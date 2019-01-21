لكي لا نظلم الموظف النزيه – طارق الجبوري

وسط كل ركامات الفساد الذي نخر وما زال مؤسسات الدولة جميعا ، صار الحديث عن موظف نزيه يكاد يكون غريبا وربما يثير الشكوك حيث ما ان يضطر المواطن الى مراجعة اية دائرة حتى يصاب بالهم والحزن جــــــراء الروتين وطريقة التعالي التي يقابلك بها الموظف في الغالب ..

وصارت النظرة الى الموظف سلبية من دون تمييز بين موظف فاسد يضع امام المواطن كل المعرقلات لانجاز معاملته وبين اخر نزيه اصبح نادر الوجود ..

ونفس الشيء ينطبق على مؤسسات الدولة المتهمة جميعها بالفساد خاصة تلك التي لم تحظ باهتمام وسائل الاعلام لاسباب متعددة منها حساسيتها وطبيعة عملها ومن هذه المؤسسات هيئة المساءلة والعدالة التي يرتبط عملها بقانون الاجتثاث الذي لايختلف احد على تسييسه من هذا الطرف او ذاك ..

ما زال الكثير يتهيب ويتردد من مراجعة هذه الهيئة لاستحصال حقوقه التقاعدية وسبق ان تناولنا هذا الموضوع في مقال بعنوان (المساءلة والعدالة ليست بعبعاً) تفضلت جريدة الزمان بنشره مشكورة قبل نحو تسعة اشهر لكن يبدو ان الكثير ممن يفترض مراجعتهم هذه الهيئة ما زال القلق والخوف يحول دون المراجعة لانجاز معاملاتهم ومنهم من كان مشهود لهم بتقديم الخدمات للمواطنين وليس هنالك ما يمنع حصوله على حقوقه التقاعدية حتى في اطار قانون الاجتثاث ..

ومن هؤلاء سيدة تربوية ظلت مترددة في مراجعة الهيئة سنوات طويلة ثم قدمت معاملتها ليأتيها الجواب بعد اشهر لمراجعة لجنة الاستدعاءات التابعة الى رئيس الهيئة وهو اجراء روتيني لغرض اكمال المعلومات لانجاز المعاملة ..

لكن اسم اللجنة بالاستدعاءات وبصراحة يثير القلق !!

لم تدر هذه السيدة ماذا تعمل هل تترك المعاملة وسنوات خدمة تجاوزت الثلاثين عاما ام تواصل مسيرها؟! واخيرا اتصلت بي هاتفيا من خلال شقيقها الذي تربطني به علاقة تمتد لاربعين عاما فاكدت لها ان لاشيء يدعو للقــــــلق وان الهــــــيئة دائرة عادية جداً..

توجهنا معا الى مقر الهيئة وتعمدت عدم اظهار هويتي الصحفية وقدمت لموظف الاستعلامات هوية الاحوال المدنية وكانت خطواتنا الاولى في مكتب المفتش العام وشاهدت بعينها طبيعة المعاملة ومنه الى لجنة الاستدعاءات التي يرأسها انور صباح ..

دخلنا الغرفة فاستقبلنا عضو اللجنة احمد البهادلي وطلب منا اولا الجلوس لاخذ قسط من الراحة بعد ان وجد علامات التعب على هذه السيدة لكبر سنها وقبل ان يشرع بعمله لاحظت انه تعمد تجاذب الحديث معنا لاضفاء جو من الطمأنينة في نفوسنا ليباشر بعدها بممارسة عمله مع السيدة وغيرها من المراجعين بوقت لم يتجاوز النصف ساعة وطلبوا منها بعض المستمسكات الرسمية مثل امر التعيين وغير ذلك ..

لم تتمالك هذه السيدة نفسها ولم تصدق فرفعت يدها الى السماء تدعو الله ان يوفق كل موظف شريف ومخــلص وكادت تبكي وهي تقول (ياريت كل دوائر الدولة تتعامل مع المواطن بهذا الاحترام ومن دون اهانات ابسطها وقوفه طويلا في طوابير الانتظار وهو يشاهد الموظف يتحدث بالهاتف او مع زمـــــــيله من دون اكــــــتراث لوقت المراجع ! اخيرا ..

لم اجد غير وسيلة كتابة هذا المقال لانصاف كل موظف نزيه من خلال الصورة المشرقة التي يقدمها موظفو الهيئة سواء في لجنة الاستدعاءات او غيرها لنقول برغم قتامة الصورة فان العراق ما زال بخير.