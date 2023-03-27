لعنة الفختاية – ثائر علوان

فختتان تعلوان وتهبطان مسافة قريبة في الزقاق ،قط متربص يريد الانقضاض على احداهما ، تحول زيد الى تمثال محدق بعينيه الذابلتين لمشهد الصيد ليرى براعة الهر،همهم منشزا بأغنية لحسين نعمة (مرن فخاتي الصبح)نزل ذرق على كف يده اليمنى حانت منه التفاته الى الاعلى شاهد عشا مبنيا على عمود الكهرباء انحرف بصره جانبا رمق شجرة جرداء منحنية تأملها بتمعن،اهتز مثل قارب ، انحنى على حجر رمي الهر مخاطبه بصوت خاو اغرب ايها القذر(تريد ان تزيد الطين بلة) ،تمشى صوب احد البيوت بجانب بابه صنبور ماء فتحه انهمر ماء لونه اخضر مائل للسواد تفوح منه رائحة نتنة مد يده ليغتسل ،نكأت خدوش كفه جفل منتصبا ،مسح جبينه من التعرق،قميصه مبلل بالكامل انفاسه تكاد ان تقطع من سخونة الحروالهواء المغبر،شخص بصره الى الاعلى شاهد الدخان المتصاعد الذي تنفثه التنينات في اطراف المدينه محول السماء الى اللون الاسود ،ارتجف مذعورا ،ودد ان يسقط صاروخ كاتيوشا على دائرة كي يعلنوا عطلة ويعود الى منزله ،هاجمته فخاته لبثت تخربش بعينيه وتصفع بصدغيه الايمن والايسر وتنقر في جبهته ،رجع للوراء فاقدا رشده ،عمت العتمة.في الرحلة ماقبل الاخيرة جالسا،القراءة والدفتر امامه ، ضجيج يقعقع في داخله يستمع لكلام المعلم وعقله محلق عاليا،تلتقط مسامعه جملة دون غيرها من محاضرة المعلم ،صعقته احدى الجمل شدت انتباهه للمحاضرة ،سقط صاروخ على مدرسة بلاط الشهداء من طائرات العدو الايراني جعل اجساد الاطفال متناثرة مع الركام ،اصابه رعب فتاك ،تخيل المشد يسقط صاروخا على مدرسته يهرسه مع زملائه ،يقلبهم فحما خاما،اعاق شرود ذهنه رنة الجرس وصوت المعلم، الدرس واجب بيتي ،حمل حقيبته متجها الى حديقة المدرسة توقف تحت سدرة وارفة اغصانها ممتدة على سطح ادارة المدرسة حملق بدقة ،التف خلف الادراة تسلق مثل قرد بوساطة انبوبين صاعدين الى خزان المياه ،مشى بخفة وحذر يدنو خطوة فخطوه من عش الفواخت ،ايقاع قلبه في تسارع ،شجت يده سلاية غصن ،شردت العصافير ،كتم انته محافظا على تماسكه،وقت بحنكة ،انقض على فاخته بنجاح ،مسك رقبها بالسبابة والابهام ،حدق بها منتشيا ، نتف ذيلها وشكل جناحها ،فك ازرار قيمصه وضعها داخله ،وزره بهمة،جثى على ركبيته في حافة الجدار مسك الانبوب بيده اليسرى والثاني بيده اليمنى ،هبط منسرحا بمهارة ،اخذ حقيبته اندس بين تلامذة خارجين من الباب الرئيسي ،سار بأتجاه محطة القطارعبر للجهة الاخرى ،وقف على شفى حفرة واسعة ،لمح (بوشة)صاروخ في منتصفها ،نزل مهرولا كادت ان تدخل قدمه في جحر كلبة ،اصفر وجهه من الخوف ،اقترب من( البوشة )وضع الفختاية داخلها،سد فوهتها بكارتونه مسنودة بحجر ،خيل له هنا كانت مدرسة بلاط الشهداء ،سمع ازيز صاروخ وصراخ اطفال تتلوى تحت نيرانه ،ايقضه من شروده نباح الكلبة ، اذعرته وحدته ،هم بمغادرة المكان ،دخل منزلهم مرهقا ،فتح حنفية الماء ،اغواه صفاء الماء وبرودته ،شرب بضمأصائم ،في الثامنة مساءا،يقرأ في واجبه ،لم يقو على التركيز وضعه كتابه على وجهه سرح فكره بأطفال مدرسة بلاط الشهداء ،انهم في الجنة الان مرتدين البياض ينتظرون امهاتهم ،لطالما تمنى ان يموت قبل امه يربكه العكس ،توتر بعمق كونه سيرمى في جهنم ،بسبب ما اقترفه من ذنب بحق الفختاية ،وقف فزعا هرول صاعدا الى السطح ينظر بأتجاه سكة القطار لم يلمح الحفرة ،تخيل الكلبة تأكل الفختاية ،بكى من شدة وخز الضمير استقر بصره على تنين صغير ينفث النار ،نزل الى الحجرة عاد الى القراءة لم يستطع حفظ الدرس ،غفى على نفسه ،حلم في الكلبة وهي تأكل الفختاية وهي تحدق بعينيه استيقظ فزعا في السابعة صباحا لم يحضر واجبه البيتي ،صفن طويلا تمنى ان بسقط صاروخا على المدرسة كي يعلنو عطلة ، انفجرت محولة كهرباء فز مرعوبا ،من اين اتت هذه الذكريات المضنية ، ركب الباص ذاهبا الى دائرته