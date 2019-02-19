لكي لا يقال لك ياعجوز – الدكتور مناف الطائي

زمان جديد

اصابة‭ ‬الركبة‭ ‬بالشيخوخة‭ ‬مشكلة‭ ‬تتسع‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬،‭ ‬

عندما‭ ‬تشكو‭ ‬من‭ ‬التعب‭ ‬في‭ ‬مفاصل‭ ‬ركبتيك‭ ‬يقولون‭ ‬لك‭ ‬:‭ ‬ياعجوز‭ ..‬

وتضحك‭ ‬انت‭ .. ‬بينما‭ ‬الواقع‭ ‬ان‭ ‬الشيخوخة‭ ‬قد‭ ‬اصابت‭ ‬بالفعل‭ ‬ركبتيك‭ ‬وانت‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬الشباب

يا‭ ‬ترى‭ ‬من‭ ‬الاغذية‭ ‬النافعة‭ ‬التي‭ ‬تنفع‭ ‬بهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬اي‭ ‬مرحلة‭ ‬شيخوخة‭ ‬الركبة‭ ‬وهل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تعيد‭ ‬حيوية‭ ‬الركبة‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬بالسابق

المقصود‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬هو‭ ‬فقدان‭ ‬الطبقة‭ ‬الغضروفية‭ ‬المغطية‭ ‬لعظام‭ ‬المفصل‭ ‬نعومتها‭ ‬وظهور‭ ‬تشققات‭ ‬عديده‭ ‬منها‭ ..‬

ثم‭ ‬تحاول‭ ‬الطبيعة‭ ‬تعويض‭ ‬هذا‭ ‬التهاك‭ ‬فتظهر‭ ‬حول‭ ‬اطراف‭ ‬عظام‭ ‬المفصل‭ ‬بعض‭ ‬الزوائد‭ ‬العظمية‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬يتبادر‭ ‬الى‭ ‬الاذهان‭ ‬سؤال‭ ‬مهم‭ .. ‬هل‭ ‬هذه‭ ‬التغيرات‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الشيخوخة‭ ‬؟

الجواب‭ ‬نعم‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬انسجة‭ ‬الجسم‭ ‬كالاوعية‭ ‬الدموية‭ ‬وعضلات‭ ‬القلب‭ ‬وغيرها‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬المفاصل‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬هذه‭ ‬الشيخوخة‭ ‬مبكرة‭ ‬وتسبب‭ ‬بعض‭ ‬المضايقات‭ ‬للمريض‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬ريعان‭ ‬الشباب

اذن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشيخوخة‭ ‬المبكرة‭ ‬؟

لكي‭ ‬تظهر‭ ‬امامنا‭ ‬صورة‭ ‬واضحة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬ان‭ ‬الغضاريف‭ ‬المغطية‭ ‬لعظام‭ ‬المفصل‭ ‬تكون‭ ‬ناعمة‭ ‬ملساء‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالتها‭ ‬الطبيعية‭ .‬‭.‬

ولكن‭ ‬تستمر‭ ‬على‭ ‬حالتها‭ ‬هذه‭ ‬يجب‭ ‬الا‭ ‬يزيد‭ ‬الجهد‭ ‬الواقع‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬طاقتها‭. ‬ونكون‭ ‬اكثر‭ ‬ايضاحا‭ ‬دون‭ ‬غموض‭ ‬فنقول‭ ‬ان‭ ‬الغضاريف‭ ‬الداخلية‭ ‬تكون‭ ‬بحيث‭ ‬تتحمل‭ ‬الحهد‭ ‬تلواقع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬الجسم‭. ‬فاذا‭ ‬حدث‭ ‬وزاد‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ‬فان‭ ‬الجهد‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الغضروف‭ ‬بالتالي‭ ‬يزيد‭ ‬ويسرع‭ ‬من‭ ‬شيخوخته

كذلك‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الحهد‭ ‬كوزعا‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الطبقة‭ ‬الغضروفية‭ ‬كلها‭ ‬فاذا‭ ‬حدث‭ ‬ان‭ ‬تحمل‭ ‬جزء‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬الغضروف‭ ‬جهدا‭ ‬اكبر‭ ‬اسرع‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تفتت‭ ‬الغضروف‭ ‬ويلاحظ‭ ‬هذا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬اعوجاج‭ ‬الركبتين‭ ‬

ولكن‭ ‬قبل‭ ‬حدوث‭ ‬شيخوخة‭ ‬الركبة‭ ‬تستطيع‭ ‬قدر‭ ‬الامكان‭ ‬تغذية‭ ‬الغضاريف‭ ‬بانواع‭ ‬من‭ ‬الزيوت‭ ‬التي‭ ‬تكسوها‭ ‬بالحيوية‭ ‬والنشاط‭ ‬الدائم‭ ‬مما‭ ‬تأخر‭ ‬حالة‭ ‬الشيخوخة‭ ‬لديها‭ ‬

اذن‭ ‬الزيوت‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تدهن‭ ‬على‭ ‬الركبة‭ ‬تنعشها‭ ‬وتعطيها‭ ‬اكثر‭ ‬نعومة‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬غذاء‭ ‬الطبقة‭ ‬الغضروفية

لان‭ ‬هذه‭ ‬الزيوت‭ ‬اكثرها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬والڤيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬والمركبات‭ ‬الاساسية‭ ‬

ومن‭ ‬هذه‭ ‬الزيوت‭ ‬:-

زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬البكر‭ .. ‬زيت‭ ‬الارقطيون‭ .. ‬زيت‭ ‬البرجموت‭ .. ‬زيت‭ ‬الزنجبيل‭ .. ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيوت‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تغذية‭ ‬الغضاريف‭ ‬بالركبة‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬تستمر‭ ‬بفعاليتها‭ ‬اليومية‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.‬