لعبة الواقع الافتراضي (فايت باك) تعلّم النساء الدفاع عن النفس     

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تقف‭ ‬إحدى‭ ‬النساء‭ ‬فوق‭ ‬منصة‭ ‬صغيرة‭ ‬تطفو‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬فيما‭ ‬تقترب‭ ‬منها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الوحوش‭ ‬المُحاطة‭ ‬بالنيران‭ ‬وتحاصرها‭… ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التهديد‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الكائنات‭ ‬والذي‭ ‬يُنسيها‭ ‬خوذة‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬التي‭ ‬تضعها،‭ ‬هل‭ ‬ستجرؤ‭ ‬على‭ ‬صدّها‭ ‬عبر‭ ‬توجيه‭ ‬لكمات‭ ‬لها؟‮ ‬

ترمي‭ ‬لعبة‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ “‬فايت‭ ‬باك‭” ‬التي‭ ‬ابتكرتها‭ ‬مخرجة‭ ‬تبدي‭ ‬اهتماماً‭ ‬بمفهوم‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتصدر‭ ‬الأربعاء‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬العالمي،‭ ‬إلى‭ ‬تعليم‭ ‬النساء‭ ‬كيفية‭ ‬التغلّب‭ ‬على‭ ‬مخاوفهنّ‭ ‬وكل‭ ‬المواضيع‭ ‬المحظورة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعنف‭ ‬الجسدي‭.‬‮ ‬

عام‭ ‬2017،‭ ‬توجّهت‭ ‬سيلين‭ ‬تريكار‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬لتنجز‭ ‬فيلماً‭ ‬وثائقياً‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬الايزيديات‭ ‬اللواتي‭ ‬تعرّضن‭ ‬للاغتصاب‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وتوصلت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬خيار‭ ‬القتال‭ ‬ساعدهنّ‭ ‬في‭ ‬التغلّب‭ ‬على‭ ‬الصدمة‭ ‬التي‭ ‬تعرّضن‭ ‬لها‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬أتت‭ ‬فكرة‭ ‬لعبة‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعليم‭ ‬النساء‭ ‬التقنيات‭ ‬الأساسية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭.‬‮ ‬‭ ‬وتقول‭ ‬المخرجة‭ ‬البالغة‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬لوكالة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬إنّ‭ “‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬الإيزيديات‭ ‬قررن‭ ‬فور‭ ‬تحريرهنّ،‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬ومحاربة‭ ‬عناصر‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭”.‬‮ ‬

وتضيف‭ ‬تريكار‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬ممارسة‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية،‭ “‬أمضيت‭ ‬أسبوعاً‭ ‬كاملاً‭ ‬معهنّ‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬القتالية،‭ ‬وكان‭ ‬للقائهنّ‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬تبديل‭ ‬أفكاري‭ ‬ووجهات‭ ‬نظري،‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬هواجسي‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬يتناول‭ ‬النساء‭ ‬المقاتلات‭”.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬اللعبة،‭ ‬يُسمع‭ ‬صوت‭ ‬يطلق‭ ‬توجيهات‭ ‬للاعبات‭ ‬لأنّ‭ ‬اللعبة‭ ‬المخصصة‭ ‬لهنّ‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيعهنّ‭ ‬وتعليمهنّ‭ ‬حركات‭ ‬معيّنة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬لكمات‭ ‬موجهة‭ ‬يميناً‭ ‬ويساراً‭ ‬لمهاجمة‭ ‬المخلوقات،‭ ‬أو‭ ‬تثبيت‭ ‬اليدين‭ ‬على‭ ‬الصدر‭ ‬لحماية‭ ‬أنفسهنّ‭ ‬منها‭.‬‮ ‬

وليس‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬خسارة‭ ‬أو‭ ‬موت‭ ‬افتراضي‭ ‬للشخصية،‭ ‬بل‭ ‬نصائح‭ ‬إيجابية‭ ‬تُعطى‭ ‬للاعبات‭.‬‮ ‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬اللعبة،‭ ‬تجسّد‭ ‬شخصيات‭ ‬ذهبية‭ ‬مقاتلات‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬يروين‭ ‬قصصهنّ،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬نساء‭ ‬افريقيات‭ ‬مسنّات‭ ‬يحترفن‭ ‬الكاراتيه‭ ‬وكنّ‭ ‬يمارسن‭ ‬فنون‭ ‬الدفاع‭ ‬القتالية‭ ‬لصد‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬اغتصابهنّ‭.‬‮ ‬

وتقول‭ ‬ماري‭ ‬بلونديو،‭ ‬وهي‭ ‬مساعدة‭ ‬تريكار،‭ ‬إنّ‭ “‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬الذاكرة‭ ‬العضلية،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬الأوامر‭ ‬بعدم‭ ‬المقاومة‭ ‬جسدياً‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬نرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نجعل‭ ‬النساء‭ ‬يعرفن‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬ويتعلّمن‭ ‬كيف‭ ‬يرفضن‭”.‬‮ ‬‭ ‬وتتابع‭ ‬إنّ‭ ‬اللعبة‭ ‬لا‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ “‬تخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬النساء‭ ‬يشعرن‭ ‬بأنهنّ‭ ‬أقوياء‭”.‬‮ ‬‭ ‬وتسعى‭ ‬تريكار‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬اللعبة‭ ‬مُتاحة‭ ‬لدى‭ ‬جمعيات‭ ‬حماية‭ ‬المرأة‭ ‬،‭ ‬لإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬النساء‭ ‬نحو‭ ‬مدارس‭ ‬فعلية‭ ‬لتعليم‭ ‬فنون‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭.‬‮ ‬

وتستهدف‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬تتزايد‭ ‬صعوبة‭ ‬الهجمات‭ ‬فيها،‭ ‬المبتدئات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬المتمرسات‭. ‬وتستند‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬لاستشعار‭ ‬الأيادي‭ ‬تشبه‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬القفازات‭ ‬الذهبية‭. ‬ووفرت‭ ‬الممثلات‭ ‬أديل‭ ‬إنيل‭ ‬وكاميليا‭ ‬جوردانا‭ ‬وأيسا‭ ‬مايغا‭ ‬أصواتهنّ‭ ‬للعبة‭.‬‮ ‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬السينمائي،‭ ‬أجهشت‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬الـ150‭ ‬اللواتي‭ ‬جرّبن‭ ‬اللعبة‭ ‬ووجّهن‭ ‬لكمات‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬بالبكاء‭ ‬تأثّراً‭ ‬بأنّهن‭ ‬نجحن‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬وكونهنّ‭ ‬يتمتّعن‭ ‬بالقوة‭ ‬في‭ ‬داخلهنّ‭. ‬وتقول‭ ‬مصصمات‭ ‬اللعبة‭ ‬إنّ‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬النساء‭ ‬كنّ‭ ‬يصرخن‭ ‬من‭ ‬الألم‭.‬‮ ‬

ولعبة‭ “‬فايت‭ ‬باك‭” ‬المُتاحة‭ ‬بثلاث‭ ‬لغات،‭ ‬والتي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إنتاجها‭ ‬مجموعة‭ “‬فرانس‭ ‬تلفزيون‭” ‬الرسمية‭ ‬ولاقت‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للسينما،‭ ‬ستكون‭ ‬مُتاحة‭ ‬مجاناً‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ “‬أب‭ ‬لاب‭” ‬التابع‭ ‬لشركة‭ “‬ميتا‭” ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمرأة‭.‬‮ ‬

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