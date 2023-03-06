لماذا‭ ‬الوزيرة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬بغداد؟

بغداد – برلين – الزمان
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس الاثنين، عن زيارة وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوغ، إلى العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء. واوضح بيان الخارجية العراقية الرسمي، أن «بيربوغ ستلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين». وأضاف البيان، أن «الوزيرة الألمانية ستجري مباحثات موسَّعة في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار». وتعد الصفقة الكبرى بين العراق وألمانيا، ممثلة في تفاهم مع شركة سيمنس لإعادة بناء التوربينات الكهربائية ومحطات التوليد ، وهذه الحكومة الثالثة في بغداد التي تتحدث عن اتفاق مع الشركة الألمانية من دون ان يتحقق أي اتفاق . وبحسب مراقبين مختصين فإن استحواذ المانيا على قطاع الكهرباء سيكون مدخلا كبيرا للاستحواذ على مشاريع الطاقة التي لا تزال تحت العناية الامريكية في الميزان العام للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة. هل تستطيع وزيرة الخارجية الألمانية انقاذ التفاهمات من طي النسيان هذه المرة؟ يذكر ان المانيا تريد الانتفاح الاستثماري الخارجي في استعداد للاسوأ الذي أظهرته دراسة طلبتها الحكومة الفدرالية الألمانية ونشرت الاثنين تفيد أن تكثف الظواهر الطبيعية القصوى نتيجة للتغير المناخي قد يكلّف ألمانيا حوالى ألف مليار يورو بحلول العام 2050. بحسب التقرير، فإن عواقب تغير المناخ مثل الفيضانات أو موجات الحر يمكن أن تكبّد أكبر اقتصاد في أوروبا نفقات مقدارها 910 مليارات يورو إذا لم تُتَّخذ إجراءات للتكيف. وقالت وزارة الاقتصاد والمناخ إن هذا الرقم ليس سوى «تقديرات منخفضة» للعواقب المحتملة لأن نموذج التحليل المستخدم للدراسة لم يتمكن من الاخذ في الاعتبار كل التداعيات الممكنة للتغير المناخي. على سبيل المثال، لم تؤخذ في الاعتبار الوفيات الإضافية وتدهور نوعية الحياة وانقراض العديد من أنواع الحيوانات والنباتات «رغم أهميتها القصوى» كما أوضحت الوزارة. بالتالي فإن الكلفة الحقيقية المترتبة على التغير المناخي يرتقب أن تكون «أعلى بكثير» من تقديرات الدراسة. وفي حال حصول «تغير مناخي ضعيف» فإن التكاليف ستصل إلى 280 مليار يورو إذا لم تُتّخذ تدابير للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.