الكلفة‭ ‬الحقيقية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬أعلى‭ ‬بكثير‮»‬‭ ‬من‭ ‬تقديرات‭ ‬الدراسة‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬تغير‭ ‬مناخي‭ ‬ضعيف‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬التكاليف‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬280‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تُتّخذ‭ ‬تدابير‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭.‬