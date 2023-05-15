

لعبة الحظ‮ ‬- اخلاص علي‮ ‬الوزان‮ ‬

الكل تتسائل عن التعيين والوظيفة سواء اهلية او حكومية او حتى عامل خدمة سواء في‮ ‬البلدية او اي‮ ‬مجال اخر من مجالات الوظائف او الوزارات او المناصب سواء العليا او دون ذلك والكل‮ ‬يعلم في‮ ‬العراق لا توجد تعيينات وسمعنا اكثر من مره في‮ ‬المجتمعات او الندوات والمحاور والكل‮ ‬يعرف خاصة الشعب العراقي‮ ‬لاننا نعيش في‮ ‬بلد عندك فلس تساوي‮ ‬فلس‮ ‬يعني‮ ‬ادفع تتعيين واذا فقير لاتملك شي‮ ‬ماذا تشتغل تكون صانع او عامل في‮ ‬المطاعم او اي‮ ‬شغل بسيط بمبلغ‮ ‬ابسط منه وهنا نرى صاحب الشهاده العليا‮ ‬ينتظر والاول او من الاوائل‮ ‬يترقب عسى ولعل وكذلك نرى عندما نسال صاحب التعيين كيف وصلت لمرحلة ان‮ ‬يقبلون بك ويضعوك في‮ ‬منصب بوزارة مثلا‮ ‬يقول الحظ حالفني‮ ‬ماهو الحظ هل هو المال الوفير وبلعراقي‮ ‬الدفاتر كيف الحظ‮ ‬يصنع المعجزات ليس الحظ وانما الواسطه او الرشوة تصنع المعجزات لايوجد شي‮ ‬اسمه الحظ والبخت كان كل المساكين والفقراء جعلوا من انفسهم اغنياء ويتمتعون بالحياة وهناك حالات قد نسمع عنها وهي‮ ‬بعض الفنانيين القدماء والخبره في‮ ‬مجال الفن ليس لديهم رواتب ولا تامين صحي‮ ‬ولا مسكن ولا حتى ارض ويعانون وتجد شباب وفي‮ ‬مقتبل العمر الفني‮ ‬وهم لديهم كل شي‮ ‬ويملكون بيوت وسيارات اخر موديل اذن ليس الحظ‮ ‬يلعب الدور المهم هناك امور مخفيه وتحت العبائه كما‮ ‬يقال بالعراقي‮ ‬نحن نؤمن بان التواصل والعلاقات تفعل او المال‮ ‬يعمل العجائب في‮ ‬بلد العجائب‮ .‬