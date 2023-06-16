لقاء مع البارون البلجيكي في قصره بالعاصمة المصرية القاهرة

القاهرة – عكاب سالم الطاهر

زرتُ العاصمة المصرية ، القاهرة ، مراراً. وهذه هي الزيارة الثانية لها ، خلال هذا العام . وفي القدوم من مطارها ، وفي المغادرة اليه ، يستوقفني بناء على الطريقة الهندوسية.

واليوم ، الثلاثاء ، وخلال تجوال شمل مبنى جريدة الاهرام ، وضريح وجامع جمال عبدالناصر ، توجهتُ نحو هذا المبنى ، بعد ان جمعتُ المعلومات عنه.

ووثقتُ الزيارة بالصور. قصر البارون امبان ، هو احد قصور مصر الاثرية ذات الطراز المعمار يالخاص. شيده المليونير البلجيكي البارونادوارد امبان الذي جاء الى مصرقادماً من الهند في نهاية القرنالتاسع عشر . بعد وقت قليل منافتتاح قناة السويس. سكن في الصحراء شرع هذا البارون ، في اقامة مشروع سكني جديد في الصحراء، تحت اسم (هيلو بوليس) . اختار البارون تصميماً لقصره ، على طراز العمارة الهندوسية الأوروبية. للمعمار الفرنسي الكساندر مارسيل. ولانتقال ملكيته ، بدأ يتعرض للاهمال. حتى قامت الجهات المصرية بشرائه. وبدأت ترميمه عام 2017. يقع في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة. امر تاريخي حضاري ، ان نعتني بما هو اثري ، ونهيؤه لاستقبال الزوار . والمصريون سباقون في هذا الميدان.