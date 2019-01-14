للنزاهة موقعها المتميّز – حسين الصدر

1

من مصائب (العراق الجديد) شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري الى الحد الذي أصبحنا فيه من أكبر دول الفساد في العالم ..!!

2

والشيء الذي يمزق القلب ويملأ النفس بالشجن، أنْ تَحوَّلَ العراقُ – وهو مهد الأديان والحضارات وصاحب التاريخ العريق بالأمجاد ، والفتوحات والبراعات والاشعاع العلمي والروحي والاخلاقي – الى بؤرة فساد مرعب وأنْ ينخر هذا الفسادُ كيانَهُ ويعطّلَ مشاريع نهوضه وبرامج التنمية والاعمار فيه ويرجع به الى الوراء بدل أنْ يتقدم الى الأمام ..!!

3

والذين استحوذوا على المال الحرام – بأرقامه الفلكية الضخمة – معروفون ، الاّ أنهم مُحصنون من المساءلة، وهم فوق الحساب وفوق كل القوانين .

4

ولم تبقَ دائرةٌ حكومية واحدة -على كثرة تلك الدوائر – بعيدة عن الاصابة بداء الفساد .

ولم تُجْدِ نفعاً صرخاتُ المواطنين واستغاثتهم مما حلَّ بهم من ويلات بسبب هذا المرض الخطير ..

الوعود بمحاربة الفساد كبيرة ، ولكنّ الملاحقة الحقيقية لكبار القراصنة واللصوص مفقودة، وَبَدَل أنْ يرتعب المختلسون يرتعب منهم المسؤولون عن محاسبتهم ..!!

انها احدى المفارقات الكبرى في التاريخ – للاسف الشديد –

5

وقد دفعت المرارةُ الكثيرَ من المخضرمين – ممن عاشوا في العهد الملكي وما تلاه من العهود – الى استذكار تلك الايام الخوالي ، وكيف انها كانت تضم أصحاب النزاهة في معظم المواقع المهمة، ولم يكن يهدر او يضيع من المال العام شيء ذو بال .

6

والنزاهة لا تعني البعد عن السرقة والاختلاس فقط ، بل تعني رفض كل الاغراءات الماليّة والعُروض التي تقدّم الى المسؤول للقيام بما لا يخدم الصالح العام .

7

واصبحت القصص والحكايا عن نزاهة هذا المسؤول الملكي أو ذاك شائعة على الألسن، ومنها قضية اليهودي العراقي الذي اصطحب معه يهوديا اجنبيا جاء ليقدّم عرضا بقيمة ثمانية ملايين جنيه استرليني للراحل احمد مختار بابان – وهو على صلة عميقة بالوصيّ الامير عبد الاله – ليرفض التوقيع على اعدام شفيق عدس الذي كان يشتري السلاح ويرسله الى الصهاينة، فرفض بابان بشدّة ذلك العرض ، وبقي متأثراً غاضبا لم يستطع النوم طيلة تلك الليلة، وفي الصباح انطلق الى البلاط الملكي وقابل الوصيّ الذي لاحَظَ على قسمات وجهه الانزعاج فسأله عن سرّ ذلك، فحدثه بالقصة كاملة غير منقوصة، وأرسل الوصّي يطلب الملف الخاص بالقضية ، فَرُفِعَ اليه فسارع الى التوقيع على الاعدام … وبذلك سدّ الباب أمام كل المحاولات الصهيونية لانقاذ المجرم المذكور، ونلفتُ الانظار الى أنّ ثمانية ملايين جنيه استرليني في عام 1948 كانت تعتبر ثروةً كبرى ، ليس على المستوى المحلي والاقليمي فقط بل على المستوى الدولي ايضا، ومع ذلك ركل (بابان) بقدميه عروض الشيطان .

وهنا تكمن العظة .