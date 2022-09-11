لعبة تدور احداثها في بغداد على منصة عالمية 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ “‬يوبيسوفت‭”‬‮ ‬الفرنسية‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬ستنتج‭ ‬ألعاب‭ ‬فيديو‭ ‬محمولة‭ ‬لحساب‭ ‬منصة‭ “‬نتفليكس‭” ‬العملاقة‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬التي‭ ‬تتعاون‭ ‬أصلاً‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬مسلسلات،‭ ‬وكشفت‭ ‬كذلك‭ ‬أنها‭ ‬سنطرح‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬جزءاً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬أساسينز‭ ‬كريد‭”. ‬وأُطلق‭ ‬عنوان‭ “‬ميراج‭”‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ “‬أساسينز‭ ‬كريد‭” ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬إنتاجات‭ “‬يوبيسوفت‭” ‬شعبية‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬الشركة‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬اللعبة‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬خلال‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى‭.‬

وذكّر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ “‬يوبيسوفت‭” ‬إيف‭ ‬غييمو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬بأن‭ ‬إيرادات‭ ‬الجزء‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬اللعبة‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭ “‬فالهالا‭” ‬وطُرح‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬تجاوزت‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أعلنت‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عن‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ “‬نتفليكس‭” ‬لإنتاج‭ ‬مسلسلات‭ ‬مقتبسة‭ ‬من‭ “‬أساسينز‭ ‬كريد‭”‬،‭ ‬أبرمت‭ ‬معها‭ ‬اتفاقاً‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ “‬ثلاث‭ ‬ألعاب‭ ‬محمولة‭” ‬على‭ ‬المنصة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮ ‬‭”‬أساسينز‭ ‬كريد‭” ‬بالذات‭.‬‮ ‬

وتسعى‭ “‬نتفليكس‭” ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬خدماتها‭ ‬وخصوصاً‭ ‬لجهة تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنافسها‭ ‬مع‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬ديزني‭ +” ‬و‭”‬إتش‭ ‬بي‭ ‬أو‭ ‬ماكس‭”.‬‮ ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬اقتٌبست‭ “‬أساسينز‭ ‬كريد‭” ‬إلى‭ ‬شرائط‭ ‬مصوّرة‭ ‬وإلى‭ ‬فيلم‭ ‬سينمائي‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ “‬يوبيسوفت‭” ‬لتحويل‭ ‬إنتاجاتها‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬عبر‭ ‬وسائط‭ ‬أخرى‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تُقتبَس‭ ‬عشرات‭ ‬الأفلام‭ ‬والمسلسلات‭ ‬من‭ ‬ألعابها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ “‬رافينغ‭ ‬رابيدز‭”.‬

وأشارت‭ “‬يوبيسوفت‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى من‭ “‬أساسينز‭ ‬كريد‭” ‬ستصدر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬بعد‭ “‬ميراج‭” ‬سنة‭ ‬2023،‭ ‬تجري‭ ‬أحداث‭ ‬أحدها‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬

وأوضح‭ ‬غييمو‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬شركته‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ “‬تنسنت‭” ‬الصينية‭ ‬يعطي‭ “‬يوبيسوفت‭” ‬حق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬شريك‭ ‬آخر‭.‬

وقضى‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬بأن‭ ‬تضخ‭ “‬تنسنت‭” ‬المساهمة‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬رأسمال‭ “‬يوبيسوفت‭” ‬300‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬للشركة،‭ ‬وبأن‭ ‬تعمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭ ‬غييمو‭. ‬وبالتالي،‭ ‬باتت‭ ‬حصة‭ ‬الشركتين‭ ‬معاً‭ ‬24،9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

ويضمن‭ ‬هذا الاتفاق‭ ‬استمرار‭ ‬سيطرة‭ ‬العائلة‭ ‬على‭ “‬يوبيسوفت‭”.‬