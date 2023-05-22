لفتة رائعة من فيراري تجاه ضحايا الفيضانات

{ باريس- وكالات – عانى الهولندي نيك دي فريس والياباني يوكو تسونودا ثنائي ألفا توري من هطول الأمطار والفيضانات في شمالي إيطاليا، التي تسببت في إلغاء سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

من جانبه، أعلن فريق فيراري، عن تبرع بمبلغ مليون يورو (1.08 مليون دولار) للمتضررين من الفيضانات، حيث تابع سائقو الفريق المنافس في (فورمولا 1) الأحداث بشكل مباشر.

وكتب دي فريس عبر حسابه على شبكة “إنستجرام” أنه كان في طريقه إلى فاينزا مساء الثلاثاء للمشاركة في فاعلية جرت في اليوم التالي في مصنع فريقه ألفا توري، لكنه لم يتمكن من بلوغ الفندق الذي يقيم به بسبب الفيضانات.وأضاف أنه اضطر للمكوث في قرية صغيرة تحتوي على فندق واحد، لكنه كان مشغولا عن أخره، قبل أن يمنحه أحد الفنيين التابعين لفريق مكلارين غرفته. وأشار: “في صباح اليوم التالي، تحولت ردهة الفندق إلى ملجأ طوارئ للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم أثناء الليل”.

ليلة مروعة

وأوضح: “شكراً لكل شخص كان لطيفًا بما يكفي لمساعدتي. لقد كان من دواعي سرورنا حقًا أن نرى الكثير من الناس يبحثون عن بعضهم البعض، أتعاطف مع أولئك الذين ما زالوا يتأثرون بهذه المأساة”.

كما كتب تسونودا عبر “إنستجرام”: قائلا: “بعد ليلة مروعة البلدة تأثرت بشدة، الغبار والطين ورائحة البنزين في كل مكان”.وأضاف: “حاليا الناس تعاني لإيجاد الطعام وبصفة خاصة أماكن للإقامة، بعد أن تم إجلاء الكثير من الناس من منازلهم”. وستذهب تبرعات فيراري مباشرة إلى محاولات الحماية من التغيرات المناخية في المنطقة، حيث تقع كذلك قاعدة “مارانيلو” الخاصة بالفريق.

وقال بينديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي لفيراري: “في الأوقات الصعبة، لطالما كانت فيراري إلى جانب المجتمع”.

و يأمل منظمو سباق “إيمليا رومانيا” في أن يتم تمديد عقد إقامة سباق فورمولا 1 هناك لعام آخر حتى عام 2026.

وسيكون من المستحيل إقامة السباق في وقت لاحق من الموسم بسبب جدول الارتباطات المزدحم.

وتتواصل منافسات موسم فورمولا 1 والذي من المحتمل أن يصل إلى 22 سباقا، الأسبوع المقبل من خلال جائزة موناكو الكبرى.و عانى السائقان الهولندي نيك دي فريس والياباني يوكو تسونودا ثنائي فريق ألفا توري من هطول الأمطار والفيضانات في شمالي إيطاليا، التي تسببت في إلغاء سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وكتب دي فريس عبر حسابه على شبكة “إنستجرام” لتبادل الصور اليوم الخميس، أنه كان في طريقه إلى فاينزا مساء الثلاثاء للمشاركة في فاعلية جرت في اليوم التالي في مصنع فريقه ألفا توري، لكنه لم يتمكن من بلوغ الفندق الذي يقيم به.

واضطر السائق الهولندي للمكوث في قرية صغيرة والتي تحتوي على فندق واحد، لكنه كان مشغولا عن أخره، قبل أن يمنحه أحد الفنيين التابعين لفريق مكلارين غرفته.وأشار “في صباح اليوم التالي، تحولت ردهة الفندق إلى ملجأ طوارئ للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم أثناء الليل”.

رائحة البنزين

وأوضح “شكرا لكل شخص كان لطيفا بما يكفي لمساعدتي. لقد كان من دواعي سرورنا حقا أن نرى الكثير من الناس يبحثون عن بعضهم البعض، أتعاطف مع أولئك الذين ما زالوا متأثرين بهذه المأساة”.كما كتب تسونودا عبر “إنستجرام” قائلا: “بعد ليلة مروعة البلدة تأثرت بشدة، الغبار والطين ورائحة البنزين في كل مكان”.

وأضاف “حاليا الناس تعاني لإيجاد الطعام وبصفة خاصة أماكن للإقامـــــــة، بعد أن تم إجـلاء الكثير من الناس من منـــــــازلهم”.