لعبة مرهقة للأعصاب – عبد المحسن عباس الوائلي

لا تسأل يا اخي عن المستقبل فالاسوأ قادم لاننا نشاهد لعبة خبيثة كل اللاعبون فيها تحيط بهم الشكوك والله يسترنا ويستر الجميع. فأقول لك يا اخي بكل وضوح عندما يولد الانسان يبدأ في اللعب الى سن معينة ثم يتوقف، ولكن هناك من الناس من يكون اللعب سمة حياته، ففي طفولته يلعب مع اقرانه، ثم في المدرسة يلعب بدل ان يدرس، واذا اسعفه الحظ واكمل الدراسة زحفا ونال الوظيفة، جعل ميدان العمل كميدان الكرة في فوضى لا حدود لها، لاعبا على مديره وزواره.

وقد يساعده الحظ اكثر “فيلعب بالفلوس لعب” ولكن لابد لأية لعبة، مهما طالت ان تنتهي. وهكذا يجد نفسه وقد خرج خاسرا حاسرا بعد عمر مديد امضاه في لهو ولعب، وان كانت الحياة الدنيا كلها لعبا ولهوا وزينة، الا ان الحكمة توجب علينا ان نعيشها في عمل نافع، او علم او كليهما.

وهناك من يلعب على الناس مثل قادة الاحزاب السياسية في الشرق والغرب وخاصة هنا في العراق، او يلعب بالناس مثل بعض الزعماء “الملهمين” على شاكلة صدام ومن وافقه. ولكن هذا النوع من اللعب مميت.

ومع هذا فقد كان هناك دائما لاعبون!!.. ولان الانسان مولع باللعب فقد اخترع له اشكالا لاتنتهي، بدءا بالالعاب البدائية ومرورا بألعاب الفيديو وغيرها، والتي تمتلئ بالعنف، ولكن شعب العراق لم ولن يختفي، وسوف يستمر مناضلا عنى ارض عربية كريمة اسمها ارض الرافدين، مهد الحضارات الانسانية، ومنطلق الفتوحات الاسلامية، وذاكرة التاريخ المليء بالبطولات والاساطير التي نقلت للأدب الانساني.

ولابد أن نقول لمن يلعب باعصابنا ان حركة التاريخ بالضرورة تحافظ على قواعدها، فلا استمرار لأي احتلال، ولابد للشعوب من النهوض اذا كانت راغبة في الحياة.

ومن يقرأ التاريخ يجد هذه الحقائق ماثلة امامه، ولكن للاسف هناك من يتجاهل للحقيقة، وهو كمن يلعب على نفسه ويخدع ذاته، وسوف يكتشف ذات يوم ان عليه الاعتراف بحقائق الاشياء، والتقيد بقواعد لعبة السياسة التي لها اسرار لايصل اليها من لم تحترق اصابعه بنيران التجارب.

وارض الف ليلة وليلة قادرة على ابتداع قصص جديدة تغذي بها الخيال الانساني الذي سيتوقف طويلا امام ما حدث، وسيكتشف أي لعب مارسه صدام على شعبه وعلى العالم، فأوهمهم ان لديه اسلحة دمار شامل لم تكن سوى دعاية اتت بنتيجة معكوسة، ثم لما اعترف بالحقيقة معتقدا ان اللعب قد انتهى، اكتشف في الوقت الضائع ان اللعب قد بدأ، وان ذلك لم يكن سوى مقدمات اقتضتها ضرورات اللعبة الكبرى مع الكذبة الكبرى التي اخترعها صدام، ومجموعة من مفكريه الذين اقنعوه بان الكذب ينفع احيانا، وبأن اللعب ينفع دائما.

ولما حانت ساعة الحقيقة اكتشف انه مكشوف الظهر، فولى مدبرا وترك بغداد للريح، وترك العالم في حيرة.. اما ان اللعبة قد انتهت كما قال مندوب العراق السابق في الامم المتحدة، وهو يهم بمغادرة مقر عمله فأن الذي حدث هو تبدل اللاعبين.

لكن اللعبة لاتزال في بدايتها، وعلينا انتظار النتائج التي ستكون في الغالب مرهقة للاعصاب!!..

اذا ما العمل تظاهرات وستستمر مظاهرات ضد مظاهرات ونحن الضحية. ونسأل اله تعالت قدرته ان يكون في عون الجميع ويســــــتر الجميع.