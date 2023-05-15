لعبة الحظ - اخلاص علي الوزان
الكل تتسائل عن التعيين والوظيفة سواء اهلية او حكومية او حتى عامل خدمة سواء في البلدية او اي مجال اخر من مجالات الوظائف او الوزارات او المناصب سواء العليا او دون ذلك والكل يعلم في العراق لا توجد تعيينات وسمعنا اكثر من مره في المجتمعات او الندوات والمحاور والكل يعرف خاصة الشعب العراقي لاننا نعيش في بلد عندك فلس تساوي فلس يعني ادفع تتعيين واذا فقير لاتملك شي ماذا تشتغل تكون صانع او عامل في المطاعم او اي شغل بسيط بمبلغ ابسط منه وهنا نرى صاحب الشهاده العليا ينتظر والاول او من الاوائل يترقب عسى ولعل وكذلك نرى عندما نسال صاحب التعيين كيف وصلت لمرحلة ان يقبلون بك ويضعوك في منصب بوزارة مثلا يقول الحظ حالفني ماهو الحظ هل هو المال الوفير وبلعراقي الدفاتر كيف الحظ يصنع المعجزات ليس الحظ وانما الواسطه او الرشوة تصنع المعجزات لايوجد شي اسمه الحظ والبخت كان كل المساكين والفقراء جعلوا من انفسهم اغنياء ويتمتعون بالحياة وهناك حالات قد نسمع عنها وهي بعض الفنانيين القدماء والخبره في مجال الفن ليس لديهم رواتب ولا تامين صحي ولا مسكن ولا حتى ارض ويعانون وتجد شباب وفي مقتبل العمر الفني وهم لديهم كل شي ويملكون بيوت وسيارات اخر موديل اذن ليس الحظ يلعب الدور المهم هناك امور مخفيه وتحت العبائه كما يقال بالعراقي نحن نؤمن بان التواصل والعلاقات تفعل او المال يعمل العجائب في بلد العجائب .