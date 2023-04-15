لقاء حاسم للجوية أمام الشباب السعودي وتأهل 6 فرق لربع نهائي الكأس

الناصرية- باسم الركابي

يخوض فريق القوة الجوية اليوم الاحد عند العاشرة ليلا في في ملعب الأمير فيصل بن فهد لقاء حاسم امام نظيرة الشباب السعودي ضمن إياب بطولة كاس الملك سلمان للأندية الابطال وبكل تأكيد تظهر رغبة الفريقين في الفوز والتقدم في التصفيات الى منافسات المجموعات .

اللقاء الاول

وكان اللقاء الأول الذي أقيم في البصرة في الثالث عشر من آذار الماضي قد انتهى بتعادلهما بهدف وسط ظروف لعب مختلفة يمر فيها الجوية هذه المرة بعد خسارة الكهرباء و فقدان صدارة الدوري واقالة المدرب قحطان جثير الاسبوع الماضي وما تركته الخسارة من مشاكل فنية وادارية وازمة داخل النادي انعكست على مجمل حركة النادي بعد العقوبات التي فرضها اتحاد الكرة لكنه سيكون امام فرصة للعودة للواجهة عبر بوابة اصحاب الارض و ينتظر ان يقوم لاعبي الفريق بانتفاظة وقلب الطاولة على المضيف في مهمة غير سهلة لكنه يعول على اداء عناصر ة التي تدرك طبيعة المهمة ما يجعها في الجاهزية.

ويامل ان ينجح الفريق في إدارة الامور والنجاح فيها لما يمتلكه من لاعبين واسماء قادرة على تحقيق الفوز الهدف الأول في خوض تحد اخر وغير سهل إطلاقا من اجل انهاء المهمة على افضل ما يرام.

مباراة مهمة

ويتوجب على الفريق تقديم مباراة متكاملة ومهمةوعدم الوقوع في الاخطاء وان فقدان صدارة الدوري المحلي والتعثر امام الكهرباء لا يعني شيء لفريق متكامل ويلعب سوية من مدة كما اعتاد ان يلعب بروح عالية ويفوز وبمقدورة تجاوز مأزق الإقصاء الليلة من خلال تقديم مباراة متوازنة والسعي لتحقيق خطوة مهمة قبل العودة لمنافسات الدوري الشغل الشاغل لجمهوره في استعادة الصدارة لكن مهم جدا ان يخوض الفريق لقاء الشباب بجميع الضمانات في ظل الحالة الفنية والبدنية للاعبين وقبلها اللعب بحذر شديد املا في البقاء في التصفيات والتقدم لمنافسات المجموعات في بطولةمهمة والرغبة في تحقيق المنجز عبر اللعب بحماس وقوة واستغلال وترجمة الفرص ويدرك اللاعبين انهم سيواجهون فريقا لاينقصه شيء

لانها قد تكون مباراة الفرصة الوحيدة جريا على العادة في مثل هكذا مواجهات فاصلة .

الفريق السعودي

ويجب اخذ الامور على محمل الجد في ظل رغبة المنافس الآخر الذي يدرك أن الفوز وحده من يمنحه المرور للدور التالي وبمقدورة ان يخرج بذلك لما يضم من مجموعة لاعبين محترفين في المركز الثالث بدوري روش السعودي وينافس على اللقب اضافة الى وجود عناصر محترفة ستلعب دورا في تحديد مسار المهمة اضافة.

لوقوف ظروف اللعب حيث عاملي الارض والجمهور وهو اساسا منافس قوي في الدوري وإمكاناته عالية من جميع الجوانب ويدفع بالاتجاه المطلوب ويلعب بانتظام ومتوقع ان يكون طرفا صعبا كما سيزج المدرب بكافة عناصرة لأهمية اللقاء للخروج بالنتيجة المطلوبة تحت انظار جمهوره.

اللعب بتركيز

ومتو قع ان الفريقين سيلعبان بتركيز وبشعار يجب الفوز لتخطي الدور الحالي وسط رغبة البقاء في البطولة

لاعتبارات معروفة والتفكير بالأداء واهمية الارتقاء لمستوى اللقاء والبطولة والسعي الجاد لتحقيق الفوز الذي،سيؤدي إلى التوجه لمنافسات اكبر في حسابات معقدة .

مهمة الفائز

الفائز بمجموع المباراتين سيواجه الفائز من المريخ السوداني وتشرين السوري وبعد التاهل سيلعب في المجموعة الثالثة التي،تضم النصر السعودي الزمالك المصري وفريق اخر من ببن فرق الاتحاد المنتيزي التونسي والسيب العماني والمحرق البحريني في تصفيات التاهل ويذكر أن الشباب السعودي تاهل للدور الربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

موعد البطولة

وكان يفترض ان تقام البطولة الاهم للاندية العربية قبل انطلاق الدوريات المحلية وضمن فترة اعداد الفرق للتحضير والتهيء المسابقات و المنافسات الرسمية وتظهر اهمية البطولة من جميع الجوانب بما في ذلك الجوائز المالية العالية والأرباح التي تحققها الفرق وأتمنى على اللجنة المنظمة ان تعقد لقاءا مع ممثلي الفرق المشاركة او الاتحادات المحلية للبحث في تحديد التوقيت المناسب لتنظيم البطولة التي تظهر عند اهتمام فرق الأندية العربية من حيث المشاركة الواسعة لتحقيق الفوائد من احد التجمعات العربية الكبيرة وكتابة بطولة متقدمة وبكل تأكيد ان أندية اخرى ترغب في المشاركة فيها.

