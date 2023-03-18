لقاء المصادفة في دبي – عكاب سالم الطاهر

اثناء زيارتي الى دبي ، تجولتُ واستمعتُ ، ووثقتُ بالصورة. يساعدني بذلك صديق شاب نشط ، قادم من طويريج .هو التدريسي هادي النعيمي. منها ، على سبيل المثال : زيارة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ، والتجوال في منطقة الابراج ، حيث يشمخ برج خليفة. وزرت دبي القديمة ، وحديقة دبي المعجزة.

و في صالة الاستقبال بالفندق ذي الاربعة نجوم ، التقيتُ المهندسة المعمارية ، والناشطة المدنية ، اسثر لوي. سيدة بسمرة القهوة. مع حيوية ولغة انكليزية مقترنة بلكنة لافتة. السمراء إسثر قادمة من الكونغو كنشاسا. وصادفت عودتها الى بلادها في يوم عودتنا. عادت عن طريق اديس ابابا . حين عرفت انني من العراق ، قالت انت من بلاد الحرب والقتل. دحضتُ قناعتها بالوقائع ، لكنها لم تغادر قناعتها. سالتها عن المناضل الكونغولي لومومبا ، الذي اغتيل مطلع ستينات القرن الماضي. ولم تكن على دراية. لوي غادرت الى حديقة دبي المعجزة. ومنها عادت للفندق حيث نقيم. ومنه للمطار.