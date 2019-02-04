للمدح حدود – عبد المحسن عباس الوائلي

اهلا بك ياعزيزتي رحبت بها بعد غياب طويل انها قارئة جيدة تفهم الحياة جيدا كم كنت اتمناها شريكة حياتي كما كانت هي تتمنى ذلك ولكن ظروفا قاهرة حالة بيننا وانتهى كل شيء الا الحب ما زالت شعلته تجدد كلما ذكرتها أو سماع صوتها الموسيقي الذي يعيدني لسنين طويلة ففهمت منها خضعت للواقع مرغمة فماذا تعمل..؟!

فتحدثت كثيرا وكل احاديثها حلوة زاهية بالادب والحنان من حديثها قالت.. قابلت اليوم الشخص الذي كان وسيما وانيقا وجميلا كما كنت اقول له. بينما لم يكن هو على ذلك المستوى من الاناقة أو الوجاهة.

ولكنني كنت امدحه دائما.. لانه كان يريد ذلك.. أو لانني كنت اريد التخلص منه ومن اعتقاداته بأنه شخص وسيم وجميل.. لانه كان دائما يسألني وبطريقة مستفزة جدا لدرجة انني كنت لا اتردد ولو للحظة واحدة بان امدحه وامدح وسامته.. هذا المدح مني ومن الاخرين كان يزيد في انتفاخ كرش صاحبنا.. لانه كان يعتقد انه كلما كبر الكرش كانت درجة وجاهته اكبر..

وكان يرفض كل انواع الاكل المعتدل الذي يجعل الوزن معقولا ومناسبا للطول.. فكان ينهال على الاكل الدسم والحلويات المركزة بالسكر حتى يبدو في نظر الاخرين وجيها وجميلا..

وكان ينتشي من مدح الاخرين له وخاصة الجنس الناعم.. حتى وصل صاحبنا لدرجة اعتقد بأنه كثر من نبي الله يوسف جمالا.. فصار يمشي الخيلاء كما الطاووس ويلبس احسن الثياب واغلاها ثمنا رغم عدم وجود المال الكافي في جيبه لهذه الوجاهة- حتى احاطته بائعات الهوى من كل صوب- ومدحنه وزدن في مدح جماله ووسامته بل اخذن يمدحن خفة دمه التي لا مثـــــــــيل لها.. رغــــــم انه ثقيل الدم.

واذا قال فكاهة يضحك هو عليها فقط. لانه اي الطرفة .. وان كانت مضحكة الا انها تخرج من فمه ثقيلة ليست فيها نكهة؟ ولكن بائعات الهوى كن يضحكن عليه.. واعتزاز صاحبنا بنفسه جعله يعتقد انهن يضحكن لخفة دمه.حكاية بسيطة جدا حكاية هذا الرجل.. الذي اوصله المدح الزائف الى الغرور وبالتالي الى الفشل في جميع حياته.. وقد كنت اعتقد ان الغرور صفة تلازم الانسان منذ صغره أو لقيمة معينة يحصل عليها.. ولكن قصة هذا الشخص جعلتني اؤمن ان الانسان لكي يظل ماضيا الى الامام لابد من كلمة تقال له هي في مقابل كلمة الثناء التي يسمعها..

فالانسان لكي ينجح ويبقى مستمرا في طريقه لابد ان يوجهه احد.. والتوجيه لايأتي الا بكلمة نقد هادفة تعدل مسار الطريق للحياة.. لان المدح الزائد عن الحد يجعل الانسان فارغا من الداخل ومغرورا بحجــــــــــــمه لا بنوعيته وصفاته.

. والانسان المغرور مثله مـــــثل البالونة المنفوخة بالهواء دبوس صغير يجعله ينكمــــــــــــش ويعود الى طبيعته الهزيلة.. والغرور صفة لاتنبع من داخل الانسان كما كنت اعتقد..

ولكن بسبب المحيطين والملتصقين بهذا الانسان الذين يسمعونه كلمات المدح الزائدة التي تنفخ كرشه وتحجم عقله وادراكه!.. وتجعله يرى نفسه كبيرا وهو صغير وعزيزا وهو ذليل وبطلا وهو جبان وعظيما وهو حقير.. الله ما اجمل كلمة الصدق فأن الله يحب الصادقين.