للنجاح عنوان – ثامر مراد

فكرتُ كثيراً قبل أن اشرع في كتابة هذا المقال فقد احترتُ كثيراً في اختيار عنوان لهذا الموضوع . الموضوع ليس جديداً في هذا المجتمع العراقي الكبير وليست الفكرة غريبة هي الأخرى بَيْدَ أن الصورة التي جذبتني بشكل كبير ورسمت في ذهني أشياء لا تعد ولا تحصى عن صور تتقاذفها أمواج البؤس والشقاء في بلدٍ يطفو على بحر من النفط ومياه كثيرة يمكن لها أن تحيل هذا البلد الجريح إلى مساحات خضر وجنة ليس لها حدود . الصورة التي شاهدتها صورة – زوجان شابان لا يزالان في عمر الورود – صنعا متجراً صغيراً أو لنقل – كوخاً صغيراً- شيداه بطريقة أنيقة وذوق رفيع جداً داخل – ستوتة – وجعلاه محلاً لبيع العصائر وما شابه ذلك وزوداه بطاقة كهربائية متنقلة عن طريق وضع – مولدة كهربائية صغيرة في الشارع إضافة إلى مصابيح كهربائية وسلة مهملات قريبة من محل العمل . منظر جميل بالنسبة لي شخصياً نقلني إلى عشرات الصور المشابهة في وطني الذي أرهقته الحروب والصراعات المتباينة . الحقيقة لم أشاهد صورة مثل هذه الصورة من قبل في بلدي بصورة عامة ومنطقتي بصورة خاصة . بالتأكيد شاهدتُ وأشاهد كل يوم عشرات النساء أو الفتيات وهن يعملن في حقول مختلفة كالصيدليات ومحلات بيع الأقمشة والفواكه والخضراوات وأشياء كثيرة أخرى تتعلق بالأعمال المختلفة لكنني لم أشاهد فتاة جميلة يقف إلى جانبها شاب في مقتبل العمر وقد صنعا هذه المركبة الصغيرة – ألأنيقة – لتكون مكان لرزقهما – لنقل الصورة مميزة تختلف عن باقي الصور التي أشاهدها كل يوم . منذ أن وقعت عيناي عليهما قبل يومين وأنا أحاول التقرب منهما أو شراء أي شيء منهما كي تكون لي فرصة لتبادل الحديث معهما لكنني بصراحة كنتُ أشعر بالحياء بعض الشيء وأتراجع إلى الوراء كمراهق صغير يختبئ خلف أمه في مكان عام . اليوم لملمتُ شتاتُ حيائي المبعثر هنا وهناك واقتحمتُ صمتهما بشجاعة كأنني أقتحم أسوار قلعة يختبئ خلفها عشرات المحاربين الذين أنهكتهم الصراعات . كان الجو بارداً جداً والشارع الطويل راح يودع الناس رويداً رويداً لكنهما لازالا يستعدان للعمل رغم قسوة الطقس. لم أسألهما عن حياتهما الخاصة ولا عن أسميهما ولا عن أي شيء يتعلق بطريقة اختيارهما لهذا العمل ولا عن الظروف القاسية التي قذفت بهما ليحتلا جزء بسيطاً في زاوية من زوايا الشارع الذي يخترق الدورة باتجاه منطقة الميكانيك . لم تهمني الأسئلة الشخصية بقدر ما يهمني أن أحصل على موافقتهما لالتقاط بعض الصور لهما . الحقيقة لم أتوقع ترحيبهما الحار بتلك الطريقة الحضارية الرائعة ومقدار تفهمهما لما كنت أبحثُ عنه. على العكس أخبراني بأنها سيكونان سعيدين جدا وأنهما – ربما – يتوقعان أن تزورهما بعض القنوات الإعلامية – وهذا ما أتمناه أنا من كل قلبي . من يدري لعل صورتهما تصلان إلى رجل ميسور الحال ويسارع إلى مساعدتهما لفتح مكان للعمل يكون في مكان ثابت وطريقة أوسع من تلك الستوتة – الضيقة . سأكون صريحاً مع ذاتي – لو كنتُ ميسور الحال لقدمتُ لهما مساعدة يحلمان بها – وأنا صادق مئة في المئة – لكنني لا أستطيع في الزمن الحاضر سوى الحديث عنهما بهذه الكلمات التي أخطها في هذا المكان ..من يدري لعلها تكون سنداً وعونا لهما في ظهور فرصة جيدة لهما عن طريق فاعل خير . عجيبُ هذا البلد الذي نعيش فيه – على الرغم من وجود أشياء عملاقه فيه قد تحلم به دولة أخرى ومع هذا نعيش بطريقة غريبة لاتليق بكوننا أبناء بلد يمتلك كل هذا الكم الهائل من النفط .

يبدو أن التراكم الاستراتيجي فوق بلدنا جعلنا نرزح تحت مشاكل وصعوبات تنهال علينا وتجعلنا لانعرف ماذا نفعل لنخرج من هذا الإخطبوط العملاق ألا وهو إخطبوط الفساد وسرقة أموال الشعب في وضح النهار. سلامي لكل الفقراء في العراق وتحياتي إلى الزوجين الرائعين اللذين جعلا من مركبتهما الصغيرة عنواناً للنجاح …والنجاح له عنوان .