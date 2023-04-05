لقاء يجمع الحلبوسي والسوداني في منزل زيدان

بغداد – الزمان

جمع لقاء ، رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان محمد الحلبوسي في منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان،بحسب مصدر سياسي ،افاد بإن (الاجتماع الذي جمع السوداني والحلبوسي في منزل زيدان، انتهى بصلح الطرفين) على حد تعبيره. وسبق أن اصدر مكتب رئيس مجلس النواب ، بيانا توضيحيا بشأن وجود خلاف مع رئيس الوزراء. وقال في بيان (ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيسي مجلس النواب والوزراء، حيث انه لا يوجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحـــة).