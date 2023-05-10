لغة‭ ‬غريبة‭ ‬لا‭ ‬تشبهنا‭ ‬

افتح عبدالسلام

في‭ ‬جادة‭ ‬الشانزيلزيه‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وعموم‭ ‬فرنسا،‭ ‬جرى‭ ‬وضع‭ ‬شاشة‭ ‬كبيرة،‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬املاء‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ويحق‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬لمَن‭ ‬تجاوز‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭.‬

لو‭ ‬جرى‭ ‬وضع‭ ‬شاشة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬او‭ ‬ساحة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الكبرى‭ ‬ببغداد،‭ ‬مع‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الاختبار‭ ‬في‭ ‬الاملاء‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬للصغار‭ ‬والطلبة،‭ ‬بل‭ ‬للوزراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والسياسيين‭ ‬المتصدرين،‭ ‬ومن‭ ‬بعدهم‭ ‬الطبقات‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬المناصب،‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬المتعاطين‭ ‬بالشأن‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬الإعلامي‭ ‬أو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬البلد‭. ‬فماذا‭ ‬ستكون‭ ‬النتيجة؟

في‭ ‬اطلاع‭ ‬بسيط‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مكتوب‭ ‬في‭ ‬مطالعات‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬نجد‭ ‬العجائب،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاملاء،‭ ‬وانّما‭ ‬اللغة‭ ‬وتعابيرها‭ ‬الصحيحة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬عام‭.‬

لا‭ ‬نريد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬لغويين‭ ‬ونحويين،‭ ‬وانّما‭ ‬نريدهم‭ ‬أن‭ ‬يعبروا‭ ‬عن‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬شهاداتهم‭ ‬الدراسية‭ ‬الجامعية‭ ‬أو‭ ‬العليا،‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬صحيحة‭.‬

سمعتُ‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬،عن‭ ‬شروط‭ ‬حكومية‭ ‬مطلوب‭ ‬توافرها‭ ‬لمَن‭ ‬يترشح‭ ‬لمنصب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬ووكيل‭ ‬وزير‭ ‬وسوى‭ ‬ذلك،‭ ‬وهي‭ ‬شروط‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬سمعنا‭ ‬عنها‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتحقق‭ ‬شيء،‭ ‬فالأحزاب‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتمسك‭ ‬بشخوصها‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬العامة‭ ‬ولا‭ ‬تعطي‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬فرصا‭ ‬كافية،‭ ‬فمن‭ ‬أين‭ ‬يأتي‭ ‬التغيير،‭ ‬والمفتاح‭ ‬بيد‭ ‬الأحزاب؟‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬فقرة‭ ‬تخص‭ ‬سلامة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬للذي‭ ‬يعتلي‭ ‬المنصب،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬فقرة‭ ‬شكلية‭ ‬كمثيلاتها‭.‬

إننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نتكلم‭ ‬عن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬وليس‭ ‬لغة‭ ‬أخرى‭ ‬عالمية‭ ‬يحتاجها‭ ‬المسؤولون‭ ‬للتفاهمات‭ ‬الدولية‭.‬

لقد‭ ‬كشفت‭ ‬تطبيقات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬ابتعاد‭ ‬معظم‭ ‬العراقيين‭ ‬عن‭ ‬لغتهم‭ ‬العربية،‭ ‬وأصبحت‭ ‬اللغة‭ ‬الدارجة‭ ‬هي‭ ‬البديل‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬والمراسلات،‭ ‬ويبدو‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬التدهور‭ ‬هو‭ ‬انسياق‭ ‬وراء‭ ‬تدهور‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭ ‬ورسوخاً‭ ‬في‭ ‬القيم‭ ‬العامة‭ ‬المستحدثة‭ ‬والدخيلة‭.‬

هناك‭ ‬يوم‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬يعرفه‭ ‬حتى‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيون‭ ‬لولا‭ ‬تذكيرهم‭ ‬آخر‭ ‬ساعة‭. ‬اللغة‭ ‬هوية‭ ‬البشر‭ ‬وهوية‭ ‬البلدان،‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نتعامل‭ ‬معها‭ ‬كونها‭ ‬أمراً‭ ‬ثانوياً‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬التذكّر‭. ‬وهنا‭ ‬أحيل‭ ‬الى‭ ‬شرط‭ ‬اللغة‭ ‬السليمة‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ندري‭ ‬كيف‭ ‬يجري‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬عند‭ ‬منح‭ ‬عضوية‭ ‬نقابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬أو‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للأدباء‭ ‬والكتاب؟‭ ‬لا‭ ‬يستغرب‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التساؤل،‭ ‬إذ‭ ‬مرّت‭ ‬أمامي‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬من‭ ‬سياق‭ ‬عملي‭ ‬الصحفي‭ ‬كتابات،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬عليّ‭ ‬معرفة‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬بها،‭ ‬لولا‭ ‬اسم‭ ‬الكاتب‭ ‬الذي‭ ‬يحيل‭ ‬الى‭ ‬كونه‭ ‬عراقياً‭ ‬ويكتب‭ ‬بالعربية‭.‬

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