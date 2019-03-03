لعنة الخابور.. رواية من الماضي والحاضر – فرح نشاة كاظم

مفارقات جميلة واحداث مشوقة ولغة بسيطة وسهلة استطاع المؤلف خالد موسى الجميلي ايجادها ضمن تحركات ابطال رواية لعنة الخابور حيث خلف وحماد وعلاقتهما بقريتهما الخابور وبين تحقيق حلم كل واحد منهما فالاول خلف الذي حاول انتهاز فرصته بان يتزوج من امراة غريبة من خارج قريته ولا تنتمي لها عسى ان يجد ضالته بهذا الاقتران وامنية البطل الثاني حماد الذي راوده وما اخبره عرافه ونبؤته المستحيلة في عقله ليختطا مسيرة العناء والهجرة الى المجهول الذي في نهاية مطافة العودة من الهروب القاتل واللجوء الى افتراضات ملأت الاحداث باحاسيس مشدودة الى تطلعات ومغزى الرواية التي صدرت عن دار الابداع للطباعة والنشر والتوزيع بطبعتها الاولى لعام 2018 وحصل على رقم ايداع لدى دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد بالعدد 2755 لسنة 2018 وقد اخرج الغلاف المصمم اسامة محمد صادق وتنضيدا لسولاف الحمداني واحتوى الكتاب على 221 صفحة وقد وفق الروائي على ايصال حقائق شتى بمجريات وتفاصيل روايته التي اعادت الى ذهن القاريء حكايات من زمن نقي وصافي وحقيقي بابعاده الومانسية والمكانية.