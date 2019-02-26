العراق يلتحق بـ 76 دولة موقّعة على الإتفاقية

لعيبي: الإنضمام إلى نظام النقل البري الدولي يحقق الأهداف الاستراتيجية

بغداد – الزمان

اكد وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، خلال لقائه بالامين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي أومبرتو دي بريتو، أن انضمام العراق إلى نظام النقل البري الدولي (تي آي آر) سيسهم بشكل فعال في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية من خلال تسهيل التجارة وجــــــذب الاستثمارات ورفع كفاءة خدمات النقل في العراق).

مشيراً في بيان تلقته (الزمان) امس الى ان هناك 76دولة إنضمت للاتفاقية، من ضمنها تركيا وإيران والأردن والكويت، إضافة لأكبر ثلاث دول معروفة بالحركة التجارية التي إنضمت مؤخرا وهي الصين والهند وباكستان، لافتا الا انه خلال 70عاما لم يؤشر أي مخالفة على هذه الاتفاقية، وأن انضمام العراق لها يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق البرنامج الحكومي واهتمامها بالتجارة والنقل).

ونوّه لعيبي الى (اهمية انضمام العراق إلى الاتفاقية التي ستعزز من المقومات التي يتمتع بها العراق مع المجتمع الدولي، ورفد الاقتصاد الوطني عبر تعزيز حركة عبور البضائع الترانزيت، كما وتفتح آفاقاً جديدة للتجار العراقيين إلى مراكز التجارة الدولية مثل الصين وأوروبا وغيرها).

من جانبه عبر دي بريتو عن سعادته لحفاوة الاستقبال، والجدية الكبيرة لدى الجانب العراقي في الانضمام لهذه الاتفاقية، قائلا: نحن على قناعة تامة أن تطوير خدمات النقل الدولي ومواءمة الإجراءات الكمركية مع الممارسات العالمية سيساهم في تنمية التجارة الإقليمية واستدامة النمو الاقتصادي.

يذكر إن نظام النقل البري الدولي يسهل حركة التجارة والنقل الدولي بأقل مدة زمنية وأكثر فاعلية من حيث التكــــــــــلفة، ويعمل على تحسين الكفاءة من خلال تقليل كمية التقارير المطلوبة وتبــــــــسيط الإجراءات عنـــــــد المعابر الحدودية مع توفير الحماية الفعـــــــــالة لإيرادات كل بلد تمر من خلالها البضائع، ويسمح النــــــــظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالخـــــــتم الكـــمركي من بلد المنشأ إلى الوجهة النهـــــــــائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش المادي عبر المنافذ الحدودية وباستخدام ضمان كمركي عالمي.