لقاءات مع الوزير حامد علوان الجبوري

دبي – محسن حسين

في 21 كانون الاول عام 2017 علمت بوفاة حامد علوان الجبوري الذي تولى عدة مناصب وزارية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

عرفت المرحوم الجبوري منذ عام 1963 وكان في تلك السنة قد اصدر جريدة باسم الشعب وحينها علمت انه من مؤسسي حركة القوميين العرب منذ ان كان طالبا في الجامعة الامريكية في بيروت وتوطدت علاقتي به عندما عين مديرا عاما في وزارة الاعلام عام 1967 وشغل منصب وزير الاعلام مرتين في عهد الرئيس احمد حسن البكر بعد ان تولى في البداية منصب وزير دولة في رئاسة الجمهورية كما تولى منصب وزير دولة للشؤون الخارجية قبل ان يعين في السلك الدبلوماسي سفيرا في عدة دول اخرها تونس حتى عام 1993حين أعلن انشقاقه على نظام الرئيس صدام حسين ملتحقا لفترة قصيرة بالمعارضة في لندن غير انه لم ينسجم مع قادة المعارضة وظل يعيش في بريطانيا الى ان توفي رحمه الله.

هذه الصورة لاحدى زياراتي له التقطت في 14-12-1982 وكان حينذاك وزير دولة للشؤون الخارجية ومعنا الى اليسار الزميل الصحفي المرحوم قاسم السماوي. التقط الصورة زميلنا المصور هاشم الحكيم.