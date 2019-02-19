لكي لا يقال لك ياعجوز – الدكتور مناف الطائي

زمان جديد
اصابة الركبة بالشيخوخة مشكلة تتسع بين الناس ،
عندما تشكو من التعب في مفاصل ركبتيك يقولون لك : ياعجوز ..
وتضحك انت .. بينما الواقع ان الشيخوخة قد اصابت بالفعل ركبتيك وانت في عز الشباب
يا ترى من الاغذية النافعة التي تنفع بهذه المرحلة اي مرحلة شيخوخة الركبة وهل من الممكن ان تعيد حيوية الركبة كما كانت بالسابق
المقصود في هذه الحالة هو فقدان الطبقة الغضروفية المغطية لعظام المفصل نعومتها وظهور تشققات عديده منها ..
ثم تحاول الطبيعة تعويض هذا التهاك فتظهر حول اطراف عظام المفصل بعض الزوائد العظمية وسرعان ما يتبادر الى الاذهان سؤال مهم .. هل هذه التغيرات طبيعية في سن الشيخوخة ؟
الجواب نعم تماما كما يحدث في بقية انسجة الجسم كالاوعية الدموية وعضلات القلب وغيرها ولكن في المفاصل قد تحدث هذه الشيخوخة مبكرة وتسبب بعض المضايقات للمريض وهو في ريعان الشباب
اذن ما هو السبب في هذه الشيخوخة المبكرة ؟
لكي تظهر امامنا صورة واضحة عن هذه الحالات يجب ان نعرف ان الغضاريف المغطية لعظام المفصل تكون ناعمة ملساء وهي في حالتها الطبيعية ..
ولكن تستمر على حالتها هذه يجب الا يزيد الجهد الواقع عليها على طاقتها. ونكون اكثر ايضاحا دون غموض فنقول ان الغضاريف الداخلية تكون بحيث تتحمل الحهد تلواقع عليها من ثقل الجسم. فاذا حدث وزاد وزن الجسم فان الجهد الواقع على الغضروف بالتالي يزيد ويسرع من شيخوخته
كذلك يجب ان يكون الحهد كوزعا على سطح الطبقة الغضروفية كلها فاذا حدث ان تحمل جزء معين من الغضروف جهدا اكبر اسرع هذا في عملية تفتت الغضروف ويلاحظ هذا كثيرا في حالات اعوجاج الركبتين
ولكن قبل حدوث شيخوخة الركبة تستطيع قدر الامكان تغذية الغضاريف بانواع من الزيوت التي تكسوها بالحيوية والنشاط الدائم مما تأخر حالة الشيخوخة لديها
اذن الزيوت الطبيعية التي تدهن على الركبة تنعشها وتعطيها اكثر نعومة مما يؤدي الى غذاء الطبقة الغضروفية
لان هذه الزيوت اكثرها تحتوي على العناصر والڤيتامينات والمعادن والمركبات الاساسية
ومن هذه الزيوت :-
زيت الزيتون البكر .. زيت الارقطيون .. زيت البرجموت .. زيت الزنجبيل .. مثل هذه الزيوت لها علاقة كبيرة في تغذية الغضاريف بالركبة مما يجعلها تستمر بفعاليتها اليومية بشكل جيد.