بطولة الكاس

تأهلت فرق الزوراء والطلبة واربيل والبحري للدور التالي 8 ضمن بطولة الكاس بكرة القدم وبانتظار ان يحدد موعد مباراتي الجوية والشرطة والحدود والشرقاط ليكتمل عقد الفرق الثمانية بعدما تاهل فريقا الكرخ ونفط ميسان الخميس .

فوز الزوراء

وحقق الزوراء فوزا مهما بفارق الركلات الترجيحية على نفط البصرة (4-2) بعد انتهاء الوقت الاصلي بتعادلهما بهدف حينما تقدم الزوراء الدقيقة الثالثة بهدف لؤي العاني وعادل للنفط باتريك د53 وكان الزوراء الافضل والأخطر والأسرع اغلب وقت الشوط الاول ولعب اكثر من محاولة وكرة خطرة و قريبة على المرمى خصوصا تلك التي ردها القائم لكنه لم يترجم الفرص كما يجب قبل أن يتغيراداء الضيف في الشوط الثاني وانتظر ثمان دقائق ليدرك التعادل وظهر بشكل مؤثر وتقدم لمنطقة جزاء المنافس واربك من حساباتة بعدما تحسن الاداء بفضل تبديلات ابو الهيل كما شكل خطورة واضحة لكنه افتقد للهداف وهو ما ينطبق على الزوراء الذي لازال يعاني من التسجيل للمياراةالثالثة قبل أن تحسم المواجهة بفارق الركلات الترجيحية التي ابتسمت له تحت انظار جمهوره الكبير الذي خرج بسعادة بعد حسم مهمة شاقة وبقاء الفريق منافسا في البطولة والتطلع للقبها .

توازن الطلاب

واستعاد الطلاب توازنهم والحد من سلسلة النتائج السلبية والتأخر خارج العاصمة امام كربلاء ونفط ميسان وقبلها التعادل امام نوروز وتاثر مع فرق المحافظات بخسارة زاخو قبل أن ينجح احمد خضير بقيادة الفريق للفوز الاول في أول مهمة غير سهلة تمكن فيها إقصاء دهوك بهدف المحترف جيملسون د55 والانتقال للدور الاهم بعد تجاوز اختبارا معقدا امام صاحب الارض الذي نادرا ما يتراجع امام ضيوفه والاعتماد الكلي على مواجهات ملعبه قبل التعرض للهزيمة المريرة والخروج منحنياامام جمهوره قبل أن يستعيد الطلاب دورهم والعودة لمسار المنافسات المطلوبة والدخول من باب البطولة الثانية المهمة والاستمرار فيها لابل المنافسة على لقبها امام الحاجة لمصالحةجمهورهم المتوتر كثيرا بعد الذي حصل في العمارة وقبلها وتعد نتيجة الكاس افضل بروفة للتحضير لمواجهة الحدود الاربعاء والبحث عن الثار لخسارة المرحلة الأولى و التطلع للنتائج المنتظرة لاستعادة دورهم فيها من خلال التعاون مع المدرب الثالث للتقدم لموقع افضل .

فوز اربيل

وواصل اربيل تقديم المستويات المهمة وهذه المرة في بطولة الكاس عندما تمكن من قلب تاخره بهدف الى الفوز بهدفين على نفط الوسط في فرانسو حريري ومواصلة المشوار للانتقال للدور الاهم بعدما نجح من ادراك التعادل بهدف أمجد راضي67 الذي من قاد الفريق للنتيجة المهمة بهدفه الثاني الحاسم د78 بعدما افتتح الوسط التسجيل عن طريق المحترف لو كاس قبل أن يتنازل عن تقدمه والخروج من الباب الضيق ولم يتذوق طعم الفوز منذ ثمانية ادوار في الدوري وقبلها الإقصاء من البطولة الاخرى في تراجع واضح وسط معاناة حقيقية في مشاركة أخذت تزداد صعوبة فينا واصل اربيل تفديم نفسه كما يجب و توازن كثيرا والحافظ على الأداء والنتائج داخل وخارج ملعبه وتجاوز تحديات المباريات بالمجموعة الصفراء التي تغيرت وانسجمت كثيرا وتحسنت منذ انطلاقة المرحلة الثانية وسط فرحة الانصار بالفوز والبقاء منافسا في البطولتين.

تاهل البحري

وبعد البحري اول فريق من الدرجة الأولى يصل إلى دور الربع النهائي بفضل تغلبه على المصافي بفارق الركلات الترجيحية (8-7) بعدما انتهى وقت المباراة التي جرت في البصرة بالتعادل بثلاثة أهداف قبل أن يتخطى البحري طرفا صعبا ويواصل التواجد في البطولة و التطلع للسير فيها الى نقطة ابعد وبات قريبا من الوصول للنصف النهائي.