لعد شتعلمت بالكلية – ظافر قاسم آل نوفة

في وقفة روتينية في احدى طرقات المدينة او عند لقائنا مع بعض الاصدقاء والاصحاب تحدث سجالات في الكلام شبه يومية في مختلف الامور وفي كثير من الاحيان تجبرنا على سماعها والدخول في البعض الاخر منها ،ولو تحدثنا عنها جميعا لما اكتفينا بهذه الاسطر القليلة لذا فرض علينا الوقت باختصار احداها .

كنت جالسا مع احد الاشخاص الذي تربطني به صلة قرابة وهذا كل ما استطيع البوح عنه لكي لا يعصف بي اعصار اللوم والعتب ، واثناء الجلسة دخل علينا شقيقه الاصغر منه سنا واخبره بان احد اجهزة المنزل يحتاج الى تصليح فأجابه صاحبنا : ولماذا لا تصلحه انت ؟ فرد عليه الشاب ب (لا اعرف) ، فكان جواب صاحبنا هذا فيه نوع من الزجر والتنقيص (لعد شتعلمت بالكلية) ، علما ان هذا الشاب خريج احدى الكليات الانسانية وتخصصه لا يمت بصلة لا من قريب او بعيد بهذا الجهاز، ثم التفت نحوي وبادرني بسؤال لم يختلف عن سؤاله لشقيقه (يحسبون انفسهم مثقفين وميعرفون كلشي يسون) ، قررت في بادى الامر ان لا اخوض النقاش واكتفي بقوله تعالى ((وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً))، ولكن كثرة السهام الموجه اعطتني نوعا من الاغراء لدخول في هذه المعركة الخاسرة .

فكان جوابي على هذه الاسئلة بان جميع خريجي الكليات لا يعرفون تصليح (مضخة الماء )او (رافع القدرة للكهرباء) لعدم شمولهن في مناهج الدراسة وهذه مهن تتقن في ورشات التصليح ومعظمهن لا تحتاج الى دراسة او شهادة انما تكسب بالخبرة والممارسة وان كانت معها دراسة كانت اكثر اتقانا ، ثم اردفته بان هناك فرقا بين المتعلم والمثقف واستشهدت بقول كنت قد قراته فيما مضى المتعلم هو من تعلم أموراً لم تخرج عن نطاق الإطار الفكري الذي اعتاد عليه منذ صغره. فهو لم يزدد من العلم إلا ما زاد في تعصبه وضيّق في مجال نظره. هو قد آمن برأي من الآراء أو مذهب من المذاهب فأخذ يسعى وراء المعلومات التي تؤيده في رأيه وتحرّضه على الكفاح في سبيله. أما المثقف فهو يمتاز بمرونة رأيه وباستعداده لتلقي كل فكرة جديدة وللتأمل فيها ولتملي وجه الصواب منها.” وكأنني بهذه الكلمات كمن ادخل يده في خلية النحل والجميع يعرف ما هي عواقبه ، بل وجنيت على الدكتور علي الوردي لاستشهادي به.

وبعد هذه الجولات والمناوشات قررت رفع الراية البيضاء والموافقة على شروط الهزيمة واهمها (كلشي متعلم الكليات ..)….

بغداد