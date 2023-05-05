لقاحات‭ ‬كورونا لا‭ ‬تتسبّب‭ ‬باضطرابات‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬صعوبة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬رابط‭ ‬بين‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬وحدوث‭ ‬اضطرابات‭ ‬كبيرة‭ ‬أثناء‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الخميس‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬موضوعاً‭ ‬أثار‭ ‬تساؤلات‭ ‬عدة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حملات‭ ‬التلقيح‭.‬

وخلص‭ ‬معدّو‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬بريتيش‭ ‬ميديكل‭ ‬جورنل‭” ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ “‬أساس‭ ‬قوي‭ ‬لصلة‭ ‬سببية‭ ‬بين‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ +‬سارس‭-‬كوف‭-‬2‭+ ‬واستشارة‭ ‬طبيب‭ ‬بسبب‭ ‬حدوث‭ ‬اضطراب‭ ‬أو‭ ‬نزف‭ ‬أثناء‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭”.‬

واستندت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬الصحية‭ ‬لنحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬امرأة‭ ‬سويدية،‭ ‬أي‭ ‬40‭%‬‭ ‬من‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬نطاق‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬البحثي‭ ‬واسعاً‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬حملات‭ ‬التلقيح‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬عام،‭ ‬أبلغت‭ ‬نساء‭ ‬كثيرات‭ ‬عن‭ ‬حدوث‭ ‬اضطرابات‭ ‬خلال‭ ‬دوراتهن‭ ‬الشهرية‭. ‬واستناداً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬به‭ ‬هؤلاء‭ ‬النساء،‭ ‬خلصت‭ ‬وكالة‭ ‬الأدوية‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نزف‭ ‬حيض‭ ‬غزير‭ ‬كأثر‭ ‬جانبي‭ ‬يُحتمل‭ ‬حدوثه‭ ‬عقب‭ ‬تلقي‭ ‬لقاحات‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبوزي‭ ‬المرسال،‭ ‬أي‭ ‬لقاحي‭ “‬فايزر‭ ‬بيونتك‭” “‬موديرنا‭”. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬اضطرابات‭ ‬تفيد‭ ‬بها‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬فردي،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنّ‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬أثناء‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬تتسبب‭ ‬بها‭ ‬عوامل‭ ‬عدة،‭ ‬فيما‭ ‬تختلف‭ ‬فترة‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬امرأة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭. ‬ويُعد‭ ‬العمل‭ ‬البحثي‭ ‬الجديد‭ ‬إحدى‭ ‬أولى‭ ‬الدراسات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬تحديد‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬رابط‭ ‬سببي‭ ‬بين‭ ‬التلقيح‭ ‬واضطرابات‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭.‬

ولدى‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬هنّ‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الحيض،‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬صلة‭ ‬واضحة‭ ‬بين‭ ‬تلقي‭ ‬لقاحات‭ “‬فايزر‭ ‬بيونتك‭” “‬موديرنا‭” ‬و‭”‬أسترازينيكا‭” ‬واستشارة‭ ‬اختصاصي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬عن‭ ‬معاناتهنّ‭ ‬اضطرابات‭ ‬أثناء‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭.‬

وتستند‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬احتاجت‭ ‬النساء‭ ‬استشارات‭ ‬مماثلة،‭ ‬ولا‭ ‬تشمل‭ ‬تالياً‭ ‬اضطرابات‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستدع‭ ‬تواصل‭ ‬المرأة‭ ‬مع‭ ‬طبيب‭ ‬مختص‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قال‭ ‬ريكارد‭ ‬لجونغ،‭ ‬أحد‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ ‬الرئيسيين،‭ ‬أنها‭ ‬تُبيّن‭ ‬أنّ‭ ‬أي‭ ‬اضطرابات‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬أثناء‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية،‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬بدرجة‭ ‬خطورة‭ ‬تستدعي‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭”.‬

أما‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث،‭ ‬فأثبتت‭ ‬الدراسة‭ ‬وجود‭ ‬رابط‭ ‬بسيط‭ ‬بين‭ ‬التلقيح‭ ‬واستشارة‭ ‬طبيب‭ ‬بشأن‭ ‬نزف‭ ‬تعّرضت‭ ‬له‭ ‬النساء‭.‬

وأكد‭ ‬الباحثون‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الرابط‭ “‬ضعيف‭ ‬وغير‭ ‬موحّد‭” ‬ولا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬فرضية‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬سببية‭ ‬بين‭ ‬التلقيح‭ ‬واستشارة‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬اضطرابات‭.‬