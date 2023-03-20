للمرة الأولى منذ 18 عاماً.. شمس نادال تغرب عن العشرة الأوائل

{مدريد – وكالات – غاب نجم التنس الإسباني، رافاييل نادال، عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، للمرة الأولى منذ 18 عاما. وظل نادال متواجدا ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف، منذ نيسان/أبريل 2005 لكنه تراجع إلى المركز الثالث عشر في نسخة التصنيف الصادرة اليوم الاثنين، بعدما غاب عن بطولة إنديان ويلز بسبب الإصابة.

نجم صربي

وجاء تراجع نادال (36 عاما) في نفس اليوم الذي شهد تقدم مواطنه الشاب، كارلوس ألكاراز (19 عاما) إلى صدارة التصنيف من جديد، حيث انتزع المركز الأول من النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وذلك بعد ساعات من تتويج ألكاراز بلقب بطولة إنديان ويلز، على حساب الروسي دانييل ميدفيديف.

ولم يتعاف نادال بعد من الإصابة في أعلى الفخذ، التي يعاني منها منذ خروجه من بطولة أستراليا المفتوحة، على يد ماكينزي مكدونالد في كانون الثاني/يناير الماضي. ولا يزال نادال قادرا على العودة للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي، لكنه لن يتمكن من ذلك في نيسان/أبريل المقبل، حيث انسحب بالفعل من بطولة ميامي لتنس الأساتذة.